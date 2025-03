Ανασύρθηκαν επτά σοροί από το ναυάγιο ανοιχτά του Κάβο Γκρέκο - Πληροφορίες ότι εξέπεμπαν «SOS» από χθες

Μέχρι τις τέσσερις περίπου το απόγευμα εντοπίστηκαν επτά νεκροί και δύο επιζώντες.

Στο σκάφος, σύμφωνα με πληροφορίες, επέβαιναν είκοσι-ένα άτομα.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, η βάρκα βυθίστηκε πριν από τέσσερις ημέρες και εντοπίστηκε σήμερα από το Κέντρο Συντονισμού 'Ερευνας και Διάσωσης.

Παράλληλα, η ΜΚΟ με ανάρτησή της στο «x» ανέφερε ότι το σήμα για κίνδυνο δόθηκε από χθες (16/3), χωρίς να καταστεί δυνατό να έρθουν σε επαφή με τους επιβαίνοντες στη βάρκα.

Σύμφωνα με την ίδια ανάρτηση η απάντηση από τις Αρχές ήταν ότι «διερευνάται».

🆘️ from ~23 people in distress on their way to #Cyprus!



Yesterday evening, relatives sent us the last known position of the group. We could never reach the people in distress since. pic.twitter.com/5CmqfWznn2