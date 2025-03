Πώς μπορούμε να επηρεάσουμε κάποιον που διαφωνεί μαζί μας;

Αυτό, όμως αποδεικνύεται ότι είναι ένας από τους πιο συνηθισμένους μύθους σχετικά με την επιρροή ή την πειθώ, σύμφωνα με τον ειδικό Κερτ Γκρέι, καθηγητή κοινωνικής ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο της Βόρειας Καρολίνας. «Ένα μεγάλο λάθος που κάνουμε είναι ότι πιστεύουμε πως τα γεγονότα είναι ισχυρά και ότι επηρεάζουν τους ανθρώπους», σημειώνει στο βιβλίο του Outraged: Why We Fight About Morality and Politics and How to Find Common Ground.

Πώς, λοιπόν, μπορούμε να επηρεάσουμε κάποιον που διαφωνεί μαζί μας; Το κόλπο είναι να ξεκινήσουμε βλέποντάς τον ως κάτι όχι τόσο διαφορετικό από εμάς.

Το ψυχολογικό κόλπο που λειτουργεί αποδεδειγμένα, σύμφωνα με ειδικό

Με βάση τον ειδικό, για να γεφυρώσουμε τις διαφορές κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης, πρέπει να προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε τους φόβους του άλλου. «Συχνά, μπαίνουμε σε συζητήσεις και δεν είναι καν συζητήσεις», λέει ο Γκρέι. «Είναι μια ευκαιρία να κερδίσουμε ή να προσπαθήσουμε να κάνουμε τον άλλον να φαίνεται ανόητος. Μια πραγματική συζήτηση είναι κάτι στο οποίο κάνεις ερωτήσεις».

Tα τρία βήματα για να έχεις καλύτερες συζητήσεις με κάποιον που διαφωνεί μαζί σου

-Προσπάθησε να καταλάβεις τα κίνητρά του: Κάνε ερωτήσεις και εξέφρασε γνήσιο ενδιαφέρον για το πώς κατέληξε στο συμπέρασμα αυτό.

-Επικύρωσε αυτό το κίνητρο: Ακόμα κι αν δεν συμφωνείς με την άποψή του, μπορείς να επιβεβαιώσεις ότι κατανοείς πώς έφτασε σε αυτή.

-Τόνισε τη προσωπική σου σύνδεση: Αντί να «ρίχνεις» δεδομένα, γίνε ευάλωτος και εξήγησε γιατί διαφωνείς σε προσωπικό επίπεδο.

Οι άλλοι είναι πιο πιθανό να βρουν κάποια αξία στο επιχείρημά σου εάν μοιραστείς μια προσωπική εμπειρία, αντί να παραθέτεις στατιστικά στοιχεία, για να δείξεις γιατί βρίσκεσαι εκεί που βρίσκεσαι. «Η καθιέρωση σύνδεσης με κάποιον, το να τον βλέπεις ως έναν συνάνθρωπό σου, πιστεύω ότι έχει μεγάλη σημασία», λέει ο Γκρέι.