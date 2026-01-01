Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΥγείαΚάπνισμα: Πόσα χρόνια πρέπει να περάσουν από τη διακοπή του για να μειωθεί ο κίνδυνος καρκίνου
ΥΓΕΙΑ

Κάπνισμα: Πόσα χρόνια πρέπει να περάσουν από τη διακοπή του για να μειωθεί ο κίνδυνος καρκίνου

 01.01.2026 - 16:53
Κάπνισμα: Πόσα χρόνια πρέπει να περάσουν από τη διακοπή του για να μειωθεί ο κίνδυνος καρκίνου

Κάθε συνήθεια που υιοθετούμε χρειάζεται ελάχιστο χρόνο για να μας γίνει βίωμα αλλά πολύ περισσότερο για να κοπεί, πόσο μάλλον εάν θεωρείται βλαβερή για την υγεία.

Εάν βέβαια σχετίζεται με εθιστικές ουσίες, όπως η νικοτίνη του τσιγάρου, η διακοπή γίνεται ακόμα δυσκολότερη. Όταν όμως οι καπνιστές καταφέρουν να διακόψουν το κάπνισμα, απολαμβάνουν πολλαπλά οφέλη μεταξύ αυτών και η προστασία από την εμφάνιση καρκίνου.

Πιο συγκεκριμένα, η σταθερή διακοπή του καπνίσματος σχετίζεται με μειωμένο κίνδυνο καρκίνου μετά από 10 χρόνια από τη διακοπή του, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε στο JAMA Network Open.

Η ερευνητική ομάδα που ανέλαβε την εκπόνηση της μελέτης, με επικεφαλής την Δρα Eunjung Park από το National Cancer Center Graduate School of Cancer Science and Policy στο Goyang της Νότιας Κορέας, εξέτασε τη χρονική πορεία του κινδύνου εμφάνισης καρκίνου ανάλογα με το χρόνο που μεσολάβησε από τη διακοπή του καπνίσματος σε 2.974.820 Κορεάτες συμμετέχοντες ηλικίας 30 ετών και άνω.

Όπως επιβεβαίωσαν, παρατηρήθηκαν 196.829 περιπτώσεις καρκίνου κατά τη διάρκεια μιας μέσης παρακολούθησης 13,4 ετών. Οι συμμετέχοντες που είχαν απαλλαγεί πλήρως από το κάπνισμα διέτρεχαν χαμηλότερο κίνδυνο για καρκίνο σε σύγκριση με τους συνεχείς καπνιστές, με αναλογίες κινδύνου 0,83 για όλες τις περιοχές καρκίνου και 0,58, 0,73, 0,86 και 0,80 για τον πνεύμονα, το ήπαρ, το στομάχι και το παχύ έντερο, αντίστοιχα.

Αν και ο κίνδυνος για καρκίνο ήταν ελαφρώς αυξημένος για τα δέκα έτη μετά τη διακοπή του καπνίσματος, σε σύγκριση με το συνεχιζόμενο κάπνισμα και στη συνέχεια μειώθηκε με την πάροδο του χρόνου, μετά από 15 ή περισσότερα έτη, ο κίνδυνος έφθασε το 50% εκείνου που σχετίζεται με το εξακολουθητικό κάπνισμα.

Όσον αφορά τον καρκίνο του πνεύμονα, που σχετίζεται άμεσα με το κάπνισμα, αυτός μειώθηκε τρία χρόνια νωρίτερα από ό,τι για άλλους τύπους καρκίνου και παρατηρήθηκε μεγαλύτερη σχετική μείωση. Η μεγαλύτερη μείωση του κινδύνου για καρκίνο του πνεύμονα, σε σχέση με τη διακοπή του καπνίσματος, παρατηρήθηκε  πριν από την ηλικία των 50 ετών σε σύγκριση με την ηλικία των 50 ετών και άνω.

«Τα ευρήματά μας υπογραμμίζουν τη σημασία της προώθησης της διακοπής του καπνίσματος, της προσφοράς κατάλληλης υποστήριξης και πόρων για διαρκή διακοπή και της ενθάρρυνσης της διακοπής σε νεαρή ηλικία για τη μείωση του κινδύνου καρκίνου» σημειώνουν οι ερευνητές.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Παραμονή Πρωτοχρονιάς στην… τηλεόραση – Η επιστροφή της Ελπίδας Ιακωβίδου, η διαχρονική Καραντώνη και το εορταστικό The Voice
Θύμα απάτης 61χρονη – Δέχθηκε κλήση από δήθεν τραπεζικό υπάλληλο – Το ποσό που «έκανε» φτερά
Αστυνομία: Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για το νέο ωράριο εργασίας - Συνάντηση συνδικαλιστών με Υπουργό
Αποκάλυψη: Αυτή είναι η ιστορία πίσω από το τραγούδι του Νίκου Οικονομόπουλου «Έκπτωτος Άγγελος»
Michael Schumacher: Δώδεκα χρόνια μετά το σοβαρό ατύχημα - To συγκινητικό μήνυμα της συζύγου του
Το 2026 ξεκινά η «χρυσή εποχή» εκλείψεων: Πότε θα δούμε το ματωμένο φεγγάρι, το δαχτυλίδι της φωτιάς και την ολική έκλειψη

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Νέα εξέλιξη για τον Χαμές Ροντρίγκες που γράφτηκε για ΑΕΛ

 01.01.2026 - 16:35
Επόμενο άρθρο

Συναγερμός από την Apple: Ζητά άμεση ενημέρωση λογισμικού στο iPhone και iPad για κρίσιμη απειλή ασφαλείας

 01.01.2026 - 17:04
Συγκλονιστικό βίντεο από την τραγωδία στο Κραν Μοντανά, άνθρωποι προσπαθούν να απεγκλωβιστούν από τη φωτιά στο μπαρ - Στους 47 οι νεκροί

Συγκλονιστικό βίντεο από την τραγωδία στο Κραν Μοντανά, άνθρωποι προσπαθούν να απεγκλωβιστούν από τη φωτιά στο μπαρ - Στους 47 οι νεκροί

Ένα νέο σοκαριστικό βίντεο από την τραγωδία στο Κραν Μοντανά έδωσαν στη δημοσιότητα ΜΜΕ από την Ελβετία, όπου φαίνονται δεκάδες άνθρωποι να προσπαθούν να απεγκλωβιστούν από το φλεγόμενο μπαρ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Συγκλονιστικό βίντεο από την τραγωδία στο Κραν Μοντανά, άνθρωποι προσπαθούν να απεγκλωβιστούν από τη φωτιά στο μπαρ - Στους 47 οι νεκροί

Συγκλονιστικό βίντεο από την τραγωδία στο Κραν Μοντανά, άνθρωποι προσπαθούν να απεγκλωβιστούν από τη φωτιά στο μπαρ - Στους 47 οι νεκροί

  •  01.01.2026 - 18:22
Τηλεφώνημα Ζελένσκι σε ΠτΔ με φόντο την Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ - Στήριξη στην Ουκρανία και προτεραιότητες στο επίκεντρο

Τηλεφώνημα Ζελένσκι σε ΠτΔ με φόντο την Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ - Στήριξη στην Ουκρανία και προτεραιότητες στο επίκεντρο

  •  01.01.2026 - 17:38
Παραλίγο τραγωδία: Κατέρρευσαν σκαλωσιές δίπλα από γνωστό εστιατόριο - Φωτογραφίες από το σημείο

Παραλίγο τραγωδία: Κατέρρευσαν σκαλωσιές δίπλα από γνωστό εστιατόριο - Φωτογραφίες από το σημείο

  •  01.01.2026 - 14:12
Ισχυροί άνεμοι και παγετός σε περιοχές της Κύπρου – Πότε ανεβαίνει η θερμοκρασία

Ισχυροί άνεμοι και παγετός σε περιοχές της Κύπρου – Πότε ανεβαίνει η θερμοκρασία

  •  01.01.2026 - 17:17
ΒΙΝΤΕΟ: Όταν η Κύπρος υποδέχθηκε τη νέα χιλιετία – Το πρώτο μωρό του 2000 ήταν από τη Λάρνακα

ΒΙΝΤΕΟ: Όταν η Κύπρος υποδέχθηκε τη νέα χιλιετία – Το πρώτο μωρό του 2000 ήταν από τη Λάρνακα

  •  01.01.2026 - 14:59
Μέσα στη βροχή και το κρύο κρατούσε την ομπρέλα για να διορθώσει ο υπάλληλος τη βλάβη: Η μικρή πράξη ανθρωπιάς που συγκίνησε μια ολόκληρη κοινότητα

Μέσα στη βροχή και το κρύο κρατούσε την ομπρέλα για να διορθώσει ο υπάλληλος τη βλάβη: Η μικρή πράξη ανθρωπιάς που συγκίνησε μια ολόκληρη κοινότητα

  •  01.01.2026 - 12:49
Εντυπωσιακό βίντεο: Η αλλαγή του χρόνου όπως δεν την είδατε ποτέ στη Λεμεσό - Ο ουρανός γέμισε πυροτεχνήματα σε κάθε γωνιά της πόλης

Εντυπωσιακό βίντεο: Η αλλαγή του χρόνου όπως δεν την είδατε ποτέ στη Λεμεσό - Ο ουρανός γέμισε πυροτεχνήματα σε κάθε γωνιά της πόλης

  •  01.01.2026 - 13:11
Νέα εξέλιξη για τον Χαμές Ροντρίγκες που γράφτηκε για ΑΕΛ

Νέα εξέλιξη για τον Χαμές Ροντρίγκες που γράφτηκε για ΑΕΛ

  •  01.01.2026 - 16:35

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα