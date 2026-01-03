Φωτογραφία του Νικολάς Μαδούρο μετά τη σύλληψή του έδωσε στη δημοσιότητα o Τραμπ - Μεταφέρεται στο Γκουαντάναμο

Ο Μαδούρο είναι επάνω στο αμερικανικό αεροπλανοφόρο Iwo Jima, φοράει γκρι φόρμα και έχει τόσο τα μάτια όσο και τα αυτιά του καλυμμένα. Τα χέρια του είναι δεμένα και με δυσκολία κρατάει ένα μπουκάλι νερό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Μαδούρο μεταφέρεται στο Γκουαντάναμο.

Φωτογραφία κι από μέσο της Βενεζουέλας

Νωρίτερα, μια φερόμενη φωτογραφία του Νικολάς Μαδούρο μετά τη σύλληψη του ίδιου και της συζύγου του από δυνάμεις της Delta Force των ΗΠΑ φέρνει στη δημοσιότητα μέσο της Βενεζουέλας.

Συγκεκριμένα, το WRadio δημοσίευσε μια φωτογραφία του προέδρου της Βενεζουέλας από το εσωτερικό στρατιωτικού ιπτάμενου μέσου με χειροπέδες.

Ο Μαδούρο στη φωτογραφία, φορώντας ανοιχτόχρωμα ρούχα, είναι καθισμένος με άνδρες που φέρουν στολές παραλλαγής αριστερά και δεξιά του.



Νωρίτερα, σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος γνωστοποίησε πως ο ηγέτης της Βενεζουέλας βρισκόταν μαζί με τη σύζυγό του και αμφότεροι μεταφέρθηκαν εκτός χώρας.

Ο Μαδούρο και η σύζυγός του συνελήφθησαν νωρίς το πρωί του Σαββάτου από μέλη της Delta Force, της κορυφαίας μονάδας ειδικών αποστολών του αμερικανικού στρατού, σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσαν Αμερικανοί αξιωματούχοι στο CBS News.



Η ελίτ μονάδα Delta Force του στρατού ήταν επίσης υπεύθυνη για την αποστολή του 2019 που οδήγησε στο θάνατο του πρώην ηγέτη του Ισλαμικού Κράτους, Αμπού Μπακρ αλ-Μπαγκντάντι.



Θυμίζεται πως ο Μαδούρο ήταν επικηρυγμένος από το 2020 στις ΗΠΑ για την αθρόα εισαγωγή ναρκωτικών στη χώρα.



Η ανάρτηση του Τραμπ:



«Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής πραγματοποίησαν με επιτυχία μια μεγάλης κλίμακας επίθεση εναντίον της Βενεζουέλας και του ηγέτη της, Προέδρου Νικολάς Μαδούρο, ο οποίος, μαζί με τη σύζυγό του, συνελήφθη και μεταφέρθηκε αεροπορικώς εκτός της χώρας. Η επιχείρηση αυτή πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τις αμερικανικές αρχές επιβολής του νόμου. Λεπτομέρειες θα ακολουθήσουν. Σήμερα στις 11 π.μ. θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη Τύπου στο Mar-a-Lago. Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!»