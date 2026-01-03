Ecommbx
ΕΛΛΑΔΑ

Ελλάδα: Αγριογούρουνο τραυμάτισε σοβαρά σε χέρι και πόδι κυνηγό στην Καστοριά

 03.01.2026 - 22:34
Στιγμές αγωνίας έζησε ένας ηλικιωμένος κυνηγός νωρίς σήμερα το πρωί στο χωριό Πευκόφυτο Καστοριάς, όταν κατά τη διάρκεια εξόρμησης για κυνήγι, ήρθε αντιμέτωπος με ένα αγριογούρουνο που τον τραυμάτισε σοβαρά.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο κυνηγός, ο οποίος βρισκόταν στο βουνό αναζητώντας θηράματα κοντά στο χωριό Πευκόφυτο Καστοριάς, αιφνιδιάστηκε από μια αγέλη αγριογούρουνων. Ένα από τα ζώα της αγέλης, σε μια προσπάθεια να προστατευτεί, επιτέθηκε με σφοδρότητα στον άνδρα.

Σοβαρά τρύματα σε χέρι και πόδι

Από την επίθεση, ο κυνηγός υπέστη σοβαρά τραύματα στο χέρι και στο πόδι. Παρά το σοκ και την αιμορραγία, κατάφερε να διατηρήσει την ψυχραιμία του και να ειδοποιήσει τηλεφωνικά φίλους του ώστε να τους ενημερώσει για το τι είχε συμβεί.

Οι φίλοι του έσπευσαν αμέσως στο σημείο, όπου τον εντόπισαν τραυματισμένο και του προσέφεραν τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια, τον μετέφεραν εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς.

Στον τραυματία παρασχέθηκαν οι κατάλληλες ιατρικές φροντίδες για τα τραύματα του και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

