Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΓέμισαν τα Νοσοκομεία από την έξαρση της γρίπης Α - Αυτές τις ημέρες παρουσιάστηκε αυξημένη προσέλευση στα ΤΑΕΠ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Γέμισαν τα Νοσοκομεία από την έξαρση της γρίπης Α - Αυτές τις ημέρες παρουσιάστηκε αυξημένη προσέλευση στα ΤΑΕΠ

 05.01.2026 - 11:16
Γέμισαν τα Νοσοκομεία από την έξαρση της γρίπης Α - Αυτές τις ημέρες παρουσιάστηκε αυξημένη προσέλευση στα ΤΑΕΠ

Μετά την Πρωτοχρονιά καταγράφηκε αύξηση στις εισαγωγές με γρίπη Α στα δημόσια νοσηλευτήρια, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο εκπρόσωπος Τύπου του ΟΚΥπΥ, Χαράλαμπος Χαριλάου, σημειώνοντας ότι πρόκειται για φαινόμενο που παρατηρείται τέτοια εποχή κάθε χρόνο και δεν είναι ανησυχητικό.

«Υπάρχει αύξηση όσον αφορά τις εισαγωγές με γρίπη Α στα δημόσια νοσηλευτήρια, είναι όμως στο αναμενόμενο πλαίσιο της εποχής», ανέφερε. Την ίδια ώρα, ο κ. Χαριλάου εξήγησε ότι κάθε χρόνο, από τον Ιανουάριο μέχρι τον Απρίλιο, παρατηρείται αύξηση των περιστατικών με γρίπη Α και άλλες εποχικές ιώσεις ή λοιμώξεις, διευκρινίζοντας ότι «δεν είναι κάτι το ανησυχητικό». «Είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε την οποιαδήποτε αύξηση τόσο στα Τμήματα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών όσο και στη νοσηλεία σε θαλάμους», επεσήμανε.

Στο ερώτημα του ΚΥΠΕ αν καταγράφηκε αύξηση επισκέψεων στα Τμήματα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών για άλλους λόγους ή αν υπήρξαν περιστατικά υπερφαγίας, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΟΚΥπΥ απάντησε αρνητικά ως προς το δεύτερο, αποδίδοντας την αύξηση στις απουσίες προσωπικών ιατρών λόγω αδειών.

«Κατά τη διάρκεια των γιορτών παρουσιάστηκε αυξημένη προσέλευση ασθενών στα Τμήματα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών, γιατί οι ιδιώτες προσωπικοί ιατροί και οι ειδικοί ιατροί απουσίαζαν με άδεια αναπαύσεως και έτσι όλο το βάρος έπεσε πάνω στα Τμήματα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών», δήλωσε, συγκεκριμένα, ο κ. Χαριλάου, προσθέτοντας ότι όλα τα περιστατικά αντιμετωπίστηκαν με επάρκεια.

Καταληκτικά, ανέφερε ότι «συνέχισαν τη λειτουργία τους τα ιατρεία ταχείας διακίνησης ασθενών, όπου εξετάστηκαν όλα τα μη επείγοντα περιστατικά χωρίς χρονοτριβή και ο κόσμος έφυγε ευχαριστημένος».

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Καθημερινή ταλαιπωρία: Πού έχει σήμερα κίνηση; Δες LIVE ποιοι δρόμοι «κοκκινίζουν» για να τους αποφύγεις
VIDEO - Θάνατος 78χρονου: Ραγδαίες εξελίξεις με την «υπόθεση μυστήριο» - Η σύνδεση με άτομο που συνελήφθη για ναρκωτικά
Ταυτοποιήθηκε η σορός της 15χρονης Αλίκης, που αγνοείτο στο Κραν Μοντανά - Η επίσημη ενημέρωση
Κατώτατος μισθός €1.088 : Ποιο μέλλον χτίζεις με αυτά τα λεφτά στην Κύπρο;
Το ημερολόγιο των Βουλευτικών Εκλογών 2026 – Όσα πρέπει να κάνουν πολίτες και κόμματα μέχρι τις 24 Μαΐου
Σύννεφα και σκόνη – Πώς θα διαμορφωθεί το σκηνικό του καιρού τις επόμενες μέρες

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ανώτατο: Οι τέσσερις φορές που έγινε άρση της βουλευτικής ασυλίας - Τι ισχύει με βάση το Σύνταγμα

 05.01.2026 - 11:06
Επόμενο άρθρο

Ανείπωτη θλίψη για τον θάνατο της Μαρούλλας Κωνσταντινίδου - Η παράκληση της οικογένειας - Φωτογραφία

 05.01.2026 - 11:29
Εκτελεστικό Γραφείο ΔΗΣΥ: Υιοθετήθηκε η εισήγηση για τον Νίκο Σύκα – Πότε συνεδριάζει το Πολιτικό Γραφείο του κόμματος

Εκτελεστικό Γραφείο ΔΗΣΥ: Υιοθετήθηκε η εισήγηση για τον Νίκο Σύκα – Πότε συνεδριάζει το Πολιτικό Γραφείο του κόμματος

Το Εκτελεστικό Γραφείο του Δημοκρατικού Συναγερμού συνήλθε εκτάκτως σήμερα το πρωί και υιοθέτησε την εισήγηση της Προέδρου του κόμματος, Αννίτας Δημητρίου, σχετικά με τον βουλευτή Νίκο Σύκα, εναντίον του οποίου εκκρεμεί καταγγελία για φερόμενο ξυλοδαρμό.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Εκτελεστικό Γραφείο ΔΗΣΥ: Υιοθετήθηκε η εισήγηση για τον Νίκο Σύκα – Πότε συνεδριάζει το Πολιτικό Γραφείο του κόμματος

Εκτελεστικό Γραφείο ΔΗΣΥ: Υιοθετήθηκε η εισήγηση για τον Νίκο Σύκα – Πότε συνεδριάζει το Πολιτικό Γραφείο του κόμματος

  •  05.01.2026 - 10:44
Το μήνυμα του Υπουργού Δικαιοσύνης για το ωράριο Αστυνομικών - «Δεν αξίζει τον κόπο να συνεχιστεί η σύγκρουση»

Το μήνυμα του Υπουργού Δικαιοσύνης για το ωράριο Αστυνομικών - «Δεν αξίζει τον κόπο να συνεχιστεί η σύγκρουση»

  •  05.01.2026 - 11:46
VIDEO - Θάνατος 78χρονου: Ραγδαίες εξελίξεις με την «υπόθεση μυστήριο» - Η σύνδεση με άτομο που συνελήφθη για ναρκωτικά

VIDEO - Θάνατος 78χρονου: Ραγδαίες εξελίξεις με την «υπόθεση μυστήριο» - Η σύνδεση με άτομο που συνελήφθη για ναρκωτικά

  •  05.01.2026 - 09:20
Ανώτατο: Οι τέσσερις φορές που έγινε άρση της βουλευτικής ασυλίας - Τι ισχύει με βάση το Σύνταγμα

Ανώτατο: Οι τέσσερις φορές που έγινε άρση της βουλευτικής ασυλίας - Τι ισχύει με βάση το Σύνταγμα

  •  05.01.2026 - 11:06
Νέα απάτη: Έτσι ξάφρισαν επιχειρηματία στη Λευκωσία - Χειροπέδες σε δύο, καταζητείται τρίτος

Νέα απάτη: Έτσι ξάφρισαν επιχειρηματία στη Λευκωσία - Χειροπέδες σε δύο, καταζητείται τρίτος

  •  05.01.2026 - 11:38
Γέμισαν τα Νοσοκομεία από την έξαρση της γρίπης Α - Αυτές τις ημέρες παρουσιάστηκε αυξημένη προσέλευση στα ΤΑΕΠ

Γέμισαν τα Νοσοκομεία από την έξαρση της γρίπης Α - Αυτές τις ημέρες παρουσιάστηκε αυξημένη προσέλευση στα ΤΑΕΠ

  •  05.01.2026 - 11:16
Έτσι προκλήθηκε η ένταση ανάμεσα σε οπαδούς και Αστυνομικούς στο AEK Arena – Ψάχνουν τα CCTV οι Αρχές

Έτσι προκλήθηκε η ένταση ανάμεσα σε οπαδούς και Αστυνομικούς στο AEK Arena – Ψάχνουν τα CCTV οι Αρχές

  •  05.01.2026 - 09:40
Γιώργος Παπαδάκης: Συγκινεί ο ανιψιός του - «Η τελευταία μας αγκαλιά ήταν...»

Γιώργος Παπαδάκης: Συγκινεί ο ανιψιός του - «Η τελευταία μας αγκαλιά ήταν...»

  •  05.01.2026 - 10:13

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα