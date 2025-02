Πώς μία σειρά του Netflix επηρέασε τα ταξίδια; – Το «φαινόμενο» που ανεβάζει τη ζήτηση προορισμών στα ύψη

Καθώς κυκλοφορεί η τρίτη σεζόν της σειράς White Lotus, ο εκτελεστικός παραγωγός Mark Kamine εξηγεί τις παρασκηνιακές διαδικασίες και τις βασικές προκλήσεις κατά την επιλογή της τοποθεσίας γυρισμάτων.

Ονομάζεται «White Lotus effect»: ο τρόπος με τον οποίο οι μεγάλες τηλεοπτικές σειρές επηρεάζουν τον τρόπο που ταξιδεύουμε, χάρη στην επιτυχημένη τηλεοπτική σειρά που επέστρεψε.

Η μαύρη κωμωδία-δράμα, σε σενάριο του Mike White, βρίσκεται σε νέα τοποθεσία για την τρίτη σεζόν, ακολουθώντας τους επισκέπτες και το προσωπικό του φανταστικού θέρετρου πέντε αστέρων, του White Lotus. Το σκοτεινό δράμα σατιρίζει τις υπερβολές των πλουσίων, σε αντιπαράθεση με τους κόπους του προσωπικού, σε ένα λαμπερό σκηνικό.

Πρόκειται για συναρπαστικό, γρήγορο υλικό με όμορφους ανθρώπους, συναρπαστική δράση και ένα τεταμένο στήσιμο που σου λέει από το πρώτο επεισόδιο, ότι παρόλο που αυτό μοιάζει με παράδεισο, κάτι τρομερό πρόκειται να συμβεί. Στην πρώτη σεζόν, ένα φέρετρο ξεφορτώνεται από ένα αεροπλάνο, ενώ στη δεύτερη, ένας επισκέπτης ανακαλύπτει ένα πτώμα να επιπλέει στη θάλασσα. Το τρέιλερ της τρίτης σεζόν είναι διανθισμένο με πλάνα από όπλα και ψιθύρους από σακούλες με πτώματα ανάμεσα σε φοίνικες και πολυτελείς θεραπείες σπα.

Παρά τις αιματηρές λεπτομέρειες και τη διακωμώδηση των πλουσίων, όλοι θέλουν να μείνουν στο White Lotus. Όταν στα μέσα του 2024 ανακοινώθηκε ότι η Ταϊλάνδη θα ήταν ο τόπος γυρισμάτων της τρίτης σεζόν της τηλεοπτικής σειράς, το παγκόσμιο ενδιαφέρον για ταξίδια στη χώρα εκτοξεύτηκε στα ύψη, με τις πλατφόρμες κρατήσεων να αναφέρουν άμεση αύξηση των αναζητήσεων και αεροπορικές εταιρείες, όπως η Finnair, να προσθέτουν επιπλέον εβδομαδιαίες πτήσεις προς το Πουκέτ.

Η Hotels.com ανέφερε αύξηση 40% στο ενδιαφέρον για κρατήσεις στο Four Seasons Resort Koh Samui, μία από τις τοποθεσίες των γυρισμάτων.

Οι προσδοκίες έχουν προηγούμενο: το ξενοδοχείο της Σικελίας, το Four Seasons San Domenico Palace στην Ταορμίνα της Σικελίας, όπου γυρίστηκε η δεύτερη σεζόν, ανέφερε ότι ήταν κλεισμένο για έξι μήνες όταν άνοιξε ξανά μετά τα γυρίσματα και συνεχίζει να προσελκύει επισκέπτες που θέλουν ένα κομμάτι από τον τρόπο ζωής του White Lotus. Το αρχικό White Lotus, το Four Seasons Resort Maui at Wailea στη Χαβάη, δήλωσε ότι είδε 425% αύξηση σε σχέση με το προηγούμενο έτος στις επισκέψεις στον ιστότοπο και 386% αύξηση στους ελέγχους διαθεσιμότητας.

