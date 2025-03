Ο Πολωνός πρωθυπουργός φθάνοντας νωρίτερα στο Λονδίνο προκειμένου να συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής υπογράμμισε την ανάγκη η Ευρώπη να αναλάβει τις ευθύνες που της αναλογούν και να συνειδητοποιήσει μια παγκόσμια δύναμη.

«Κυρίες και κύριοι, αυτό που συμβαίνει είναι ένα παράδοξο! 500 εκατομμύρια Ευρωπαίοι ζητούν από 300 εκατομμύρια Αμερικανούς να τους προστατεύσουν από 140 εκατομμύρια Ρώσους» είπε χαρακτηριστικά ο Πολωνός πρωθυπουργός.

Arithmetic lessons from Donald Tusk, who remains a staunch supporter of Ukrainians



The Polish Prime Minister, speaking at the airport before departing for the London summit, stated:



"Ladies and gentlemen, this is a paradox! 500 million Europeans are asking 300 million Americans… pic.twitter.com/2sW82Dmio5