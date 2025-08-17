Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 17 Αυγούστου - Σε ποιους να ευχηθείτε χρόνια πολλά

 17.08.2025 - 08:32
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 17 Αυγούστου - Σε ποιους να ευχηθείτε χρόνια πολλά

Σήμερα Κυριακή 17 Αυγούστου, σύμφωνα με το Ορθόδοξο εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των Αγίων Λεύκιου, Αγίου Μύρωνος μάρτυρος και Αγίου Στράτωνος.

Σήμερα το εορτολόγιο περιλαμβάνει όσους φέρουν τα ονόματα Λευκοθέα, Λευκοθέη, Μύρων, Μύρωνας, Μύρα, Μίρκα, Στράτος, Στράτων, Στράτης, Στράτα, Στρατία, Στρατίνα και Στρατούλα.

Αγίου Μύρωνος μάρτυρος

Έζησε στην Αχαΐα κατά τους χρόνους του αυτοκράτορα Δεκίου. Εξαιτίας της σθεναρής στάσης του απέναντι στον ασεβή έπαρχο Αντίπατρο, που ήθελε να εξαφανίσει κάθε χριστιανικό στοιχείο από την περιοχή, ο Μύρων συνελήφθη και υποβλήθηκε σε φρικτά βασανιστήρια.

Όμως, η χάρη του Χριστού και οι πρεσβείες της Υπεραγίας Θεοτόκου τον διέσωσαν, με αποτέλεσμα πολλοί ειδωλολάτρες να οδηγηθούν στην αληθινή πίστη.

Τελικά, ο Άγιος Μύρων εστάλη σιδηροδέσμιος στην Κύζικο, όπου με εντολή του τοπικού άρχοντα αποκεφαλίσθηκε μαρτυρικά.

Ανατολή ήλιου: 06:42 - Δύση ήλιου: 20:15
Σελήνη 12.1 ημερών

ΠΗΓΗ: thetoc.gr

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 17 Αυγούστου - Σε ποιους να ευχηθείτε χρόνια πολλά

 

 

 