Ο White Lotus δεν είναι το πρώτο δράμα που επηρεάζει σημαντικά την ταξιδιωτική βιομηχανία -ο αντίκτυπος ταινιών όπως ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών και ο Ήχος της Μουσικής στον τουρισμό έχει τεκμηριωθεί επαρκώς, όπως και η πολύκροτη Emily in Paris. Αλλά αυτό που είναι ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή, στην ψηφιακή εποχή, είναι πόσο γρήγορα μπορεί να έχει αντίκτυπο η είδηση για το σκηνικό μιας τηλεοπτικής σειράς που μεταδίδεται με streaming.

«Το 2015, έρευνα έδειξε ότι περίπου ένας στους πέντε ανθρώπους που έρχονταν στη Βρετανία ερχόταν εξαιτίας κάποιου γεγονότος που είχε δει στην τηλεόραση», δήλωσε ο ειδικός στον τουρισμό της οθόνης Seren Welch.

«Προχωρήστε στο σήμερα, και η τελευταία έρευνα του Visit Britain δείχνει ότι εννέα στους δέκα επισκέπτες στο Ηνωμένο Βασίλειο επηρεάζονται από αυτό που έχουν δει στον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Αυτό είναι ανήκουστο».

Η αύξηση αυτή οφείλεται στην επικράτηση των πλατφορμών streaming: όπως σημειώνει η Welch, πριν από 10 χρόνια δεν είχαμε το Disney+ και το Netflix ήταν σαφώς πιο περιορισμένο. Σήμερα, οι αλγόριθμοι streaming είναι ισχυροί οδηγοί της συμπεριφοράς μας πολύ πέρα από την οθόνη, με τη δυνατότητα να παρακολουθούμε τα πάντα οπουδήποτε, οδηγώντας τους θεατές σε όλο και μεγαλύτερη εμβάθυνση.

«Άκουσα ένα στέλεχος της British Airways να λέει ότι όταν βλέπουν μια αιχμή στην κίνηση σε έναν προορισμό, κοιτάζουν τι κορυφώνεται στο Netflix για να το εξηγήσουν», δήλωσε ο Welch.

Τι υπάρχει σε μια τοποθεσία γυρισμάτων;

Όταν πρόκειται για τον σχεδιασμό μιας τοποθεσίας για μια τηλεοπτική σειρά όπως το The White Lotus, ο Mark Kamine γνωρίζει ένα ή δύο πράγματα. Ο Kamine, ένας από τους εκτελεστικούς παραγωγούς του The White Lotus, ξεκίνησε την καριέρα του ως ανιχνευτής τοποθεσιών, δουλεύοντας και στις έξι σεζόν του The Sopranos, μαζί με κινηματογραφικές συμμετοχές σε ταινίες του Χόλιγουντ, όπως το Ted, το American Hustle και το Silver Linings Playbook.

Το νέο του βιβλίο On Locations: Learned From my Life on Set with the Sopranos and in the Film Industry (Μαθήματα από τη ζωή μου στα γυρίσματα των Sopranos και στην κινηματογραφική βιομηχανία) περιγράφει λεπτομερώς τα παρασκήνια της δουλειάς σε τοποθεσίες, από τη διαπραγμάτευση με ιδιοκτήτες στριπτιζάδικων που επιθυμούν να κάνουν συμφωνίες κάτω από το τραπέζι, μέχρι τον κατευνασμό των ιδιοκτητών σπιτιών που μόλις ανακάλυψαν ότι έχει γυριστεί μια μαφιόζικη δολοφονία στο σπίτι τους.

Πρόκειται για ένα ζωντανό ανάγνωσμα, που περνάει μέσα από τις λεπτομέρειες του παρασκηνιακού επιπέδου παραγωγής για το πώς να κάνεις έναν προορισμό να αντικαταστήσει έναν άλλο με τον πιο σφιχτό προϋπολογισμό.

Ενώ πολλές από τις προηγούμενες κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές του Kamine είχαν οικονομικά προβλήματα που περιόριζαν τις τοποθεσίες γυρισμάτων, όσον αφορά το White Lotus, η μεγάλη επιτυχία των πρώτων σεζόν σήμαινε ότι όταν αποφασίστηκε η τοποθεσία για την τρίτη σεζόν, υπήρχαν πολλές επιλογές.

«Ο Mike White είχε την ιδέα για κάτι γύρω από την ανατολική φιλοσοφία», εξήγησε ο Kamine. «Ψάχναμε να βρούμε τι ήταν πρακτικό και εντυπωσιακό, και για να ξεκινήσουμε, η Κορέα, οι Φιλιππίνες, η Ιαπωνία, το Μπαλί και η Σρι Λάνκα ήταν στο μείγμα, καθώς και η Ταϊλάνδη».

Περαιτέρω συζητήσεις και έρευνες περιόρισαν την επιλογή στην Ιαπωνία και την Ταϊλάνδη, με τον White και τον Kamine και άλλους να πραγματοποιούν ερευνητικά ταξίδια για να δουν τι θα λειτουργούσε καλύτερα. (Ο White συνήθως μένει στο θέρετρο για να γράψει και να ερευνήσει την εκπομπή πριν από την παραγωγή).

Ο Kamine σημειώνει στο βιβλίο του ότι οι βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ανιχνευτές τοποθεσιών επικεντρώνονται στους προϋπολογισμούς: οι παραγωγές συχνά καταλήγουν να γυρίζονται σε εικονικές τοποθεσίες, όπου, για παράδειγμα, η Πράγα μπορεί να αντικαταστήσει το Νιου Τζέρσεϊ, επειδή, ακόμη και όταν επιδοτούνται, οι αμερικανικές τοποθεσίες δεν μπορούν να ανταγωνιστούν το ευρωπαϊκό, ασιατικό ή αφρικανικό κόστος του πληρώματος και των υλικών.

Αλλά για μια σίγουρη επιτυχία όπως το The White Lotus, το οποίο είχε προϋπολογισμό 38,5 εκατ. δολαρίων για τη δεύτερη σεζόν και συγκέντρωσε 4,1 εκατομμύρια τηλεθεατές στις ΗΠΑ για το φινάλε του, ο Karmine και η ομάδα του επέλεξαν την επιλογή που αντικατόπτριζε καλύτερα την ιστορία που ήθελαν να αφηγηθούν, αντί να κάνουν έναν οικονομικό συμβιβασμό.

«Ο Mike είπε ότι αισθάνεται σαν να έχουμε σπάσει τον κώδικα», παραδέχτηκε ο Kamine, «ότι έχουμε βρει τον τρόπο να μένουμε σε αυτές τις πολυτελείς τοποθεσίες και να δημιουργούμε σπουδαία τηλεόραση. Τι ζωή».

Η νέα σειρά γυρίζεται στο Four Seasons Resort Koh Samui, ενώ εμφανίζονται επίσης το Mandarin Oriental Bangkok, το Anantara Mai Khao Phuket Villas και το Anantara Bophut Koh Samui Resort -μαζί με λίγη δημιουργική άδεια.

«Όποιος έχει πάει στο Four Seasons στη Σικελία που χρησιμοποιήσαμε στην εκπομπή θα ξέρει ότι η παραλία δεν είναι εκεί που φαίνεται», δήλωσε ο Kamine. «Κάποιες σκηνές στην τρίτη σεζόν γυρίζονται σε ένα ξενοδοχείο και κάποιες πτυχές γυρίζονται αλλού. Οι κοινόχρηστοι χώροι πρέπει να έχουν πραγματικό αντίκτυπο, αυτός είναι ένας οδηγός εδώ. Συνολικά, το κυριότερο είναι ότι φαίνεται πανέμορφο».

Η ομάδα του White Lotus γνωρίζει τον αντίκτυπο που έχουν τα γυρίσματα στις μελλοντικές κρατήσεις και στην τοπική τουριστική σκηνή. Ο Kamine λέει ότι διατηρεί επαφή με τους διευθυντές των ξενοδοχείων από τις προηγούμενες σειρές και γνωρίζει τη συζήτηση γύρω από τον υπερτουρισμό, σημειώνοντας ότι αυτές οι δημοφιλείς τοποθεσίες πέντε αστέρων διαθέτουν ήδη υπάρχουσες τουριστικές υποδομές και έχουν αναπτυχθεί για να διαχειρίζονται έναν ορισμένο αριθμό επισκεπτών.

