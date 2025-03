ΠτΔ για πολυμερή στο Παρίσι: «Ήταν μια πολύ γόνιμη συζήτηση» – Τι είπαν Κύπρος, Ελλάδα, Γαλλία, Λίβανος και Συρία

Κατά τη διάρκεια της πολυμερούς συνάντησης συζητήθηκαν οι τρέχουσες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή με έμφαση στα ζητήματα ασφάλειας, μετανάστευσης, διασυνδεσιμότητας και ενέργειας.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι σήμερα εδώ στο Παρίσι και παρευρίσκομαι σε αυτήν την πολύ σημαντική πενταμερή συνάντηση που συγκλήθηκε με πρωτοβουλία του Προέδρου Μακρόν», ήταν τα πρώτα λόγια του προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη μετά και την τετραμερή συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι μεταξύ Ελλάδας - Κύπρου - Γαλλίας και Λιβάνου.

«Ήταν μια πολύ γόνιμη συζήτηση με επίκεντρο τις εξελίξεις και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η περιοχή μας, η Ανατολική Μεσόγειος», κατέληξε ο κ. Χριστοδουλίδης.

Very pleased to be here today in Paris attending this very important five-party meeting convened at the initiative of President Macron. It was a very fruitful discussion focusing on the developments and challenges our region, the Eastern Mediterranean, is facing.