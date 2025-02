Πάπας Φραγκίσκος: Ποια τα νεότερα για την κατάσταση της υγείας του – Η ανακοίνωση του Βατικανού

Ο 88χρονος Πάπας ετών, βρίσκεται στο νοσοκομείο Gemelli της Ρώμης από τις 14 Φεβρουαρίου και νοσηλεύεται για διπλή πνευμονία και χρόνια βρογχίτιδα.

BREAKING: Pope Francis 'resumes some work' after 'slight improvement' in health, Vatican says.https://t.co/d0LwoH50wN