Ωστόσο, δεδομένου ότι οι ταινίες που γυρίστηκαν στην Ταϊλάνδη έχουν προκαλέσει αύξηση του τουρισμού στο παρελθόν -για παράδειγμα, η εξαιρετική δημοτικότητα της ταινίας The Beach προκάλεσε το κλείσιμο του Maya Bay- είναι κάπως περίεργο να διαπιστώνουμε ότι η Ταϊλάνδη δεν έχει κάποιο σχέδιο για να μετριάσει μια πιθανή αύξηση του τουρισμού από την παράσταση.

Ένας εκπρόσωπος του Τουρισμού της Ταϊλάνδης σημείωσε ότι η χώρα προσπαθεί ακόμη να ξαναχτίσει την τουριστική της βιομηχανία μετά τον Covid και ότι, δεδομένου ότι η εκπομπή προβάλλεται στην ενδιάμεση περίοδο της Ταϊλάνδης, είναι πιο πιθανό να ενισχύσει τους αριθμούς του τουρισμού σε αυτούς τους πιο ήσυχους μήνες, όταν υπάρχει μεγαλύτερη χωρητικότητα από ό,τι στην περίοδο αιχμής.

Ο επόμενος σταθμός

Το White Lotus δεν είναι η μόνη εκπομπή streaming που ενισχύει τις κρατήσεις για τις διακοπές. Καθώς το set-jetting συνεχίζει να αποτελεί δημοφιλές μοτίβο στην ταξιδιωτική βιομηχανία, νέες σειρές, όπως το 1923, το prequel του Yellowstone, που διαδραματίζεται στη Μοντάνα, αναμένεται να οδηγήσουν σε περισσότερο τουρισμό.

Δεν είναι χωρίς προβλήματα: το 2023, η Washington Post ανέφερε ότι το Yellowstone έχει οδηγήσει τον τουρισμό στην περιοχή, αλλά έχει φέρει μαζί του παρανοήσεις: βρέχει, μπορεί να κάνει κρύο και δεν είναι όλοι τόσο καλά ντυμένοι όσο θέλει να σας κάνει να πιστεύετε η σειρά. Έτσι είναι η σόουμπιζ.

Η δεύτερη σεζόν του Wednesday, που κυκλοφορεί επίσης φέτος, είναι μια καλή περίπτωση: η σειρά διαδραματίζεται σε μια φανταστική πόλη στο Βερμόντ, αλλά η πρώτη σεζόν γυρίστηκε στη Ρουμανία και η δεύτερη σεζόν στην Ιρλανδία.

Η τελευταία σεζόν του Stranger Things θα βγει στον αέρα αργότερα φέτος, επίσης, και διαδραματίζεται στην πόλη Hawkins της Ιντιάνα, αλλά γυρίστηκε στο Τζάκσον της Τζόρτζια.

Πρόκειται για γνωστή τοποθεσία γυρισμάτων -το Walking Dead και το The Vampire Diaries γυρίστηκαν επίσης εκεί- και η τοπική τουριστική αρχή έχει ήδη πληροφορίες για το πώς μπορείτε να παρακολουθήσετε τις σειρές στην πόλη. Είναι ενδεικτικό ότι σημειώνει ότι «το ανάποδο ΔΕΝ περιλαμβάνεται».

Όσον αφορά το The White Lotus, τώρα που η τρίτη σεζόν έχει τελειώσει, οι σκέψεις στρέφονται στην τέταρτη σεζόν. Ο Kamine δεν επιβεβαίωσε ούτε διέψευσε κάποια τοποθεσία που συζητείται αυτή τη στιγμή για την επόμενη σειρά, αλλά άφησε να διαρρεύσει ότι ένα πράγμα είναι σημαντικό: επιστρέφοντας ίσως στις μέρες του Soprano, πρέπει να είναι κάπου όπου είναι εύκολο να πετάξεις ένα πτώμα.

