Η Action Global Communications ανακηρύχθηκε Agency of the Year και Social Media Agency of the Year!

Η Action Global Communications ήταν η μεγάλη πρωταγωνίστρια της τελετής απονομής των Cyprus Digital Marketing Awards 2023, που πραγματοποιήθηκε στις 5 Φεβρουαρίου, στο Hilton Park, καθώς κατάφερε να κερδίσει συνολικά 30 βραβεία, από τα οποία τα 4 Grand awards και να ανακηρυχθεί:

- Agency of the Year

- Social Media Agency of the Year

Επιπλέον, η Action έλαβε για 2η συνεχόμενη χρονιά το βραβείο Brand of the Year για την ΚΕΑΝ, με το brand να ξεχωρίζει για άλλη μια φορά για τις ανατρεπτικές του καμπάνιες.

Η Action κατάκτησε επίσης 6 Gold, 8 Silver και 13 Bronze βραβεία σε όλες τις κατηγορίες του διαγωνισμού, αντανακλώντας την ολιστική εξειδίκευσή της στις σύγχρονες ανάγκες της επικοινωνίας και του digital marketing.

Αναλυτικά, η λίστα των βραβείων:

GOLD

1. Day 8. Look After Your Oranges by KEAN - Best on Facebook Family of Apps

2. KEAN, Μες Τη Ζωή Μαζί! - Best on Facebook Family of Apps

3. Let's Get Real By KEAN - Best on Facebook Family of Apps

4. Day 8. Look After Your Oranges by KEAN - Best Use of Social Media with a limited budget

5. Heartland of Legend: "Ζει στην Καρδιά σου" (Υπουργείο Τουρισμού Κύπρου) - Best Social Media Strategy for Brand Awareness

6. Heineken 150 Years Anniversary - Best use of Data

SILVER

1. Στρατηγική περιεχομένου μέσω Native Articles για την ALTIA - Best Use of Local Media for Native Advertising

2. BiDX1 Sales Campaign - Best Sales Campaign

3. Cryos International X Κάλια Ελευθερίου – Μια γενναία προσπάθεια - Most Innovative Use of Content Creators & Influencers

4. Boehringer Ingelheim - The Missing - Best Use of Social Media with a limited budget

5. Boehringer Ingelheim - Dokter Kat - Best Use of Social Media with a limited budget

6. Boehringer Ingelheim - Act4Diabetes - Best Social Media Strategy for Brand Awareness

7. Boehringer Ingelheim RCV - Data Utilization - Best Use of Data

8. ISIS Clinic - Lead Generation - Best Lead Generation Campaign

BRONZE

1. KEAN - Best Use of Stories

2. KEAN - Best Social Media Strategy for CSR

4. Υπουργείο Τουρισμού Κύπρου - Product/Service Awareness - Best Social Media Strategy for Product/Service Awareness

5. Action Global Communications Website - Best Brand/Product Website or Microsite

6. Angeo - Corporate Website - Best Corporate Website

7. Boehringer Ingelheim on LinkedIn - Best on LinkedIn

8. Boehringer Ingelheim - GPPandME - Best Social Media Strategy for Brand Awareness

9. Boehringer Ingelheim – Pulmonary Fibrosis Podcast - Best Sponsored Podcast

10. Heineken on YouTube - Best on YouTube

11. Heineken - Video Performance - Best Use of Video for Performance Purposes

12. ISIS Clinic - Paid Search - Best Paid Search Campaign

13. Kanika Group Website - Continuous Optimization



Οι διακρίσεις της Action Global Communications αποδεικνύουν ότι η εταιρεία συνεχίζει ακάθεκτη την επιτυχημένη πορεία της, χρησιμοποιώντας μια άκρως αποτελεσματική συνταγή: τη δημιουργία εκστρατειών, που όχι μόνο πετυχαίνουν τους στόχους των πελατών της, αλλά καταφέρνουν να βρουν μια θέση στην καρδιά του κοινού.

Όπως αναφέρει, χαρακτηριστικά, η Νατάσα Περδίου, Country Manager της Action Cyprus: «Η μεγάλη επιτυχία που είχαμε φέτος δεν είναι τυχαία. Είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας πολλών τμημάτων στην εταιρία μας, για έναν κοινό σκοπό. Να κάνουμε το extra mile για τους πελάτες μας. Να εκπλήξουμε το κοινό. Να τους συναρπάσουμε. Να τους κάνουμε να αγαπήσουν τα brands που έχουμε την τιμή να διαχειριζόμαστε τη φήμη τους.

Αυτό το mindset, σε συνδυασμό και με την εποικοδομητική συνεργασία που χτίζουμε με τους πελάτες μας, μας επιτρέπει να βγαίνουμε έξω από το comfort zone μας για να κερδίζουμε διακρίσεις σαν κι αυτές αλλά και να δημιουργούμε το αντίστοιχο business value. Ένα μεγάλο μπράβο και ένα ειλικρινές ευχαριστώ σε όλους – στους ανθρώπους μας, στους πελάτες μας και στους συνεργάτες μας – που κάνουν αυτή τη διαδρομή τόσο ξεχωριστή».

Σχετικά με την Action Global Communications

Στα 50 χρόνια δραστηριοποίησης της, η Action Global Communications έχει εξελιχθεί σε ένα από τα κορυφαία ανεξάρτητα δίκτυα στρατηγικής επικοινωνίας στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική. Η φιλοσοφία της εταιρείας βασίζεται στην integrated προσέγγιση, δηλαδή στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση 360° εξατομικευμένων στρατηγικών επικοινωνίας. Στόχος, η ανάπτυξη μακροπρόθεσμων και ουσιαστικών σχέσεων μεταξύ πελάτη και κοινού.

Η Action έχει αναδείξει μια δυναμική παρουσία στην Κύπρο, έχοντας χτίσει τα ένα μεγάλο πελατολόγιο το οποίο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, ονόματα όπως: Temu, Invest Cyprus, Altia, Ayia Napa Marina, Bidx1, Celestyal Cruises, Cryos International, Heineken, Cosmos Insurance, Ergo Home Group, EY, Photos Photiades, Odyssey Cybersecurity Consultants, H&M, KEAN, Afis Cyprus, Cybarco, VTTV, XM, Marathon Trading, DHL, Cryos International, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Shoebox και NYX.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Action Global Communications και τις βραβευμένες καμπάνιες της, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.actionprgroup.com και τη σελίδα της εταιρείας στο Behance.