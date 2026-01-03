Ecommbx
Aυτές οι κακές καθημερινές συνήθειες «σκοτώνουν» το αυτοκίνητό σου

 03.01.2026 - 20:28
Ακόμη και ο πιο προσεκτικός οδηγός μπορεί, χωρίς να το αντιλαμβάνεται, να καταπονεί το αυτοκίνητό του. Συνήθειες που φαίνονται αθώες, στην πραγματικότητα επιταχύνουν τη φθορά ζωτικών εξαρτημάτων και οδηγούν σε ακριβές βλάβες. Παρακάτω συγκεντρώνονται οι πιο συνηθισμένες «παγίδες» και γιατί πρέπει να τις αποφεύγουμε.

Χέρι πάνω στον λεβιέ ταχυτήτων

Αν και μοιάζει αβλαβές, το συνεχές βάρος στον λεβιέ επιβαρύνει τους συγχρονιστές και τον μηχανισμό επιλογής σχέσεων, προκαλώντας πρόωρη φθορά.

Πόδι πάνω στον συμπλέκτη

Η συνήθεια να ακουμπάμε το πόδι ελαφρά στο πεντάλ –ειδικά στην κίνηση– μειώνει σημαντικά τη διάρκεια ζωής του πλατό και του δίσκου.

Φρένα σε κατηφόρα αντί για «φρένο κινητήρα»

Το συνεχόμενο πάτημα του φρένου προκαλεί υπερθέρμανση, απώλεια αποτελεσματικότητας και γρηγορότερη φθορά στα τακάκια. Η επιλογή χαμηλότερης σχέσης μειώνει το φορτίο στο σύστημα πέδησης.

Παρατεταμένο πάτημα του φρένου στο φανάρι

Κρατώντας πατημένο το φρένο –αντί για χειρόφρενο– τα δισκόφρενα ανεβάζουν θερμοκρασία, μειώνοντας τη διάρκεια ζωής τους.

Οδήγηση με σχεδόν άδειο ρεζερβουάρ

Η αντλία καυσίμου χρειάζεται το καύσιμο για ψύξη. Με χαμηλή στάθμη, υπερθερμαίνεται και κινδυνεύει με βλάβη. Καλό είναι η στάθμη να μην πέφτει κάτω από το 1/4.

Αδιαφορία για προειδοποιητικές λυχνίες

 

Από την πίεση λαδιού μέχρι το ABS, κάθε ένδειξη έχει λόγο ύπαρξης. Η αγνόηση μιας λυχνίας μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικές ζημιές που θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί.

Πέρασμα λακκουβών με ταχύτητα

Η ανάρτηση και τα ελαστικά δέχονται τεράστια καταπόνηση. Εκτός από ζημιές σε ζάντες και άκρα, μπορεί να επηρεαστεί και η ευθυγράμμιση.

Επιτάχυνση με «παγωμένο» κινητήρα

Τα λιπαντικά χρειάζονται χρόνο για να κυκλοφορήσουν σε όλο το μοτέρ. Η έντονη επιτάχυνση αμέσως μετά την εκκίνηση αυξάνει τη φθορά των εξαρτημάτων.

Παραμέληση καθαρισμού

Βρωμιά, αλάτι, ρετσίνι και περιβαλλοντικοί ρύποι μπορούν να διαβρώσουν το χρώμα και το αμάξωμα. Ο συχνός καθαρισμός και η προστασία με κερί αποτρέπουν τη σκουριά.

Υπερφόρτωση

Το αυξημένο βάρος κουράζει την ανάρτηση, επιβαρύνει τον κινητήρα και αυξάνει την κατανάλωση. Ακόμη και επιπλέον 30-40 κιλά μπορούν να ανεβάσουν το κόστος χρήσης και τη φθορά.

ΠΗΓΗ: newsauto.gr

 

