Πλοίο του μεξικανικού Πολεμικού Ναυτικού συνετρίβη στη Γέφυρα του Μπρούκλιν στη Νέα Υόρκη - Δείτε βίντεο

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο έδειχναν το εκπαιδευτικό σκάφος Cuauhtémoc καθώς πλησίαζε την εμβληματική γέφυρα πάνω από τον Ιστ Ρίβερ, από την πλευρά του Μανχάταν, η οποία συνδέει την περιοχή με το Μπρούκλιν. Τα κατάρτια του, μήκους 45 μέτρων, ήταν πολύ ψηλά για να περάσουν κάτω την τοξωτή γέφυρα και έσπασαν όταν το σκάφος πέρασε από κάτω.

At approximately 8:20 Saturday night, the FDNY received a call that a boat struck the Brooklyn Bridge. There were 277 people on the boat. 27 people were removed for treatment.



“Originally, we had a Brooklyn box out for folks in the water, for a boat in distress. Once the… pic.twitter.com/0m7sTl7jTY