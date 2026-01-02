Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εάν πέσει το ρεύμα μην ανησυχήσετε, ίσως αλλάζει μετρητές η ΑΗΚ - Ποιες περιοχές παίρνουν σειρά

 02.01.2026 - 15:38
Συνεχίζεται τον Ιανουάριο η μαζική εγκατάσταση έξυπνων μετρητών από την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) σε όλες τις περιφέρειες σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα, Αμμόχωστο και Πάφο.

Όπως ανακοίνωσε η ΑΗΚ, για την ασφαλή αντικατάσταση του μετρητή απαιτείται διακοπή της παροχής ρεύματος για χρονικό διάστημα που δεν αναμένεται να υπερβεί τα 20 λεπτά.

Στη Λευκωσία τον Ιανουάριο θα εγκατασταθούν έξυπνοι μετρητές στον Στρόβολο και συγκεκριμένα στην περιοχή μεταξύ Λεωφόρων Στροβόλου, Γρίβα Διγενή, Αγίου Προκοπίου, Αρχαγγέλου Μιχαήλ.

Στη Λεμεσό, στην περιοχή εκατέρωθεν της Λεωφόρου Αρχιεπισκόπου Λεοντίου Α’, μεταξύ της Λεωφόρου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ, Οδών Μονής Μαχαιρά, Ταγματάρχου Πουλίου, Δημοσθένους Μιτσή, Ναυαρίνου, Γλάδστωνος, Αγίας Ζώνης και Θεσσαλονίκης.

Στη Λάρνακα, στην περιοχή παραλιακά Λάρνακα-Λειβάδια-Ορόκλινη-Πύλα, εκατέρωθεν της Λεωφόρου Αμμοχώστου (Δρόμος Δεκέλειας).

Στην Αμμόχωστο, στο Παραλίμνι στην περιοχή εκατέρωθεν της Λεωφόρου Πρωταρά στο ύψος της εκκλησίας Αγίας Βαρβάρας, στην περιοχή Κάππαρη από το ύψος του κυκλικού κόμβου Αγίας Τριάδας μέχρι και την Οδό Κωνσταντίνου Καραμανλή και στον Πρωταρά εκατέρωθεν της Λεωφόρου Πρωταρά-Κάβο Γκρέκο από το ύψος την Λεωφόρου Πρωταρά μέχρι το ύψος της Οδού Σύμης/ περιοχή Προφήτη Ηλία.

Στην Πάφο εκατέρωθεν της Λεωφόρου Τάφων των Βασιλέων και μεταξύ της Λεωφόρου Αποστόλου Παύλου και μέχρι το ύψος των Δημοτικών Ορίων Χλώρακας.

Χριστοδουλίδης στο ZDF: Το Κυπριακό δεν είναι μια παγωμένη διένεξη - «Το σημερινό status quo είναι επικίνδυνο»

Χριστοδουλίδης στο ZDF: Το Κυπριακό δεν είναι μια παγωμένη διένεξη - «Το σημερινό status quo είναι επικίνδυνο»

Το Κυπριακό δεν είναι μια παγωμένη διένεξη και η επανένωση της Κύπρου μπορεί να προσφέρει για όλους τους ανθρώπους της απίστευτες ευκαιρίες, αναφέρει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο γερμανικό κρατικό δίκτυο ZDF με την ευκαιρία της ανάληψης της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

