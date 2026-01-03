«Δεν μπορούσαμε να αναπνεύσουμε»: Συγκλονίζουν οι επιζήσαντες της τραγωδίας στο Κραν Μοντανά με δεκάδες νεκρούς, από τύχη γλίτωσαν πολλοί

«Δεν μπορούσαμε να αναπνεύσουμε»

Συγκλονιστικές είναι οι μαρτυρίες στο Reuters νεαρών που την ώρα που ξεκίνησε η μοιραία, όπως αποδείχθηκε, φωτιά βρίσκονταν μέσα στο κέντρο διασκέδασης και συγκεκριμένα στο υπόγειό του, όπου φέρεται να υπήρξαν οι περισσότεροι θάνατοι και τραυματισμοί.

Crans-Montana, il nuovo video straziante, le urla e il fuoco che blocca le persone in fuga: «Nessuna via d'uscita, una carneficina»#Crans_Montana pic.twitter.com/ZQEj0sToCq — 🆂🅾🅲🅸🅰🅻 (@NathanDarioDLM) January 2, 2026

«Νομίζαμε ότι ήταν αστείο, ότι δεν ήταν κάτι σοβαρό», είπε ένας 17χρονος που βρισκόταν στο υπόγειο. Μέσα σε δευτερόλεπτα, όμως, ο χώρος γέμισε πυκνό μαύρο καπνό και ξέσπασε πανικός. «Δεν μπορούσαμε να αναπνεύσουμε», περιέγραψε.

«Όλα έγιναν μέσα σε δευτερόλεπτα», λέει μια 19χρονη κοπέλα. «Ήταν ο απόλυτος πανικός. Ξαφνικά, άνθρωποι άρχισαν να τρέχουν και να ποδοπατούν ο ένας τον άλλον. Υπήρξε πάρα πολύς κόσμος και μια πολύ μικρή έξοδος για να μπορέσει κανείς να ξεφύγει», προσθέτει η ίδια.



«Είδα μια φίλη μου, και μετά είδαμε τη φωτιά, και ξαναπήγαμε κατευθείαν πάνω», δήλωσε μια άλλη νεαρή που κατάφερε τελευταία στιγμή να ξεφύγει. «Τα πρώτα σκαλιά είναι αρκετά εύκολα να τα περάσει κανείς, αφού είναι φαρδιά», είπε. «Αλλά μετά από αυτό, υπάρχει η μικρή πόρτα όπου όλοι έσπρωχναν, και έτσι όλοι πέσαμε. Ήμασταν στοιβαγμένοι ο ένας πάνω στον άλλον. Κάποιοι καιγόντουσαν, και κάποιοι ήταν νεκροί δίπλα μας», είπε χαρακτηριστικά.

Ένας 22χρονος θαμώνας είπε ότι είδε διπλά του ανθρώπους καμένους, χωρίς μαλλιά και ρούχα από τις φλόγες.



Μάλιστα, κάποιοι επισήμαναν ότι πολλοί ήταν αυτοί που σώθηκαν κυριολεκτικά τελευταία στιγμή, καθώς λόγω του ότι το μαγαζί ήταν πλήρες δεν μπόρεσαν να βρουν τραπέζι χωρίς να έχουν κάνει κράτηση και έφυγαν.





Γλίτωσαν γιατί δεν είχαν κλείσει τραπέζι

Αξίζει, πάντως, να σημειωθεί ότι άλλοι μάρτυρες δήλωσαν ότι ήταν και την προηγούμενη ημέρα στο μαγαζί και πάλι σερβιτόρες έκαναν το συγκεκριμένο νούμερο με τις σαμπάνιες και τα βεγγαλικά, χωρίς όμως να προκύψει κάποιο πρόβλημα.

Σύμφωνα με μαρτυρίες από το Κραν Μοντανά, λίγο πριν πιάσει φωτιά η οροφή του υπογείου, μέλος του προσωπικού εμφανίστηκε κρατώντας μπουκάλια σαμπάνιας με αναμμένα πυροτεχνικά «συντριβάνια». Βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media δείχνει νεαρό να προσπαθεί να σβήσει τις πρώτες φλόγες με το μπλουζάκι του, ενώ η μουσική συνεχίζει να παίζει και αρκετοί τραβούν βίντεο αντί να απομακρυνθούν.

Οι αρχές εκτιμούν ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε όταν τα πυροτεχνικά ήρθαν πολύ κοντά στην οροφή. Στο μικροσκόπιο μπαίνουν επίσης τα υλικά ηχομόνωσης του υπογείου, οι διαδρομές διαφυγής, τα συστήματα πυρόσβεσης και ο αριθμός των ατόμων που βρίσκονταν μέσα. Οι δύο διαχειριστές του μπαρ ερευνώνται για ανθρωποκτονία από αμέλεια.





Δημοφιλές στέκι στους ντόπιους

Το μπαρ, γνωστό στους ντόπιους ως «Le Constel», ήταν δημοφιλές στέκι για νεαρούς και φοιτητές, ενώ τη μοιραία νύχτα υπήρχε μεγάλη προσέλευση. Πολλοί περιέγραψαν μία μόνο σκάλα από το υπόγειο προς την κλειστή βεράντα και μια μικρή πόρτα, όπου εγκλωβίστηκαν άνθρωποι από τους δύο ορόφους.



Ειδικοί σε θέματα πυρασφάλειας μιλούν για κλασικό σενάριο «flashover» — όταν εύφλεκτα υλικά σε κλειστό χώρο αναφλέγονται σχεδόν ταυτόχρονα, προκαλώντας εκρηκτική εξάπλωση της φωτιάς. «Οι φωτιές αναζητούν οξυγόνο· γι’ αυτό πολλοί περιέγραψαν έκρηξη», εξήγησε σύμβουλος πυρασφάλειας.



Οι διασώστες έφτασαν μέσα σε λίγα λεπτά, όμως για πολλούς ήταν ήδη αργά. Η ταυτοποίηση των θυμάτων αναμένεται να διαρκέσει ημέρες λόγω της σφοδρότητας της πυρκαγιάς, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για να αποδοθούν ευθύνες και να διευκρινιστούν τα αίτια της τραγωδίας.





Υπό έρευνα οι ιδιοκτήτες

Όπως ανακοίνωσαν οι ελβετικές Αρχές, ελέγχονται για ενδεχόμενες ευθύνες που αφορούν ανθρωποκτονία από αμέλεια, πρόκληση σωματικών βλαβών και πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια, στο πλαίσιο της έρευνας για τις συνθήκες ασφάλειας και λειτουργίας του καταστήματος.



Η εξέλιξη αυτή έρχεται ενώ οι ερευνητές συνεχίζουν να εξετάζουν πώς και γιατί η φωτιά εξαπλώθηκε με τόσο μεγάλη ταχύτητα σε έναν χώρο γεμάτο κόσμο.



Οι ελβετικές Αρχές ανακοίνωσαν ότι η πυρκαγιά φαίνεται να ξεκίνησε από βεγγαλικά που ήταν τοποθετημένα σε μπουκάλια σαμπάνιας, τα οποία χρησιμοποιούνταν κατά τη διάρκεια των εορτασμών.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα