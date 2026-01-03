Αυτή η επαρχία…βγαίνει στους δρόμους για ένα μεγάλο street party - Μην το χάσετε

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί από τις 4.00 μ.μ. έως τις 11.00 μ.μ., μετατρέποντας την καρδιά της Πάφου σε έναν ζωντανό αστικό χώρο μουσικής, διασκέδασης και κοινωνικής συνάντησης για κατοίκους και επισκέπτες.

Το μουσικό πρόγραμμα θα πλαισιώσουν οι DJ Dino K και DJ Penny K, ενώ στη διασταύρωση θα στηθεί DJ Booth με επαγγελματικό φωτισμό και ειδικά εφέ. Παράλληλα, θα υπάρχει πλήρης ηχητική κάλυψη καθ’ όλο το μήκος των δύο οδών, δημιουργώντας ενιαία ατμόσφαιρα Street Party σε όλη την περιοχή.

Στην εκδήλωση συμμετέχουν ενεργά όλα τα καταστήματα των δύο οδών, μεταξύ των οποίων εστιατόρια, μπαρ και καφετέριες, συμβάλλοντας στο γιορτινό κλίμα και ενισχύοντας τη ζωντάνια της πόλης.

Το Street Party απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες, με οικογενειακό χαρακτήρα κατά τις απογευματινές ώρες και πιο έντονο ρυθμό καθώς προχωρά η βραδιά.

*Με πληροφορίες από το CheckInCyprus