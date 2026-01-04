Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Καιρός: Σταδιακή βελτίωση μέχρι τα μέσα της εβδομάδας - Πότε ανεβαίνει η θερμοκρασία

 04.01.2026 - 07:26
Καιρός: Σταδιακή βελτίωση μέχρι τα μέσα της εβδομάδας - Πότε ανεβαίνει η θερμοκρασία

Ψηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες κυρίως ψηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι 3 με 4 μποφόρ και το απόγευμα στα προσήνεμα, μέχρι ισχυροί 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 17 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 19 στα παράλια και στους 10 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Το βράδυ ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 5 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 9 στα παράλια και στους 2 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Σε υπήνεμες περιοχές στα ορεινά και τα ημιορεινά, πιθανό να σχηματιστεί παγετός.

Τη Δευτέρα, την Τρίτη και την Τετάρτη ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακά άνοδο, για να κυμανθεί πιο πάνω από τους κλιματικούς μέσους όρους.

