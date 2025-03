Είναι τα νεύρα σας τεντωμένα; Βρείτε τον ένοχο κάνοντας αυτή την απλή ερώτηση στον εαυτό σας

Οι υπάρχουσες μελέτες εστιάζουν κυρίως στα καταθλιπτικά συμπτώματα και σε μικρότερο βαθμό σε άλλα αρνητικά συναισθήματα, όπως η ευερεθιστότητα. Η ευερεθιστότητα, που ορίζεται ως η ροπή προς τη θυμώδη διάθεση και την απογοήτευση, έχει ταυτιστεί με λειτουργικές βλάβες, επιδεινωμένα ψυχικά προβλήματα ακόμα και αυτοκτονικές συμπεριφορές.

Η μέτρηση της ευερεθιστότητας

Στη μελέτη με τίτλο «Irritability and Social Media Use in US Adults», που δημοσιεύθηκε στο JAMA Network Open, η ερευνητική ομάδα αξιολόγησε τη σχέση της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και της ευέξαπτης συμπεριφοράς 42.597 συμμετεχόντων, αναλύοντας τις απαντήσεις τους. Οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν το Brief Irritability Test (BITe), το οποίο αποτελείται από πέντε δηλώσεις- δείκτες των επιπέδων ευερεθιστότητας.

Οι πλατφόρμες που αναλύθηκαν περιλάμβαναν το Facebook, το Instagram, το TikTok και το Twitter/X. Μεταξύ των ερωτηθέντων, το 78,2% ανέφερε καθημερινή χρήση τουλάχιστον μιας πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης.

Πότε γίνονται τα νεύρα «κρόσσια» και ποιο μέσο μας παραπλανά περισσότερο;

Οι ερευνητές παρατήσαν ότι:

οι συμμετέχοντες που χρησιμοποιούν τα social τις περισσότερες ώρες της ημέρας σημείωσαν 3,37 μονάδες υψηλότερη βαθμολογία στο τεστ ευερεθιστότητας. Ακόμα και μετά την αξιολόγηση του άγχους και της κατάθλιψης, η αύξηση στην νευρική διάθεση παρέμεινε σημαντική

οι πολλές αναρτήσεις την ημέρα συσχετίστηκαν με τα υψηλότερα επίπεδα ευερεθιστότητας σε όλες τις πλατφόρμες, με τους χρήστες του TikTok να παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη αύξηση

την ημέρα συσχετίστηκαν με τα σε όλες τις πλατφόρμες, με τους να παρουσιάζουν οι μεταβλητές πολιτικής δέσμευσης, όπως η συχνή ανάρτηση πολιτικών μηνυμάτων συνδέθηκε με έντονη ευερεθιστότητα. Από την άλλη άκρη του νήματος, η παρακολούθηση πολιτικών ειδήσεων «όχι πολύ στενά» συνδέθηκε με μια μικρή μείωση

ΠΗΓΗ: ygeiamou.gr