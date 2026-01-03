Φωτογραφίες: Η στιγμή που ο Τραμπ βλέπει ζωντανά τη σύλληψη του Μαδούρο στο Μαρ-Α-Λάγκο

Operation Absolute Resolve. pic.twitter.com/KOtW0C0V1O — The White House (@WhiteHouse) January 3, 2026

Σε αυτές απεικονίζεται ο Τραμπ, χωρίς γραβάτα, με σακάκι και λευκό πουκάμισο να παρακολουθεί με ιδιαίτερη προσοχή την επιχείρηση.





Σε μια άλλη έχει δίπλα του, στο τραπέζι όπου κάθεται, τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο.

Τον πρόεδρο των ΗΠΑ έχουν βγάλει φωτογραφία και προφίλ, αποτυπώνοντας την προσήλωσή του στην παρακολούθηση της επιχείρησης.

«Ήταν εκπληκτικό, μια εκπληκτική δουλειά, σαν να παρακολουθεί κανείς ένα τηλεοπτικό σόου», δήλωσε νωρίτερα σε τηλεφωνική του συνέντευξη στο FOX News, o Τραμπ, περιγράφοντας το πώς έζησε την επιχείρηση για τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο και της συζύγου του

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα