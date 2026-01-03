Φωτογραφίες: Η στιγμή που ο Τραμπ βλέπει ζωντανά τη σύλληψη του Μαδούρο στο Μαρ-Α-Λάγκο

LIVE/Τραμπ: Θα κρατήσουμε τον έλεγχο της Βενεζουέλας μέχρι να γίνει δημοκρατική διαδοχή, είμαστε έτοιμοι για δεύτερη επίθεση εάν χρειαστεί
Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στη Βενεζουέλα καθώς οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν επίθεση σε αεροδρόμια, λιμάνια και στρατιωτικές βάσεις στο Καράκας και σε άλλες περιοχές της χώρας της Λατινικής Αμερικής. Όπως ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, η μεγάλης κλίμακας αμερικανική επίθεση είχε ως αποτέλεσμα τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο και της συζύγου του, οι οποίοι και μεταφέρθηκαν αεροπορικώς εκτός της χώρας τους. Το Καράκας κατήγγειλε την αμερικανική επίθεση και το καθεστώς ανακοίνωσε την κήρυξη κατάστασης εθνικής ανάγκης. Παρακολουθείστε live όλες τις εξελίξεις