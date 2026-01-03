Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΦωτογραφίες: Η στιγμή που ο Τραμπ βλέπει ζωντανά τη σύλληψη του Μαδούρο στο Μαρ-Α-Λάγκο
ΔΙΕΘΝΗ

Φωτογραφίες: Η στιγμή που ο Τραμπ βλέπει ζωντανά τη σύλληψη του Μαδούρο στο Μαρ-Α-Λάγκο

 03.01.2026 - 20:57
Φωτογραφίες: Η στιγμή που ο Τραμπ βλέπει ζωντανά τη σύλληψη του Μαδούρο στο Μαρ-Α-Λάγκο

Μουδιασμένος παρακολουθεί ο πλανήτης τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα. Την ίδια ώρα, ο Λευκός οίκος έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες από τον θάλαμο στην κατοικία του στο Μαρ-Α-Λαγκο, όπου ο Ντόναλντ Τραμπ με το επιτελείο του παρακολούθησε σε ζωντανό χρόνο την εξέλιξη της επιχείρησης «Απόλυτη Λύση» (Absolute Resolve), με τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο και της συζύγου του στο Καράκας, μετά από επιχείρηση ομάδας των επίλεκτων δυνάμεων Delta Force.

 

Σε αυτές απεικονίζεται ο Τραμπ, χωρίς γραβάτα, με σακάκι και λευκό πουκάμισο να παρακολουθεί με ιδιαίτερη προσοχή την επιχείρηση. 

Ο Τραμπ βλέπει ζωντανά τη σύλληψη του Μαδούρο στο Μαρ-Α-Λάγκο, δείτε φωτογραφίες
 



Σε μια άλλη έχει δίπλα του, στο τραπέζι όπου κάθεται, τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο.

Ο Τραμπ βλέπει ζωντανά τη σύλληψη του Μαδούρο στο Μαρ-Α-Λάγκο, δείτε φωτογραφίες
Τον πρόεδρο των ΗΠΑ έχουν βγάλει φωτογραφία και προφίλ, αποτυπώνοντας την προσήλωσή του στην παρακολούθηση της επιχείρησης. 

LIVE ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

 

Ο Τραμπ βλέπει ζωντανά τη σύλληψη του Μαδούρο στο Μαρ-Α-Λάγκο, δείτε φωτογραφίες

«Ήταν εκπληκτικό, μια εκπληκτική δουλειά, σαν να παρακολουθεί κανείς ένα τηλεοπτικό σόου», δήλωσε νωρίτερα σε τηλεφωνική του συνέντευξη στο FOX News, o Τραμπ, περιγράφοντας το πώς έζησε την επιχείρηση για τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο και της συζύγου του

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Aνάλυση BBC: Τι θα συμβεί στη Βενεζουέλα μετά τη σύλληψη του Μαδούρο από τις ΗΠΑ
Εμπρησμός η φωτιά σε οχήματα και τροχόσπιτο 63χρονου - Ψάχνουν δράστες και κίνητρο
Stranger Things: Γιατί το τραγούδι «Heroes» του David Bowie επιλέχθηκε για το τέλος της σειράς;
Μικροπλαστικά παντού στην καθημερινότητα: Πού εντοπίζονται και πώς να μειώσουμε την έκθεσή μας σε αυτά
Τους «τσάκωσαν» στη μέση αγοραπωλησίας ναρκωτικών – Προσπάθησαν να διαφύγουν πεζοί – Συνελήφθη 25χρονος
Αυτή η επαρχία…βγαίνει στους δρόμους για ένα μεγάλο street party - Μην το χάσετε

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Aυτές οι κακές καθημερινές συνήθειες «σκοτώνουν» το αυτοκίνητό σου

 03.01.2026 - 20:28
Επόμενο άρθρο

Τι συμβαίνει όταν πεθαίνουμε; Γιατρός εξηγεί τα σημάδια που μαρτυρούν ότι ο θάνατος πλησιάζει

 03.01.2026 - 21:30
LIVE/Τραμπ: Θα κρατήσουμε τον έλεγχο της Βενεζουέλας μέχρι να γίνει δημοκρατική διαδοχή, είμαστε έτοιμοι για δεύτερη επίθεση εάν χρειαστεί

LIVE/Τραμπ: Θα κρατήσουμε τον έλεγχο της Βενεζουέλας μέχρι να γίνει δημοκρατική διαδοχή, είμαστε έτοιμοι για δεύτερη επίθεση εάν χρειαστεί

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στη Βενεζουέλα καθώς οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν επίθεση σε αεροδρόμια, λιμάνια και στρατιωτικές βάσεις στο Καράκας και σε άλλες περιοχές της χώρας της Λατινικής Αμερικής. Όπως ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, η μεγάλης κλίμακας αμερικανική επίθεση είχε ως αποτέλεσμα τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο και της συζύγου του, οι οποίοι και μεταφέρθηκαν αεροπορικώς εκτός της χώρας τους. Το Καράκας κατήγγειλε την αμερικανική επίθεση και το καθεστώς ανακοίνωσε την κήρυξη κατάστασης εθνικής ανάγκης. Παρακολουθείστε live όλες τις εξελίξεις

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

LIVE/Τραμπ: Θα κρατήσουμε τον έλεγχο της Βενεζουέλας μέχρι να γίνει δημοκρατική διαδοχή, είμαστε έτοιμοι για δεύτερη επίθεση εάν χρειαστεί

LIVE/Τραμπ: Θα κρατήσουμε τον έλεγχο της Βενεζουέλας μέχρι να γίνει δημοκρατική διαδοχή, είμαστε έτοιμοι για δεύτερη επίθεση εάν χρειαστεί

  •  03.01.2026 - 17:54
Η Κύπρος καλεί σε αποκλιμάκωση κατάστασης στη Βενεζουέλα - Σε επαφή με ΕΕ, είπε ο ΥΠΕΞ

Η Κύπρος καλεί σε αποκλιμάκωση κατάστασης στη Βενεζουέλα - Σε επαφή με ΕΕ, είπε ο ΥΠΕΞ

  •  03.01.2026 - 16:55
Απόπειρα φόνου στη Λεμεσό: Έτσι έγινε η θαλάσσια καταδίωξη - Πώς συνελήφθησαν οι καταζητούμενοι

Απόπειρα φόνου στη Λεμεσό: Έτσι έγινε η θαλάσσια καταδίωξη - Πώς συνελήφθησαν οι καταζητούμενοι

  •  03.01.2026 - 17:06
Στο Μακάρειο Νοσοκομείο 2χρονο κοριτσάκι - Η κατάσταση της υγείας της

Στο Μακάρειο Νοσοκομείο 2χρονο κοριτσάκι - Η κατάσταση της υγείας της

  •  03.01.2026 - 16:04
Μήνυμα Φυτιρή προς τους αστυνομικούς εν μέσω εντάσεων για το ωράριο - Προαναγγέλλει αλλαγές

Μήνυμα Φυτιρή προς τους αστυνομικούς εν μέσω εντάσεων για το ωράριο - Προαναγγέλλει αλλαγές

  •  03.01.2026 - 14:46
Οι φωτογραφίες που «καίνε» τους ιδιοκτήτες του μπαρ στο Κραν Μοντανά: Στο μικροσκόπιο για ανθρωποκτονία εξ αμελείας

Οι φωτογραφίες που «καίνε» τους ιδιοκτήτες του μπαρ στο Κραν Μοντανά: Στο μικροσκόπιο για ανθρωποκτονία εξ αμελείας

  •  03.01.2026 - 14:17
Επικηρυγμένος για $50 εκατ. ήταν ο Μαδούρο - Ο οδηγός λεωφορείου που έμεινε 12 χρόνια στο τιμόνι της Βενεζουέλας, οι κρίσεις και η κόντρα με τον Τραμπ

Επικηρυγμένος για $50 εκατ. ήταν ο Μαδούρο - Ο οδηγός λεωφορείου που έμεινε 12 χρόνια στο τιμόνι της Βενεζουέλας, οι κρίσεις και η κόντρα με τον Τραμπ

  •  03.01.2026 - 13:33
Ιδού τα αυτοκίνητα που επιλέγουν οι Κύπριοι - Οι μάρκες που προτιμούν και οι διαφορές μεταξύ μεταχειρισμένων και καινούργιων

Ιδού τα αυτοκίνητα που επιλέγουν οι Κύπριοι - Οι μάρκες που προτιμούν και οι διαφορές μεταξύ μεταχειρισμένων και καινούργιων

  •  03.01.2026 - 07:17

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα