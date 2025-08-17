Είσαι χορτοφάγος; Αυτά είναι τα vegan-friendly ξενοδοχεία σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου

Τώρα που ήδη έχουν ξεκινήσει οι διακοπές, οι Κύπριοι «τρέχουν», μέχρι την τελευταία στιγμή, να κάνουν κράτηση. Ωστόσο κυριαρχεί το «άγχος» σε πολλούς χορτοφάγους, οι οποίοι ανησυχούν αν θα βρουν επιλογές ππου να συμβαδίζουν με τις διατροφικές τους επιλογές.

Αυτό δεν αποτελεί πρόβλημα σε πολλές χώρες του εξωτερικού, αφού ξενοδοχεία και καταλύματα προσφέρουν αρκετές vegan-friendly επιλογές, επιτρέποντας στους χορτοφάγους να περάσουν ξέγνοιαστα τις διακοπές τους.

Θετικό είναι ωστόσο το γεγονός ότι υπάρχει πλέον μια πληθώρα vegan-friendly ξενοδοχείων σε όλες τις επαρχίες του νησιού, που ανάμεσα στο μενού τους, συμπεριλαμβάνουν χορτοφαγικές (vegetarian) και αυστηρά χορτοφαγικές (vegan) επιλογές.

Το ThemaOnline σας παρουσιάζει όλα τα vegan-friendly ξενοδοχεία που υπάρχουν στην Κύπρο.

Δείτε τα vegan-friendly ξενοδοχεία ανά επαρχία: