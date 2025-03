Διάγγελμα Μακρόν: Γαλλική πυρηνική ομπρέλα στους Ευρωπαίους συμμάχους απέναντι στις απειλές της Ρωσίας

Ο Μακρόν τόνισε ότι «εισερχόμαστε σε μια νέα εποχή», επισημαίνοντας τη μεταβολή της στάσης των ΗΠΑ απέναντι στον πόλεμο στην Ουκρανία, καθώς και τις απειλές της Ουάσιγκτον για επιβολή νέων δασμών στο ευρωπαϊκό εμπόριο.

Ο Μακρόν ανακοίνωσε ότι θα συζητήσει με τους Ευρωπαίους συμμάχους την πιθανότητα χρήσης της γαλλικής πυρηνικής αποτροπής για την προστασία της ηπείρου, σε περίπτωση απειλών από τη Ρωσία. Χαρακτήρισε τη Μόσχα «απειλή για τη Γαλλία και την Ευρώπη», ενώ αποκάλυψε ότι έχει λάβει την απόφαση να «ανοίξει τη στρατηγική συζήτηση για την προστασία των συμμάχων μας στην ευρωπαϊκή ήπειρο μέσω της (πυρηνικής) αποτροπής».

Ανακοίνωσε, επίσης, ότι οι αρχηγοί των ευρωπαϊκών ενόπλων δυνάμεων θα συναντηθούν στο Παρίσι την επόμενη εβδομάδα, εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών για τη σταθερότητα της ηπείρου.

"The future of Europe cannot be decided in Moscow or Washington."



French President Emmanuel Macron speaks to his nation in a televised address, adding: "I want to believe that the US will stand by our side, but we have to be ready for that not to be the case." pic.twitter.com/AzWZUGuLdY