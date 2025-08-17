Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΥγείαΚάπνισμα: Πόσα χρόνια πρέπει να περάσουν από τη διακοπή του για να μειωθεί ο κίνδυνος καρκίνου
ΥΓΕΙΑ

Κάπνισμα: Πόσα χρόνια πρέπει να περάσουν από τη διακοπή του για να μειωθεί ο κίνδυνος καρκίνου

 17.08.2025 - 08:36
Κάπνισμα: Πόσα χρόνια πρέπει να περάσουν από τη διακοπή του για να μειωθεί ο κίνδυνος καρκίνου

Κάθε συνήθεια που υιοθετούμε χρειάζεται ελάχιστο χρόνο για να μας γίνει βίωμα αλλά πολύ περισσότερο για να κοπεί, πόσο μάλλον εάν θεωρείται βλαβερή για την υγεία. Εάν βέβαια σχετίζεται με εθιστικές ουσίες, όπως η νικοτίνη του τσιγάρου, η διακοπή γίνεται ακόμα δυσκολότερη. Όταν όμως οι καπνιστές καταφέρουν να διακόψουν το κάπνισμα, απολαμβάνουν πολλαπλά οφέλη μεταξύ αυτών και η προστασία από την εμφάνιση καρκίνου.

Πιο συγκεκριμένα, η σταθερή διακοπή του καπνίσματος σχετίζεται με μειωμένο κίνδυνο καρκίνου μετά από 10 χρόνια από τη διακοπή του, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε στο JAMA Network Open.

Η ερευνητική ομάδα που ανέλαβε την εκπόνηση της μελέτης, με επικεφαλής την Δρα Eunjung Park από το National Cancer Center Graduate School of Cancer Science and Policy στο Goyang της Νότιας Κορέας, εξέτασε τη χρονική πορεία του κινδύνου εμφάνισης καρκίνου ανάλογα με το χρόνο που μεσολάβησε από τη διακοπή του καπνίσματος σε 2.974.820 Κορεάτες συμμετέχοντες ηλικίας 30 ετών και άνω.

Όπως επιβεβαίωσαν, παρατηρήθηκαν 196.829 περιπτώσεις καρκίνου κατά τη διάρκεια μιας μέσης παρακολούθησης 13,4 ετών. Οι συμμετέχοντες που είχαν απαλλαγεί πλήρως από το κάπνισμα διέτρεχαν χαμηλότερο κίνδυνο για καρκίνο σε σύγκριση με τους συνεχείς καπνιστές, με αναλογίες κινδύνου 0,83 για όλες τις περιοχές καρκίνου και 0,58, 0,73, 0,86 και 0,80 για τον πνεύμονα, το ήπαρ, το στομάχι και το παχύ έντερο, αντίστοιχα.

Αν και ο κίνδυνος για καρκίνο ήταν ελαφρώς αυξημένος για τα δέκα έτη μετά τη διακοπή του καπνίσματος, σε σύγκριση με το συνεχιζόμενο κάπνισμα και στη συνέχεια μειώθηκε με την πάροδο του χρόνου, μετά από 15 ή περισσότερα έτη, ο κίνδυνος έφθασε το 50% εκείνου που σχετίζεται με το εξακολουθητικό κάπνισμα.

Όσον αφορά τον καρκίνο του πνεύμονα, που σχετίζεται άμεσα με το κάπνισμα, αυτός μειώθηκε τρία χρόνια νωρίτερα από ό,τι για άλλους τύπους καρκίνου και παρατηρήθηκε μεγαλύτερη σχετική μείωση. Η μεγαλύτερη μείωση του κινδύνου για καρκίνο του πνεύμονα, σε σχέση με τη διακοπή του καπνίσματος, παρατηρήθηκε πριν από την ηλικία των 50 ετών σε σύγκριση με την ηλικία των 50 ετών και άνω.

«Τα ευρήματά μας υπογραμμίζουν τη σημασία της προώθησης της διακοπής του καπνίσματος, της προσφοράς κατάλληλης υποστήριξης και πόρων για διαρκή διακοπή και της ενθάρρυνσης της διακοπής σε νεαρή ηλικία για τη μείωση του κινδύνου καρκίνου» σημειώνουν οι ερευνητές.

ΠΗΓΗ: ygeiamou.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διακοπές με Netflix: Δείτε το top5 των σειρών και ταινιών που προτιμούν οι Κύπριοι – Trailer και βαθμολογίες
Πεζός παρασύρθηκε από όχημα - Στο νοσοκομείο 65χρονος
Είσαι χορτοφάγος; Αυτά είναι τα vegan-friendly ξενοδοχεία σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου
Στους 37 βαθμούς η θερμοκρασία - Αναλυτικά η πρόγνωση μέχρι την Τετάρτη
Έκλεψε ηλεκτρικές συσκευές από οικία στη Λάρνακα - Χειροπέδες σε 37χρονη
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 17 Αυγούστου - Σε ποιους να ευχηθείτε χρόνια πολλά

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 17 Αυγούστου - Σε ποιους να ευχηθείτε χρόνια πολλά

 17.08.2025 - 08:32
Επόμενο άρθρο

Από που θα δείτε τα ματς Γιουνάιτεντ-Άρσεναλ και Τσέλσι-Κρύσταλ Πάλας (ΜΕΤΑΔΟΣΕΙΣ 17/08)

 17.08.2025 - 08:41
Μαχαιρώματα στο Παραλίμνι: Απόπειρα φόνου διερευνά η Αστυνομία - Το χρονικό και η κατάσταση υγείας του θύματος

Μαχαιρώματα στο Παραλίμνι: Απόπειρα φόνου διερευνά η Αστυνομία - Το χρονικό και η κατάσταση υγείας του θύματος

Η Αστυνομία διερευνά υπόθεση απόπειρας φόνου, που διαπράχθηκε χθες το βράδυ, στην επαρχία Αμμοχώστου, με θύμα 18χρονο. Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης συνελήφθη 23χρονος, με το ΤΑΕ Αμμοχώστου να συνεχίζει τις εξετάσεις.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Μαχαιρώματα στο Παραλίμνι: Απόπειρα φόνου διερευνά η Αστυνομία - Το χρονικό και η κατάσταση υγείας του θύματος

Μαχαιρώματα στο Παραλίμνι: Απόπειρα φόνου διερευνά η Αστυνομία - Το χρονικό και η κατάσταση υγείας του θύματος

  •  17.08.2025 - 07:22
Πεζός παρασύρθηκε από όχημα - Στο νοσοκομείο 65χρονος

Πεζός παρασύρθηκε από όχημα - Στο νοσοκομείο 65χρονος

  •  17.08.2025 - 07:30
Είσαι χορτοφάγος; Αυτά είναι τα vegan-friendly ξενοδοχεία σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου

Είσαι χορτοφάγος; Αυτά είναι τα vegan-friendly ξενοδοχεία σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου

  •  17.08.2025 - 08:28
Έκλεψε ηλεκτρικές συσκευές από οικία στη Λάρνακα - Χειροπέδες σε 37χρονη

Έκλεψε ηλεκτρικές συσκευές από οικία στη Λάρνακα - Χειροπέδες σε 37χρονη

  •  17.08.2025 - 07:49
Διακοπές με Netflix: Δείτε το top5 των σειρών και ταινιών που προτιμούν οι Κύπριοι – Trailer και βαθμολογίες

Διακοπές με Netflix: Δείτε το top5 των σειρών και ταινιών που προτιμούν οι Κύπριοι – Trailer και βαθμολογίες

  •  17.08.2025 - 07:36
Στους 37 βαθμούς η θερμοκρασία - Αναλυτικά η πρόγνωση μέχρι την Τετάρτη

Στους 37 βαθμούς η θερμοκρασία - Αναλυτικά η πρόγνωση μέχρι την Τετάρτη

  •  17.08.2025 - 07:59
Πρόλαβαν τα χειρότερα: Ξέσπασε πυρκαγιά από κάρβουνα που απορρίφθηκαν σε όχθη ποταμού στις Πλάτρες

Πρόλαβαν τα χειρότερα: Ξέσπασε πυρκαγιά από κάρβουνα που απορρίφθηκαν σε όχθη ποταμού στις Πλάτρες

  •  17.08.2025 - 08:21
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 17 Αυγούστου - Σε ποιους να ευχηθείτε χρόνια πολλά

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 17 Αυγούστου - Σε ποιους να ευχηθείτε χρόνια πολλά

  •  17.08.2025 - 08:32

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα