Απόπειρα φόνου στη Λεμεσό: Έτσι έγινε η θαλάσσια καταδίωξη - Πώς συνελήφθησαν οι καταζητούμενοι

Σημαντικές εξελίξεις καταγράφονται στην υπόθεση της απόπειρας φόνου εναντίον 36χρονου Σύριου, η οποία διαπράχθηκε στις 20 Δεκεμβρίου έξω από κουρείο στην οδό Ανεξαρτησίας στη Λεμεσό. Η υπόθεση φαίνεται να μπαίνει σε νέα τροχιά μετά τα όσα εκτυλίχθηκαν το πρωί της Πέμπτης στη θαλάσσια περιοχή της Ορμήδειας, όπου, έπειτα από επεισοδιακή καταδίωξη ταχύπλοου σκάφους και συντονισμένη επιχείρηση της Λιμενικής και Ναυτικής Αστυνομίας σε συνεργασία με τις Βρετανικές Βάσεις, τέθηκαν υπό περιορισμό δύο πρόσωπα που φέρονται να συνδέονται άμεσα με τη σοβαρή αυτή εγκληματική ενέργεια.



Σύμφωνα με την Αστυνομία, γύρω στις 9:15 σήμερα το πρωί, η Λιμενική και Ναυτική Αστυνομία, έλαβε πληροφόρηση από την Αστυνομία των Βρετανικών Βάσεων, για καταδίωξη ύποπτου ταχύπλοου σκάφους, από σκάφος των Βρετανικών Βάσεων, στη θαλάσσια περιοχή της Ορμήδειας, στο οποίο επέβαιναν δύο πρόσωπα τα οποία αρνούνταν μα σταματήσουν σε σχετικό έλεγχο.

Άμεσα ενημερώθηκε σκάφος της Λιμενικής και Ναυτικής Αστυνομίας, το οποίο μετέβηκε στη περιοχή για βοήθεια. Κατά την καταδίωξη, το σκάφος των Βρετανικών Βάσεων, προσκολλήθηκε στο καταδιωκόμενο σκάφος, του οποίου ο χειριστής, επιχείρησε να τραυματίσει μέλος του πληρώματος με μαχαίρι ενώ ο δεύτερος που επέβαινε στο εν λόγω σκάφος, επιτέθηκε στο ίδιο μέλος με ξύλο.

Ακολούθησε ρίψη προειδοποιητικών πυροβολισμών από το σκάφος της Λιμενικής και Ναυτικής Αστυνομίας, κατόπιν των οποίων, το καταδιωκόμενο σκάφος σταμάτησε. Στο σημείο, μετέβηκε και δεύτερο σκάφος της Λιμενικής και Ναυτικής Αστυνομίας για βοήθεια, ενώ μέλη των Βρετανικών Βάσεων, εισήλθαν στο καταδιωκόμενο σκάφος και έθεσαν υπό περιορισμό τα δύο ύποπτα πρόσωπα.

Από έλεγχο των στοιχείων των δύο ύποπτων προσώπων, φαίνεται να πρόκειται για τα δύο πρόσωπα που καταζητούνται για υπόθεση η οποία διαπράχθηκε στις

20/12/2025 στη Λεμεσό, και αφορά μεταξύ άλλων στα αδικήματα της συνωμοσίας προς διάπραξη φόνου, τραυματισμού, οπλοφορίας κ.α.

Τόσο τα δύο καταζητούμενα πρόσωπα όσο και το ταχύπλοο σκάφος στο οποίο επέβαιναν, μεταφέρθηκαν στη βάση της Αστυνομίας των Βρετανικών Βάσεων στη Δεκέλεια.