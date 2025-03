Video: Ο Βανς σχολίασε την ομιλία Τραμπ μπροστά σε ανοιχτό μικρόφωνο - Όλα στη φόρα

strong>Ο αμερικανός αντιπρόεδρος, Τζέι Ντι Βανς και ο πρόεδρος της Βουλής, Μάικ Τζόνσον εθεάθησαν να κουβεντιάζουν λίγα λεπτά πριν την έναρξη της ομιλίας του Ντόναλντ Τραμπ στο Κογκρέσο.

Οι δύο άντρες ωστόσο φάνηκε να μην έχουν ιδέα ότι τα μικρόφωνα μπροστά τους ήταν ανοιχτά, με αποτέλεσμα σήμερα το εν λόγω στιγμιότυπο να γίνει viral.

Ο Τζέι Ντι Βανς καταγράφηκε να πλησιάσει τον Τζόνσον προκειμένου να τον χαιρετήσει και ακούγεται να λέει: «Παρεμπιπτόντως, νομίζω ότι η ομιλία θα είναι εξαιρετική, αλλά δεν ξέρω πώς το αντέχεις αυτό για 90 λεπτά».

«Το πιο δύσκολο ήταν κατά τη διάρκεια του Μπάιντεν, όταν η ομιλία του ήταν μια ανόητη προεκλογική εκστρατεία», απάντησε ο Τζόνσον, αναφερόμενος στην ομιλία του Τζο Μπάιντεν το 2024, ενόψει των εκλογών.

Ο Μάικ Τζόνσον την ώρα που απαντούσε στον Βανς χαμήλωσε το ένα μικρόφωνο που υπήρχε μπροστά τους ώστε να συνεχίσουν τη συνομιλία τους.

HOT MIC: Speaker Mike Johnson And JD Vance Mock Biden Ahead Of Trump's Address To Congress 😂



VP Vance: By the way, I think the speech is going to be great, but I don't know how you do this for 90 minutes.



Speaker Johnson: The hardest thing was doing it during Biden when the… pic.twitter.com/D0EcxMhXHv