Επτά νέα οδικά έργα «μπλοκάρουν» τους δρόμους - Κλειστές λωρίδες και αλλαγές στην κυκλοφορία – Πότε αρχίζουν

 02.01.2026 - 15:53
Σε επτά παράλληλα οδικά έργα σε όλες τις επαρχίες προχωρεί το Τμήμα Δημοσίων Έργων τις επόμενες εβδομάδες, επηρεάζοντας βασικούς αυτοκινητόδρομους και αστικές αρτηρίες.

Από τις 5 Ιανουαρίου και σε ορισμένες περιπτώσεις μέχρι και τις 9 Φεβρουαρίου, οι οδηγοί θα βρεθούν αντιμέτωποι με κλειστές λωρίδες, προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και νυχτερινές εργασίες, κυρίως στους αυτοκινητόδρομους Α1, Α2, Α3, Α6 και σε δρόμους της Λευκωσίας και της Πάφου.

1. Επαναλειτουργία με προσωρινή κυκλοφοριακή διαχείριση της φωτοελεγχόμενης συμβολής μεταξύ της λεωφόρου Τσερίου και της οδού Θεόφιλου Γεωργιάδη

Το Γραφείο Μηχανικού Έργου Βελτίωσης/Κατασκευής των Λεωφόρων Ιπποκράτους, Αργυρουπόλεως και τμήματος της λεωφόρου Τσερίου στον Στρόβολο, Τμήμα Δημοσίων Έργων, Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ανακοινώνει ότι, από την Παρασκευή, 9 Ιανουαρίου 2026, και ώρα 12:00, στο πλαίσιο των κατασκευαστικών εργασιών, θα επαναλειτουργήσει με προσωρινή κυκλοφοριακή διαχείριση η φωτοελεγχόμενη συμβολή μεταξύ της λεωφόρου Τσερίου και της οδού Θεόφιλου Γεωργιάδη. Παράλληλα, θα κλείσει για την τροχαία κίνηση η προσωρινή φωτοελεγχόμενη συμβολή που είχε κατασκευαστεί στο πλαίσιο του Έργου της λεωφόρου Τσερίου με την οδό Βασιλίσσης Αμαλίας, και στη συνέχεια προς την οδό Θεόφιλου Γεωργιάδη.

2. Εργασίες τοποθέτησης ηλεκτρονικής πινακίδας μεταβλητών μηνυμάτων σε τμήμα του αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας-Λάρνακας (Α2)

Το Τμήμα Δημοσίων Έργων, Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ανακοινώνει ότι, από τη Τετάρτη, 7 Ιανουαρίου 2026, μέχρι και την Παρασκευή, 9 Ιανουαρίου 2026, μεταξύ των ωρών 9:00-17:00, θα εκτελούνται εργασίες για τοποθέτηση ηλεκτρονικής πινακίδας μεταβλητών μηνυμάτων σε τμήμα του αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας-Λάρνακας (Α2), με κατεύθυνση προς Λευκωσία, 4χλμ. από τον κυκλικό κόμβο Ριζοελίας.

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών στο πιο πάνω τμήμα, η αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας θα παραμείνει κλειστή για απόσταση 600μ.

3. Εργασίες τοποθέτησης ηλεκτρονικής πινακίδας μεταβλητών μηνυμάτων σε τμήμα του αυτοκινητόδρομου Α3, με κατεύθυνση προς τον κυκλικό κόμβο Ριζοελιάς

Το Τμήμα Δημοσίων Έργων, Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, ανακοινώνει ότι, από την Τετάρτη, 7 Ιανουαρίου 2026, μέχρι και την Παρασκευή, 9 Ιανουαρίου 2026, μεταξύ των ωρών 09:00-17:00, θα εκτελούνται εργασίες για τοποθέτηση ηλεκτρονικής πινακίδας μεταβλητών μηνυμάτων σε τμήμα του αυτοκινητόδρομου Α3, με κατεύθυνση προς τον κυκλικό κόμβο Ριζοελιάς.

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών στο πιο πάνω τμήμα, η αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας θα παραμείνει κλειστή για απόσταση 600μ.

4. Εργασίες τοποθέτησης ηλεκτρονικών πινακίδων μεταβλητών μηνυμάτων σε τμήμα του αυτοκινητόδρομου Λεμεσού-Λευκωσία (Α1) και σε τμήμα του αυτοκινητόδρομου Αγίας Νάπας-Λάρνακας (Α3)

Το Τμήμα Δημοσίων Έργων, Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ανακοινώνει ότι, από την Τετάρτη, 7 Ιανουαρίου 2026, μέχρι και την Παρασκευή, 9 Ιανουαρίου 2026, μεταξύ των ωρών 09:00-17:00, θα εκτελούνται εργασίες για τοποθέτηση ηλεκτρονικών πινακίδων μεταβλητών μηνυμάτων σε τμήμα του αυτοκινητόδρομου Λεμεσού-Λευκωσία (Α1), πριν από την έξοδο Σκαρίνου, και στις δύο κατευθύνσεις, και σε τμήμα του αυτοκινητόδρομου Αγίας Νάπας-Λάρνακας (Α3) μετά την έξοδο Αγίας Νάπας με κατεύθυνση προς Λάρνακα.

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, στο πιο πάνω τμήμα, η αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας θα παραμείνει κλειστή για απόσταση 600μ.

5. Εργασίες οδικής σήμανσης στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού-Λευκωσίας (Α1)

Το Γραφείο Επαρχιακού Μηχανικού Λεμεσού, Τμήμα Δημοσίων Έργων, Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ανακοινώνει ότι, από την Τετάρτη, 7 Ιανουαρίου 2026, μέχρι και την Πέμπτη, 22 Ιανουαρίου 2026, εκτός Παρασκευής και Σαββατοκύριακων, μεταξύ των ωρών 20:00 με 5:30 το πρωί της επόμενης μέρας, θα εκτελούνται εργασίες οδικής σήμανσης (γραμμές) στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού-Λευκωσίας (Α1) με κατεύθυνση προς Λευκωσία.

Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των εργασιών, θα κλείνει τμηματικά, ανά πάσα στιγμή, η μία λωρίδα κυκλοφορίας, σε μήκος 500μ. περίπου, και η τροχαία κίνηση θα διοχετεύεται στη διπλανή λωρίδα κυκλοφορίας.

6. Εργασίες στον αυτοκινητόδρομο Πάφου-Λεμεσού (Α6)

Το Γραφείο Επαρχιακού Μηχανικού Πάφου, Τμήμα Δημοσίων Έργων, Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ανακοινώνει ότι, τη Δευτέρα, 5 Ιανουαρίου 2026, από τις 8:00 μέχρι τις 15:00, θα διεξάγονται εργασίες καθαρισμού οχετών του αυτοκινητόδρομου Πάφου-Λεμεσού (Α6), από την Χ.Θ. 0+000 μέχρι την Χ.Θ. 1+400 (από τον τερματικό κυκλικό κόμβο Κονιών μέχρι την έξοδο Γεροσκήπου).

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, θα κλείσει η λωρίδα ταχείας κυκλοφορίας και η τροχαία κίνηση θα διοχετεύεται στη λωρίδα βραδείας κυκλοφορίας.

7. Εργασίες αντικατάστασης στηθαίων ασφαλείας σε γέφυρες στον δρόμο Πάφου-Πόλις (Β7)

Το Γραφείο Επαρχιακού Μηχανικού Πάφου, Τμήμα Δημοσίων Έργων, Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ανακοινώνει ότι, από την Τετάρτη, 7 Ιανουαρίου 2026, μέχρι και τη Δευτέρα, 9 Φεβρουαρίου 2026, συμπεριλαμβανομένων και των Σαββατοκύριακων, θα εκτελούνται εργασίες αντικατάστασης στηθαίων ασφαλείας σε γέφυρες στον δρόμο Πάφου-Πόλις (Β7), παρά τις Κοινοτήτες Στρουμπί, Μηλιού, Κάτω Ακουρδάλεια και Σκούλλη.

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, η μία λωρίδα κυκλοφορίας θα είναι κλειστή και η τροχαία κίνηση θα διοχετεύεται στη διπλανή λωρίδα κυκλοφορίας, η οποία θα λειτουργεί με αμφίδρομη κίνηση, με τη χρήση προσωρινού κινητού συστήματος φώτων τροχαίας.

Το Τμήμα Δημοσίων Έργων απολογείται για την αναπόφευκτη ταλαιπωρία που θα προκληθεί και καλεί το κοινό όπως επιδείξει την απαραίτητη κατανόηση και συμμόρφωση με την προσωρινή οδική σήμανση και τις υποδείξεις της Αστυνομίας.

Το Κυπριακό δεν είναι μια παγωμένη διένεξη και η επανένωση της Κύπρου μπορεί να προσφέρει για όλους τους ανθρώπους της απίστευτες ευκαιρίες, αναφέρει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο γερμανικό κρατικό δίκτυο ZDF με την ευκαιρία της ανάληψης της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

