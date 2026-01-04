Τρόμος για Κύπριο στη Βαρκελώνη - Του άρπαξαν το κινητό στον δρόμο – «Μην την πατήσετε όπως εγώ» - Τι έκανε για να μπορέσει να επιστρέψει

Όπως αποκάλυψε στο ThemaOnline, καθώς περπατούσε μόνος μετά από έξοδο λίγο μετά τα μεσάνυχτα, τον πλησίασαν δύο άγνωστα του πρόσωπα που άρχισαν να του μιλάνε καθώς προχωρούσε. Ένας από αυτούς έβαλε το πόδι του ανάμεσα στα δικά του και άρχισε τάχα να χορεύει μη μπορώντας ο ίδιος να κινηθεί.

«Είχα στην αριστερή τσέπη του παντελονιού μου το πορτοφόλι μου και στην δεξιά το κινητό μου. Είχα το χέρι μου συνεχώς στην αριστερή μου τσέπη για να μην μου αρπάξουν το πορτοφόλι. Αντιλήφθηκα όμως ότι μου άρπαξαν το κινητό. Τους είπα να μου το δώσουν πίσω. Τότε γύρισαν το κινητό προς το πρόσωπό μου για να ξεκλειδώσει με το face ID και άρχισαν να τρέχουν. Δεν μπορούσα να τους φτάσω».

Στη συνέχεια μετέβη σε κοντινό μπαρ για να καλέσει την Αστυνομία. Μεταξύ αγγλικών και ισπανικών η επικοινωνία ήταν δύσκολη. Πέρασε όμως τυχαία περιπολικό από την περιοχή και το σταμάτησε για να τους ενημερώσει. «Οι αστυνομικοί σχεδόν απαθείς μου είπαν ότι δεν μπορούν να κάνουν κάτι και ότι μπορώ να υποβάλω καταγγελία σε κάποιο αστυνομικό σταθμό την επόμενη μέρα αλλά θα έπρεπε να είχα μαζί μου τον αριθμό IMEI του κινητού, κάτι που δεν είχα».

Το IMEI (International Mobile Equipment Identity - Διεθνής Ταυτότητα Κινητής Συσκευής) είναι ένας μοναδικός 15ψήφιος αριθμός που αντιστοιχίζεται σε κάθε κινητή συσκευή παγκοσμίως. Λειτουργεί ως μόνιμο «ψηφιακό δακτυλικό αποτύπωμα» για τη συσκευή, επιτρέποντας στα δίκτυα και τους κατασκευαστές να αναγνωρίζουν τη συγκεκριμένη συσκευή ανεξάρτητα από την κάρτα SIM που χρησιμοποιείται.

Ρωτώντας στο μπαρ που βρίσκεται το ξενοδοχείο του και απομνημονεύοντας τα στριψίματα κατάφερε εντέλει να φτάσει.

Η δύσκολη μέρα που ακολούθησε

Στο ψηφιακό πορτοφόλι του κινητού υπήρχαν φυσικά οι πιστωτικές του κάρτες αλλά και οι εφαρμογές των τραπεζών με τις οποίες μπορούσε να μεταφέρει χρήματα μεταξύ των καρτών του. Παράλληλα, στο κινητό βρίσκονταν οι εφαρμογές των αεροπορικών εταιρειών που έπρεπε να κάνει check-in για εσωτερικό ταξίδι καθώς και το ταξίδι της επιστροφής στην Κύπρο. Όμως, οι περισσότερες από αυτές τις εφαρμογές χρησιμοποιούν δικλίδες ασφαλείας όπως βιομετρικά στοιχεία (face ID, δαχτυλικό αποτύπωμα) και OTP με SMS στο κινητό ή σε εφαρμογές του κινητού. Το ίδιο ισχύει με το email και κατ’ επέκταση τους όλους τους κωδικούς που βρίσκονται αποθηκευμένοι στο cloud.

Σε όλα αυτά δεν μπορούσε να είχε πρόσβαση από τον υπολογιστή του ξενοδοχείου καθώς δεν ήταν trusted device και ούτε είχε άλλο κινητό ή tablet μαζί του για να ανακτήσει τους κωδικούς του. Από το ξενοδοχείο μπορούσε να πάρει τηλέφωνο μόνο σε αριθμούς εντός Ισπανίας οπότε σκέφτηκε να μιλήσει με την Πρεσβεία της Κύπρου στην Ισπανία.

«Η Πρεσβεία μας είναι στην Μαδρίτη αλλά έχουμε επίτιμο πρόξενο στη Βαρκελώνη, ο κ. Andres Candomeque Echave-Susteaeta. Ο Andres ήταν πολύ εξυπηρετικός και θέλω να τον ευχαριστήσω δημόσια. Μου έδωσε το κινητό του και πήρα τηλέφωνο πρώτα τις τράπεζες να δω ότι δεν μου έκλεψαν λεφτά και να ακυρώσω τους διαδικτυακούς λογαριασμούς. Ακολούθως επικοινώνησα με την οικογένειά μου για να μου στείλουν λεφτά σε μία από τις κάρτες μου για να μπορέσω να αγοράσω νέο κινητό τηλέφωνο και ισπανικό αριθμό για να έχω διαδίκτυο. Παράλληλα, κάλεσα τον τηλεφωνικό μου πάροχο στην Κύπρο για να μου ακυρώσει την e-SIM κάρτα που είχα στο κινητό».

Αξίζει να σημειωθεί ότι αφού δεν είχε πρόσβαση ούτε στον αριθμό του κινητού του ούτε στην εφαρμογή της τράπεζας δεν μπορούσε να γνωρίζει αν του είχαν σταλεί τα λεφτά από την οικογένεια του. Εν τέλει αγόρασε νέο κινητό, το πιο φθηνό που βρήκε, καθώς και νέο αριθμό, προσφορά για ένα μήνα με 20 ευρώ με απεριόριστα δεδομένα. Για την αγορά του αριθμού σημειώνεται ότι χρειαζόταν διαβατήριο και όχι ταυτότητα. «Επειδή ακόμη δεν είχα πρόσβαση στους λογαριασμούς μου, δημιούργησα νέο email για να μπορέσω τουλάχιστον να ανακτήσω την κράτησή μου για τα αεροπορικά εισιτήρια. Υπάρχει μία διαδικασία που μπορείς να κάνεις μέσω του help center των αεροπορικών εταιρειών για επιβεβαίωση των στοιχείων σου και αφού δημιουργήσεις λογαρισμό με νέο email να ανακτήσεις την κράτηση και στη συνέχεια να κάνεις check-in».

Οι συμβουλές με βάση την εμπειρία του

«Μην την πατήσετε όπως εγώ. Να είστε προετοιμασμένοι», τονίζει.

Ο ίδιος σημειώνει πως πρέπει να έχουμε μαζί μας τον αριθμό IMEI της συσκευής γραμμένο σε χαρτάκι για να γίνει η καταγγελία στην Αστυνομία. Μπορείτε να κάνετε είτε ασφάλεια για το κινητό (π.χ. Apple Care για τα iPhone) είτε ταξιδιωτική ασφάλεια που καλύπτει την κλοπή ή απώλεια αλλά για να λάβετε αποζημίωση συνήθως ζητούν και αποδεικτικό από την αστυνομία ότι καταχωρήσατε καταγγελία.

Μπορείτε να έχετε μαζί σας δεύτερο κινητό ή τάμπλετ στο οποίο έχετε ενωθεί στο παρελθόν με το gmail σας για android ή το icloud για iPhone το οποίο το αφήνετε στο ξενοδοχείο ή σε άλλο ασφαλή χώρο.

Να έχετε μαζί σας και το διαβατήριο πέραν από την ταυτότητα σε περίπτωση που είναι αναγκαίο για την έκδοση νέας SIM κάρτας.

Ενώστε τα κινητά στα με το Find Hub της Google και το Find My της Apple για να μπορέσετε να εντοπίσετε ή να κλειδώσετε με απομακρυσμένη σύνδεση το κινητό σας.

Μπορείτε επίσης να δέσετε τη θήκη του κινητού με λουρί στο χέρι σας ή να το βάζετε στην εσωτερική τσέπη του μπουφάν που είναι πιο δύσκολο να το αρπάξουν.

Πάντως, σύμφωνα με τους ντόπιους, σκοπός των επιτήδειων δεν είναι να κλέψουν λεφτά από τις κάρτες, δεν είναι τόσο εξπέρ, αλλά να πουλήσουν το κινητό, με τα περισσότερα να καταλήγουν στο Μαρόκο. Πολλοί έχασαν το κινητό ακόμη και πορτοφόλι με ταυτότητα και κάρτες, ειδικά σε κλαμπ. Επίσης λένε ότι είναι δύσκολο να το βρεις με την τοποθεσία καθώς τα τοποθετούν στα πάνω ράφια των τρένων και τα αφήνουν για μερικές μέρες εκεί όπου το GPS δεν λαμβάνει σήμα