ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μήνυμα Φυτιρή προς τους αστυνομικούς εν μέσω εντάσεων για το ωράριο - Προαναγγέλλει αλλαγές

 03.01.2026 - 14:46
Μήνυμα Φυτιρή προς τους αστυνομικούς εν μέσω εντάσεων για το ωράριο - Προαναγγέλλει αλλαγές

Τις τελευταίες ημέρες, το κλίμα στις σχέσεις μεταξύ της Αστυνομίας και του Υπουργείου Δικαιοσύνης χαρακτηρίζεται από ένταση, με φόντο τις αντιδράσεις των αστυνομικών για τις προωθούμενες αλλαγές στο ωράριο εργασίας τους. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, ο Κώστας Φυτιρής απευθύνθηκε στα μέλη της Δύναμης με μήνυμα που αποσκοπεί στην εκτόνωση της κατάστασης και στην καλλιέργεια πνεύματος ψυχραιμίας.

Το μήνυμα Υπουργού Δικαιοσύνης στα μέλη της Αστυνομίας:

Με την ευκαιρία της έναρξης της νέας χρονιάς, θέλω πρώτα απ’ όλα να σας ευχηθώ υγεία, δύναμη και ασφάλεια σε εσάς και τις οικογένειές σας. Εύχομαι το νέο έτος να φέρει περισσότερη σταθερότητα, δικαιοσύνη και προοπτική, τόσο στην προσωπική σας ζωή όσο και στο απαιτητικό έργο που επιτελείτε καθημερινά.

Γνωρίζω ότι η περίοδος που διανύουμε δεν είναι εύκολη και χαρακτηρίζεται από πολλές προκλήσεις. Οι συζητήσεις, οι εντάσεις και οι διαφορετικές προσεγγίσεις που εκφράζονται ενδεχομένως να προκαλούν σύγχυση και προβληματισμό, ιδιαίτερα στα μέλη της πρώτης γραμμής. Γι’ αυτό, θέλω να είμαι σαφής και ειλικρινής μαζί σας.

Η έξαρση της εγκληματικότητας και η ανάγκη για ουσιαστικότερη αστυνόμευση και ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας της κοινωνίας καθιστούν επιτακτικό τον εκσυγχρονισμό της Αστυνομίας σε όλα τα επίπεδα. Ο εκσυγχρονισμός αυτός θα προκύψει μέσα από έναν ουσιαστικό και δομημένο θεσμικό διάλογο, στο πλαίσιο του οποίου θα ακουστούν οι απόψεις και οι εισηγήσεις όλων των εμπλεκόμενων μερών, με στόχο τη διαμόρφωση λύσεων που να ενισχύουν τόσο την επιχειρησιακή ετοιμότητα και τη συνολική αποτελεσματικότητα του Σώματος, όσο και τη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού, ώστε τα μέλη της Αστυνομίας να μπορούν να επιτελούν το έργο τους με επαγγελματισμό, επάρκεια και εργασιακή ισορροπία.

Η μελέτη και οι ρυθμίσεις που θα προκύψουν θα έχουν δυναμικό χαρακτήρα, θα παρακολουθούνται συνεχώς στην πράξη και, όπου διαπιστώνεται η ανάγκη βελτιώσεων ή προσαρμογών, αυτές θα προωθούνται άμεσα. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί και θα αρχίσει να εφαρμόζεται, όπου είναι δυνατόν, σε βασικούς

τομείς – συμπεριλαμβανομένου του Ανθρώπινου Δυναμικού – πριν το τέλος Απριλίου 2026.

Η μεταρρύθμιση αυτή θα θέτει πάνω απ’ όλα την αξιοκρατία, την ισονομία και τον σεβασμό στο έργο που επιτελείτε, εφαρμόζοντας τους νόμους της Δημοκρατίας μας. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στα μέλη της βάσης και της πρώτης γραμμής, που αποτελούν το θεμέλιο της πυραμίδας της Αστυνομίας και σηκώνουν καθημερινά το μεγαλύτερο βάρος της αποστολής για την ασφάλεια της κοινωνίας.

Στόχος είναι ένα σύστημα δίκαιο, λειτουργικό και ανθρώπινο, που να αναγνωρίζει τις ιδιαιτερότητες και τις δυσκολίες κάθε υπηρεσίας, με ορθολογική κατανομή του προσωπικού, να επιβραβεύει την προσπάθεια και την αποτελεσματικότητα και να αποκαθιστά την εμπιστοσύνη μεταξύ Πολιτείας, Ανθρώπινου Δυναμικού της Αστυνομίας και κοινωνίας.

Σας ευχαριστώ για την υπομονή, την αντοχή και τον επαγγελματισμό που επιδεικνύετε, ακόμη και σε συνθήκες πίεσης. Η Πολιτεία αναγνωρίζει και τιμά το έργο σας και θα πράξει όσα απαιτούνται, στεκόμενη στο ύψος της ευθύνης της απέναντί σας.

Καλή χρονιά σε όλους, με υγεία, δύναμη και θετική προοπτική

 
 

