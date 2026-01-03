Ecommbx
ΔΙΕΘΝΗ

Πώς εντόπισαν οι ΗΠΑ τον Μαδούρο: Η πηγή της CIA στην Κυβέρνηση της Βενεζουέλας και τα 50 εκατομμύρια της επικήρυξης

 03.01.2026 - 17:30
Πώς εντόπισαν οι ΗΠΑ τον Μαδούρο: Η πηγή της CIA στην Κυβέρνηση της Βενεζουέλας και τα 50 εκατομμύρια της επικήρυξης

Μετά από το σοκ και δέος στο Καράκας και τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο αλλά και της συζύγου του πηγές από τις μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ έχουν ξεκινήσει να ξετυλίγουν το κουβάρι του εντοπισμού του Προέδρου της Βενεζουέλας αλλά και τις κρίσιμες ώρες πριν από την αμερικανική επιχείρηση.

Πηγή της CIA στο εσωτερικό της κυβέρνησης της Βενεζουέλας παρακολουθούσε την τοποθεσία του Νικολάς Μαδούρο τόσο τις ημέρες όσο και τις κρίσιμες στιγμές πριν από τη σύλληψή του από αμερικανικές ειδικές δυνάμεις, σύμφωνα με πρόσωπα που έχουν ενημερωθεί για την επιχείρηση.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, η αμερικανική υπηρεσία πληροφοριών παρείχε το καθοριστικό υλικό που οδήγησε στη σύλληψη του Μαδούρο, παρακολουθώντας σε πραγματικό χρόνο τη θέση και τις μετακινήσεις του.

Η επιτήρηση γινόταν μέσω στόλου μη επανδρωμένων, χαμηλής παρατηρησιμότητας drones, τα οποία εξασφάλιζαν σχεδόν συνεχή κάλυψη πάνω από τη Βενεζουέλα, σε συνδυασμό με πληροφορίες που παρείχαν εσωτερικές πηγές εντός του βενεζουελάνικου κρατικού μηχανισμού.

Το εύρος και η ακρίβεια της παρακολούθησης υπογραμμίζουν τον βαθμό διείσδυσης των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών στο εσωτερικό της χώρας και τον κεντρικό ρόλο της CIA στην επιχείρηση που κατέληξε στη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας.

Αξίζει να σημειωθεί πως σύμφωνα με τις ίδιες πηγές - πάντοτε σύμφωνα με τις διαρροές των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών - η συγκεκριμένη πηγή εντός του στενού κύκλου του Νικολάς Μαδούρο δεν χρειάστηκε να «πιεστεί» ιδιαίτερα, καθώς είχε όπως αναφέρουν με νόημα «50 εκατομμύρια λόγους» κάνοντας σαφή αναφορά στην επικήρυξη που υπάρχει για τον Πρόεδρο της Βενεζουέλας το τελευταίο διάστημα από το Οβάλ γραφείο και τον Ντόναλντ Τραμπ.

Σε κάθε περίπτωση με βάση τα όσα υπάρχουν ως στοιχεία ο Νικολάς Μαδούρο και η σύζυγός του αναμένεται να βρεθούν ενώπιον δικαστών στη Νέα Υόρκη πιθανότατα τη Δευτέρα για να τους απαγγελθούν κατηγορίες.

Το κατηγορητήριο δεν είναι αυτό που έχει εκδοθεί από 2020 αλλά νέο λεπτομέρειες για το οποίο αναμένεται να γίνουν γνωστές σήμερα το απόγευμα (18:00 ώρα Ελλάδος) σε συνέντευξη τύπου που θα παραχωρήσει ο Λευκός Οίκος.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

LIVE/Τραμπ: Θα κρατήσουμε τον έλεγχο της Βενεζουέλας μέχρι να γίνει δημοκρατική διαδοχή, είμαστε έτοιμοι για δεύτερη επίθεση εάν χρειαστεί

LIVE/Τραμπ: Θα κρατήσουμε τον έλεγχο της Βενεζουέλας μέχρι να γίνει δημοκρατική διαδοχή, είμαστε έτοιμοι για δεύτερη επίθεση εάν χρειαστεί

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στη Βενεζουέλα καθώς οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν επίθεση σε αεροδρόμια, λιμάνια και στρατιωτικές βάσεις στο Καράκας και σε άλλες περιοχές της χώρας της Λατινικής Αμερικής. Όπως ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, η μεγάλης κλίμακας αμερικανική επίθεση είχε ως αποτέλεσμα τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο και της συζύγου του, οι οποίοι και μεταφέρθηκαν αεροπορικώς εκτός της χώρας τους. Το Καράκας κατήγγειλε την αμερικανική επίθεση και το καθεστώς ανακοίνωσε την κήρυξη κατάστασης εθνικής ανάγκης. Παρακολουθείστε live όλες τις εξελίξεις

