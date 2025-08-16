Τουρκικό ΥΠΕΞ: «Αβάσιμη η έκθεση Στέιτ Ντιπάρμεντ για τα ανθρώπινα δικαιώματα»

Σε ανακοίνωσή του το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών υποστηρίζει πως η Τουρκία «καταπολεμά με επιτυχία όλες τις μορφές και εκδηλώσεις της τρομοκρατίας στο πλαίσιο του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών». Ισχυρίζεται επίσης ότι οι κατηγορίες που περιλαμβάνονται στην έκθεση σε αυτό το πλαίσιο απέχουν πολύ από την πραγματικότητα.

«Λυπούμαστε επίσης βαθιά για την συμπερίληψη στην έκθεση αβάσιμων και ανυπόστατων ισχυρισμών που προωθούνται μέσω της χειραγωγικής ρητορικής της τρομοκρατικής οργάνωσης FETΟ», σημειώνεται στην τουρκική απάντηση προς το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών αναφορικά με το δίκτυο του Φετχουλάχ Γκιουλέν, του ιεροκήρυκα που απεβίωσε πέρυσι εξόριστος στις ΗΠΑ και κατηγορείται από την 'Αγκυρα ως ο ιθύνων νους της απόπειρας πραξικοπήματος του 2016.

Σχετικά με τις τουρκικές στρατιωτικές επιχειρήσεις στη βόρεια Συρία εναντίον των κουρδικών δυνάμεων, στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται ότι «οι αντιτρομοκρατικές επιχειρήσεις της Τουρκίας στη Συρία διεξάγονται με βάση το δικαίωμα της αυτοάμυνας και με τη μέγιστη προσοχή για τον άμαχο πληθυσμό και τις υποδομές. Είναι εντελώς λάθος να παρουσιάζονται αυτές οι επιχειρήσεις εκτός αυτού του δίκαιου και νόμιμου πλαισίου».

Τέλος, το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών απορρίπτει τις αμερικανικές κατηγορίες αναφορικά με τα διακαιώματα των προσφύγων και μεταναστών. «Έχοντας υποδεχτεί εκατομμύρια πρόσφυγες επί χρόνια και έχοντας καλύψει τις βασικές τους ανάγκες, η Τουρκία αποτελεί ένα υποδειγματικό κράτος με μια ολοκληρωμένη και βιώσιμη πολιτική διαχείρισης της μετανάστευσης σε παγκόσμιο επίπεδο, η οποία βασίζεται στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια», αναφέρει.

Η έκθεση του υπουργείου Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία χαρακτηρίζει «χαμένο έτος» το 2024 όσον αφορά την ελευθερία του Τύπου. Σύμφωνα με την έκθεση, οι πιέσεις και οι πρακτικές λογοκρισίας εναντίον δημοσιογράφων αυξήθηκαν σημαντικά.

Σημειώνει ότι η Δικαιοσύνη βρίσκεται υπό την επιρροή της εκτελεστικής εξουσίας και ότι η κατάσταση αυτή υπονομεύει τη δημοκρατική λειτουργία.

Επισημαίνει ότι ακτιβιστές, ακαδημαϊκοί και υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αντιμετωπίζουν νομικές διώξεις, έρευνες και άδικες ποινές. Επιπλέον, η έκθεση αναφέρει ότι σημειώθηκαν περιπτώσεις αυθαίρετων συλλήψεων, βασανιστηρίων και «διακρατικής καταστολής» (transnational repression) εναντίον δημοσιογράφων, αντιφρονούντων, προσφύγων και μελών της οργάνωσης Γκιουλέν.

Υπογραμμίζει, επίσης, παραβίαση των δικαιωμάτων των προσφύγων και των μεταναστών, όπως κακομεταχείριση των προσφύγων, υπερπλήρεις κέντρα κράτησης και αναγκαστικές επιστροφές χωρίς τη συγκατάθεση των ενδιαφερομένων.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα