Κάπνισμα: Πόσα χρόνια πρέπει να περάσουν από τη διακοπή του για να μειωθεί ο κίνδυνος καρκίνου

Εάν βέβαια σχετίζεται με εθιστικές ουσίες, όπως η νικοτίνη του τσιγάρου, η διακοπή γίνεται ακόμα δυσκολότερη. Όταν όμως οι καπνιστές καταφέρουν να διακόψουν το κάπνισμα, απολαμβάνουν πολλαπλά οφέλη μεταξύ αυτών και η προστασία από την εμφάνιση καρκίνου.

Πιο συγκεκριμένα, η σταθερή διακοπή του καπνίσματος σχετίζεται με μειωμένο κίνδυνο καρκίνου μετά από 10 χρόνια από τη διακοπή του, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε στο JAMA Network Open.

Η ερευνητική ομάδα που ανέλαβε την εκπόνηση της μελέτης, με επικεφαλής την Δρα Eunjung Park από το National Cancer Center Graduate School of Cancer Science and Policy στο Goyang της Νότιας Κορέας, εξέτασε τη χρονική πορεία του κινδύνου εμφάνισης καρκίνου ανάλογα με το χρόνο που μεσολάβησε από τη διακοπή του καπνίσματος σε 2.974.820 Κορεάτες συμμετέχοντες ηλικίας 30 ετών και άνω.

Όπως επιβεβαίωσαν, παρατηρήθηκαν 196.829 περιπτώσεις καρκίνου κατά τη διάρκεια μιας μέσης παρακολούθησης 13,4 ετών. Οι συμμετέχοντες που είχαν απαλλαγεί πλήρως από το κάπνισμα διέτρεχαν χαμηλότερο κίνδυνο για καρκίνο σε σύγκριση με τους συνεχείς καπνιστές, με αναλογίες κινδύνου 0,83 για όλες τις περιοχές καρκίνου και 0,58, 0,73, 0,86 και 0,80 για τον πνεύμονα, το ήπαρ, το στομάχι και το παχύ έντερο, αντίστοιχα.

Αν και ο κίνδυνος για καρκίνο ήταν ελαφρώς αυξημένος για τα δέκα έτη μετά τη διακοπή του καπνίσματος, σε σύγκριση με το συνεχιζόμενο κάπνισμα και στη συνέχεια μειώθηκε με την πάροδο του χρόνου, μετά από 15 ή περισσότερα έτη, ο κίνδυνος έφθασε το 50% εκείνου που σχετίζεται με το εξακολουθητικό κάπνισμα.

Όσον αφορά τον καρκίνο του πνεύμονα, που σχετίζεται άμεσα με το κάπνισμα, αυτός μειώθηκε τρία χρόνια νωρίτερα από ό,τι για άλλους τύπους καρκίνου και παρατηρήθηκε μεγαλύτερη σχετική μείωση. Η μεγαλύτερη μείωση του κινδύνου για καρκίνο του πνεύμονα, σε σχέση με τη διακοπή του καπνίσματος, παρατηρήθηκε πριν από την ηλικία των 50 ετών σε σύγκριση με την ηλικία των 50 ετών και άνω.

«Τα ευρήματά μας υπογραμμίζουν τη σημασία της προώθησης της διακοπής του καπνίσματος, της προσφοράς κατάλληλης υποστήριξης και πόρων για διαρκή διακοπή και της ενθάρρυνσης της διακοπής σε νεαρή ηλικία για τη μείωση του κινδύνου καρκίνου» σημειώνουν οι ερευνητές.