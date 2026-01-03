Τραγωδία στο Κραν Μοντανά: Υπό ποινική διερεύνηση οι υπεύθυνοι του μπαρ για τη φονική πυρκαγιά της Πρωτοχρονιάς

Όπως ανακοίνωσαν οι ελβετικές Αρχές, ελέγχονται για ενδεχόμενες ευθύνες που αφορούν ανθρωποκτονία από αμέλεια, πρόκληση σωματικών βλαβών και πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια, στο πλαίσιο της έρευνας για τις συνθήκες ασφάλειας και λειτουργίας του καταστήματος.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται ενώ οι ερευνητές συνεχίζουν να εξετάζουν πώς και γιατί η φωτιά εξαπλώθηκε με τόσο μεγάλη ταχύτητα σε έναν χώρο γεμάτο κόσμο. Οι ελβετικές Αρχές ανακοίνωσαν ότι η πυρκαγιά φαίνεται να ξεκίνησε από βεγγαλικά που ήταν τοποθετημένα σε μπουκάλια σαμπάνιας, τα οποία χρησιμοποιούνταν κατά τη διάρκεια των εορτασμών. Ωστόσο, το εύρος και η ένταση της φωτιάς, που άφησε πίσω της 119 τραυματίες, πολλοί εκ των οποίων νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση, αποτελούν βασικό αντικείμενο της έρευνας.

Το BBC ήρθε σε επαφή με ειδικούς, οι οποίοι ανέλυσαν φωτογραφίες και βίντεο που είχαν τραβήξει επιζώντες τη νύχτα της τραγωδίας. Σε υλικό που έχει κυκλοφορήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διακρίνονται θαμώνες να κρατούν μπουκάλια σαμπάνιας με αναμμένα βεγγαλικά πάνω από τα κεφάλια τους, ενώ σε ορισμένα στιγμιότυπα φαίνονται σπίθες και φλόγες να πλησιάζουν επικίνδυνα την οροφή του χώρου.

Άλλα βίντεο δείχνουν ότι η φωτιά δεν έγινε άμεσα αντιληπτή, με τη μουσική να συνεχίζει να παίζει και ορισμένους παρευρισκόμενους να καταγράφουν τις φλόγες στα κινητά τους, πριν ξεσπάσει πανικός και αρχίσει η προσπάθεια εκκένωσης. Σε ένα από τα βίντεο, ακούγονται φωνές και διακρίνεται κόσμος να σπεύδει προς μια σκάλα εξόδου.

Η γενική εισαγγελέας, Μπεατρίς Πιλού, δήλωσε την Παρασκευή ότι όλα τα έως τώρα στοιχεία οδηγούν στο συμπέρασμα πως τα βεγγαλικά ήταν πολύ κοντά στην οροφή, γεγονός που φαίνεται να συνέβαλε καθοριστικά στην ανάφλεξη και στην ταχεία εξάπλωση της πυρκαγιάς. Οι αρχές εξετάζουν παράλληλα το ιστορικό πυρασφάλειας του μπαρ και το κατά πόσο τηρούνταν οι προβλεπόμενοι κανόνες.