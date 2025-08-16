Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΤουρκικό ΥΠΕΞ: «Αβάσιμη η έκθεση Στέιτ Ντιπάρμεντ για τα ανθρώπινα δικαιώματα»
ΔΙΕΘΝΗ

Τουρκικό ΥΠΕΞ: «Αβάσιμη η έκθεση Στέιτ Ντιπάρμεντ για τα ανθρώπινα δικαιώματα»

 16.08.2025 - 17:27
Τουρκικό ΥΠΕΞ: «Αβάσιμη η έκθεση Στέιτ Ντιπάρμεντ για τα ανθρώπινα δικαιώματα»

Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών απορρίπτει «ως αβάσιμους τους ισχυρισμούς σχετικά με την Τουρκία που περιλαμβάνονται στην έκθεση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του 2024» που δημοσίευσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Σε ανακοίνωσή του το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών υποστηρίζει πως η Τουρκία «καταπολεμά με επιτυχία όλες τις μορφές και εκδηλώσεις της τρομοκρατίας στο πλαίσιο του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών». Ισχυρίζεται επίσης ότι οι κατηγορίες που περιλαμβάνονται στην έκθεση σε αυτό το πλαίσιο απέχουν πολύ από την πραγματικότητα.

«Λυπούμαστε επίσης βαθιά για την συμπερίληψη στην έκθεση αβάσιμων και ανυπόστατων ισχυρισμών που προωθούνται μέσω της χειραγωγικής ρητορικής της τρομοκρατικής οργάνωσης FETΟ», σημειώνεται στην τουρκική απάντηση προς το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών αναφορικά με το δίκτυο του Φετχουλάχ Γκιουλέν, του ιεροκήρυκα που απεβίωσε πέρυσι εξόριστος στις ΗΠΑ και κατηγορείται από την 'Αγκυρα ως ο ιθύνων νους της απόπειρας πραξικοπήματος του 2016.

Σχετικά με τις τουρκικές στρατιωτικές επιχειρήσεις στη βόρεια Συρία εναντίον των κουρδικών δυνάμεων, στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται ότι «οι αντιτρομοκρατικές επιχειρήσεις της Τουρκίας στη Συρία διεξάγονται με βάση το δικαίωμα της αυτοάμυνας και με τη μέγιστη προσοχή για τον άμαχο πληθυσμό και τις υποδομές. Είναι εντελώς λάθος να παρουσιάζονται αυτές οι επιχειρήσεις εκτός αυτού του δίκαιου και νόμιμου πλαισίου».

Τέλος, το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών απορρίπτει τις αμερικανικές κατηγορίες αναφορικά με τα διακαιώματα των προσφύγων και μεταναστών. «Έχοντας υποδεχτεί εκατομμύρια πρόσφυγες επί χρόνια και έχοντας καλύψει τις βασικές τους ανάγκες, η Τουρκία αποτελεί ένα υποδειγματικό κράτος με μια ολοκληρωμένη και βιώσιμη πολιτική διαχείρισης της μετανάστευσης σε παγκόσμιο επίπεδο, η οποία βασίζεται στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια», αναφέρει.

Η έκθεση του υπουργείου Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία χαρακτηρίζει «χαμένο έτος» το 2024 όσον αφορά την ελευθερία του Τύπου. Σύμφωνα με την έκθεση, οι πιέσεις και οι πρακτικές λογοκρισίας εναντίον δημοσιογράφων αυξήθηκαν σημαντικά.  

Σημειώνει ότι η Δικαιοσύνη βρίσκεται υπό την επιρροή της εκτελεστικής εξουσίας και ότι η κατάσταση αυτή υπονομεύει τη δημοκρατική λειτουργία.

Επισημαίνει ότι ακτιβιστές, ακαδημαϊκοί και υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αντιμετωπίζουν νομικές διώξεις, έρευνες και άδικες ποινές. Επιπλέον, η έκθεση αναφέρει ότι σημειώθηκαν περιπτώσεις αυθαίρετων συλλήψεων, βασανιστηρίων και «διακρατικής καταστολής» (transnational repression) εναντίον δημοσιογράφων, αντιφρονούντων, προσφύγων και μελών της οργάνωσης Γκιουλέν.

Υπογραμμίζει, επίσης, παραβίαση των δικαιωμάτων των προσφύγων και των μεταναστών, όπως κακομεταχείριση των προσφύγων, υπερπλήρεις κέντρα κράτησης και αναγκαστικές επιστροφές χωρίς τη συγκατάθεση των ενδιαφερομένων.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Στη γειτονιά των αγγέλων ο Ανθούλλης Παντελή: Πότε θα γίνει η κηδεία και η παράκληση της οικογένειας - Φωτογραφία
Τραγωδία στην Πάφο: Βρισκόταν με φίλους στην παραλία ο άτυχος 30χρονος – Άκαρπες οι προσπάθειες ναυαγοσώστη για ανάνηψη – Τι διερευνά η Αστυνομία
Τα 5 πράγματα που κάνουν οι Κύπριοι και τρελαίνουν τους τουρίστες
Σοκαριστικό ατύχημα σε λούνα παρκ στη Ρόδο - Τέσσερα άτομα εκσφενδονίστηκαν από «ταψί» - Δείτε βίντεο
Πας εξόρμηση στα ορεινά; Πού θα βρεις λαχταριστούς λουκουμάδες και σιάμισιη
Γιατί ακούμε τον ήχο της θάλασσας όταν βάζουμε ένα κοχύλι στο αυτί μας; Τι απαντά η επιστήμη

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Βιντεοδιάσκεψη μεταξύ των χωρών της «Συμμαχίας των Προθύμων» για την Ουκρανία πριν τη συνάντηση Τραμπ - Ζελένσκι

 16.08.2025 - 17:09
Επόμενο άρθρο

Το εντυπωσιακό κορεό των φίλων της Σάντερλαντ! (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ&ΒΙΝΤΕΟ)

 16.08.2025 - 17:52
Σε «τυραννική ε/κ νοοτροπία» αποδίδει πιέσεις και παραίτηση Καν ο Τατάρ

Σε «τυραννική ε/κ νοοτροπία» αποδίδει πιέσεις και παραίτηση Καν ο Τατάρ

Ως «μια νέα αντανάκλαση μιας τυραννικής ελληνοκυπριακής νοοτροπίας» και «προειδοποιητικό σημάδι για όλους όσοι πιστεύουν στη δημοκρατία και την ισότητα», αποτελούν οι πιέσεις που ασκήθηκαν στον Αφζάλ Καν, τον Βρετανό Βουλευτή, μετά την παράνομη επίσκεψή του στην «τδβκ» κατόπιν πρόσκλησής του, αναφέρει σε γραπτή δήλωσή του ο Ερσίν Τατάρ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Σε «τυραννική ε/κ νοοτροπία» αποδίδει πιέσεις και παραίτηση Καν ο Τατάρ

Σε «τυραννική ε/κ νοοτροπία» αποδίδει πιέσεις και παραίτηση Καν ο Τατάρ

  •  16.08.2025 - 14:10
Πολίτης κατήγγειλε ανάρμοστη συμπεριφορά από μέλος της Υπηρεσίας Έκτακτης Ανάγκης 112 - Διατάχθηκε έρευνα

Πολίτης κατήγγειλε ανάρμοστη συμπεριφορά από μέλος της Υπηρεσίας Έκτακτης Ανάγκης 112 - Διατάχθηκε έρευνα

  •  16.08.2025 - 19:27
«Χρυσά διαβατήρια»: Στο μικροσκόπιο 195 υποθέσεις, 26 πρόσωπα ήδη ενώπιον Δικαιοσύνης - Διακρατικά εμπόδια και περίπλοκοι φάκελοι φρενάρουν τις έρευνες

«Χρυσά διαβατήρια»: Στο μικροσκόπιο 195 υποθέσεις, 26 πρόσωπα ήδη ενώπιον Δικαιοσύνης - Διακρατικά εμπόδια και περίπλοκοι φάκελοι φρενάρουν τις έρευνες

  •  16.08.2025 - 14:15
Σύλληψη αστυνομικού: Αναμένεται η διαθεσιμότητά του - Τι διερευνάται εναντίον του

Σύλληψη αστυνομικού: Αναμένεται η διαθεσιμότητά του - Τι διερευνάται εναντίον του

  •  16.08.2025 - 12:26
Χωρίς νερό παραμένουν οι Πλάτρες: Επιδιορθώθηκε η βλάβη - Πότε θα αποκατασταθεί η υδροδότηση

Χωρίς νερό παραμένουν οι Πλάτρες: Επιδιορθώθηκε η βλάβη - Πότε θα αποκατασταθεί η υδροδότηση

  •  16.08.2025 - 18:13
Φωτιά σε δωμάτιο που διαμένουν εργαζόμενοι ξενοδοχείου - Τι κατέδειξαν οι πρώτες εξετάσεις

Φωτιά σε δωμάτιο που διαμένουν εργαζόμενοι ξενοδοχείου - Τι κατέδειξαν οι πρώτες εξετάσεις

  •  16.08.2025 - 15:03
Νέα «άφιξη» στην Αγία Νάπα - Το μπαρ που θα γίνει σημείο συνάντησης για το καλοκαίρι και όχι μόνο - Δείτε φωτογραφίες

Νέα «άφιξη» στην Αγία Νάπα - Το μπαρ που θα γίνει σημείο συνάντησης για το καλοκαίρι και όχι μόνο - Δείτε φωτογραφίες

  •  16.08.2025 - 11:45
Πας εξόρμηση στα ορεινά; Πού θα βρεις λαχταριστούς λουκουμάδες και σιάμισιη

Πας εξόρμηση στα ορεινά; Πού θα βρεις λαχταριστούς λουκουμάδες και σιάμισιη

  •  16.08.2025 - 14:32

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα