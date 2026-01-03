Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΤραγωδία στο Κραν Μοντανά: Υπό ποινική διερεύνηση οι υπεύθυνοι του μπαρ για τη φονική πυρκαγιά της Πρωτοχρονιάς
ΔΙΕΘΝΗ

Τραγωδία στο Κραν Μοντανά: Υπό ποινική διερεύνηση οι υπεύθυνοι του μπαρ για τη φονική πυρκαγιά της Πρωτοχρονιάς

 03.01.2026 - 19:49
Τραγωδία στο Κραν Μοντανά: Υπό ποινική διερεύνηση οι υπεύθυνοι του μπαρ για τη φονική πυρκαγιά της Πρωτοχρονιάς

Οι δύο υπεύθυνοι του μπαρ στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας, όπου την παραμονή της Πρωτοχρονιάς ξέσπασε η φονική πυρκαγιά με περισσότερους από 40 νεκρούς, έχουν τεθεί υπό ποινική διερεύνηση.

Όπως ανακοίνωσαν οι ελβετικές Αρχές, ελέγχονται για ενδεχόμενες ευθύνες που αφορούν ανθρωποκτονία από αμέλεια, πρόκληση σωματικών βλαβών και πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια, στο πλαίσιο της έρευνας για τις συνθήκες ασφάλειας και λειτουργίας του καταστήματος.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται ενώ οι ερευνητές συνεχίζουν να εξετάζουν πώς και γιατί η φωτιά εξαπλώθηκε με τόσο μεγάλη ταχύτητα σε έναν χώρο γεμάτο κόσμο. Οι ελβετικές Αρχές ανακοίνωσαν ότι η πυρκαγιά φαίνεται να ξεκίνησε από βεγγαλικά που ήταν τοποθετημένα σε μπουκάλια σαμπάνιας, τα οποία χρησιμοποιούνταν κατά τη διάρκεια των εορτασμών. Ωστόσο, το εύρος και η ένταση της φωτιάς, που άφησε πίσω της 119 τραυματίες, πολλοί εκ των οποίων νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση, αποτελούν βασικό αντικείμενο της έρευνας.

Τραγωδία στο Κραν Μοντανά: Υπό ποινική διερεύνηση οι υπεύθυνοι του μπαρ για τη φονική πυρκαγιά της Πρωτοχρονιάς

 

 

Το BBC ήρθε σε επαφή με ειδικούς, οι οποίοι ανέλυσαν φωτογραφίες και βίντεο που είχαν τραβήξει επιζώντες τη νύχτα της τραγωδίας. Σε υλικό που έχει κυκλοφορήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διακρίνονται θαμώνες να κρατούν μπουκάλια σαμπάνιας με αναμμένα βεγγαλικά πάνω από τα κεφάλια τους, ενώ σε ορισμένα στιγμιότυπα φαίνονται σπίθες και φλόγες να πλησιάζουν επικίνδυνα την οροφή του χώρου.

Τραγωδία στο Κραν Μοντανά: Υπό ποινική διερεύνηση οι υπεύθυνοι του μπαρ για τη φονική πυρκαγιά της Πρωτοχρονιάς

 

 

Άλλα βίντεο δείχνουν ότι η φωτιά δεν έγινε άμεσα αντιληπτή, με τη μουσική να συνεχίζει να παίζει και ορισμένους παρευρισκόμενους να καταγράφουν τις φλόγες στα κινητά τους, πριν ξεσπάσει πανικός και αρχίσει η προσπάθεια εκκένωσης. Σε ένα από τα βίντεο, ακούγονται φωνές και διακρίνεται κόσμος να σπεύδει προς μια σκάλα εξόδου.

Η γενική εισαγγελέας, Μπεατρίς Πιλού, δήλωσε την Παρασκευή ότι όλα τα έως τώρα στοιχεία οδηγούν στο συμπέρασμα πως τα βεγγαλικά ήταν πολύ κοντά στην οροφή, γεγονός που φαίνεται να συνέβαλε καθοριστικά στην ανάφλεξη και στην ταχεία εξάπλωση της πυρκαγιάς. Οι αρχές εξετάζουν παράλληλα το ιστορικό πυρασφάλειας του μπαρ και το κατά πόσο τηρούνταν οι προβλεπόμενοι κανόνες.
 
 
ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Aνάλυση BBC: Τι θα συμβεί στη Βενεζουέλα μετά τη σύλληψη του Μαδούρο από τις ΗΠΑ
Εμπρησμός η φωτιά σε οχήματα και τροχόσπιτο 63χρονου - Ψάχνουν δράστες και κίνητρο
Stranger Things: Γιατί το τραγούδι «Heroes» του David Bowie επιλέχθηκε για το τέλος της σειράς;
Μικροπλαστικά παντού στην καθημερινότητα: Πού εντοπίζονται και πώς να μειώσουμε την έκθεσή μας σε αυτά
Τους «τσάκωσαν» στη μέση αγοραπωλησίας ναρκωτικών – Προσπάθησαν να διαφύγουν πεζοί – Συνελήφθη 25χρονος
Αυτή η επαρχία…βγαίνει στους δρόμους για ένα μεγάλο street party - Μην το χάσετε

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Σε αυτή την ηλικία έχουμε την καλύτερη φυσική κατάσταση – Πότε ξεκινά η αντίστροφη μέτρηση

 03.01.2026 - 19:17
Επόμενο άρθρο

Aυτές οι κακές καθημερινές συνήθειες «σκοτώνουν» το αυτοκίνητό σου

 03.01.2026 - 20:28
LIVE/Τραμπ: Θα κρατήσουμε τον έλεγχο της Βενεζουέλας μέχρι να γίνει δημοκρατική διαδοχή, είμαστε έτοιμοι για δεύτερη επίθεση εάν χρειαστεί

LIVE/Τραμπ: Θα κρατήσουμε τον έλεγχο της Βενεζουέλας μέχρι να γίνει δημοκρατική διαδοχή, είμαστε έτοιμοι για δεύτερη επίθεση εάν χρειαστεί

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στη Βενεζουέλα καθώς οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν επίθεση σε αεροδρόμια, λιμάνια και στρατιωτικές βάσεις στο Καράκας και σε άλλες περιοχές της χώρας της Λατινικής Αμερικής. Όπως ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, η μεγάλης κλίμακας αμερικανική επίθεση είχε ως αποτέλεσμα τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο και της συζύγου του, οι οποίοι και μεταφέρθηκαν αεροπορικώς εκτός της χώρας τους. Το Καράκας κατήγγειλε την αμερικανική επίθεση και το καθεστώς ανακοίνωσε την κήρυξη κατάστασης εθνικής ανάγκης. Παρακολουθείστε live όλες τις εξελίξεις

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

LIVE/Τραμπ: Θα κρατήσουμε τον έλεγχο της Βενεζουέλας μέχρι να γίνει δημοκρατική διαδοχή, είμαστε έτοιμοι για δεύτερη επίθεση εάν χρειαστεί

LIVE/Τραμπ: Θα κρατήσουμε τον έλεγχο της Βενεζουέλας μέχρι να γίνει δημοκρατική διαδοχή, είμαστε έτοιμοι για δεύτερη επίθεση εάν χρειαστεί

  •  03.01.2026 - 17:54
Η Κύπρος καλεί σε αποκλιμάκωση κατάστασης στη Βενεζουέλα - Σε επαφή με ΕΕ, είπε ο ΥΠΕΞ

Η Κύπρος καλεί σε αποκλιμάκωση κατάστασης στη Βενεζουέλα - Σε επαφή με ΕΕ, είπε ο ΥΠΕΞ

  •  03.01.2026 - 16:55
Απόπειρα φόνου στη Λεμεσό: Έτσι έγινε η θαλάσσια καταδίωξη - Πώς συνελήφθησαν οι καταζητούμενοι

Απόπειρα φόνου στη Λεμεσό: Έτσι έγινε η θαλάσσια καταδίωξη - Πώς συνελήφθησαν οι καταζητούμενοι

  •  03.01.2026 - 17:06
Στο Μακάρειο Νοσοκομείο 2χρονο κοριτσάκι - Η κατάσταση της υγείας της

Στο Μακάρειο Νοσοκομείο 2χρονο κοριτσάκι - Η κατάσταση της υγείας της

  •  03.01.2026 - 16:04
Μήνυμα Φυτιρή προς τους αστυνομικούς εν μέσω εντάσεων για το ωράριο - Προαναγγέλλει αλλαγές

Μήνυμα Φυτιρή προς τους αστυνομικούς εν μέσω εντάσεων για το ωράριο - Προαναγγέλλει αλλαγές

  •  03.01.2026 - 14:46
Οι φωτογραφίες που «καίνε» τους ιδιοκτήτες του μπαρ στο Κραν Μοντανά: Στο μικροσκόπιο για ανθρωποκτονία εξ αμελείας

Οι φωτογραφίες που «καίνε» τους ιδιοκτήτες του μπαρ στο Κραν Μοντανά: Στο μικροσκόπιο για ανθρωποκτονία εξ αμελείας

  •  03.01.2026 - 14:17
Επικηρυγμένος για $50 εκατ. ήταν ο Μαδούρο - Ο οδηγός λεωφορείου που έμεινε 12 χρόνια στο τιμόνι της Βενεζουέλας, οι κρίσεις και η κόντρα με τον Τραμπ

Επικηρυγμένος για $50 εκατ. ήταν ο Μαδούρο - Ο οδηγός λεωφορείου που έμεινε 12 χρόνια στο τιμόνι της Βενεζουέλας, οι κρίσεις και η κόντρα με τον Τραμπ

  •  03.01.2026 - 13:33
Ιδού τα αυτοκίνητα που επιλέγουν οι Κύπριοι - Οι μάρκες που προτιμούν και οι διαφορές μεταξύ μεταχειρισμένων και καινούργιων

Ιδού τα αυτοκίνητα που επιλέγουν οι Κύπριοι - Οι μάρκες που προτιμούν και οι διαφορές μεταξύ μεταχειρισμένων και καινούργιων

  •  03.01.2026 - 07:17

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα