Αυτή η επαρχία…βγαίνει στους δρόμους για ένα μεγάλο street party - Μην το χάσετε

 03.01.2026 - 11:28
Ο Δήμος Πάφου διοργανώνει την Κυριακή 4 Ιανουαρίου 2026 ένα μεγάλο Street Party στη διασταύρωση των οδών Πάφου Χρυσάνθου και Κωνσταντίνου Κανάρη, στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων της πόλης και της υπο_δοχής του νέου έτους.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί από τις 4.00 μ.μ. έως τις 11.00 μ.μ., μετατρέποντας την καρδιά της Πάφου σε έναν ζωντανό αστικό χώρο μουσικής, διασκέδασης και κοινωνικής συνάντησης για κατοίκους και επισκέπτες.

Το μουσικό πρόγραμμα θα πλαισιώσουν οι DJ Dino K και DJ Penny K, ενώ στη διασταύρωση θα στηθεί DJ Booth με επαγγελματικό φωτισμό και ειδικά εφέ. Παράλληλα, θα υπάρχει πλήρης ηχητική κάλυψη καθ’ όλο το μήκος των δύο οδών, δημιουργώντας ενιαία ατμόσφαιρα Street Party σε όλη την περιοχή.

Στην εκδήλωση συμμετέχουν ενεργά όλα τα καταστήματα των δύο οδών, μεταξύ των οποίων εστιατόρια, μπαρ και καφετέριες, συμβάλλοντας στο γιορτινό κλίμα και ενισχύοντας τη ζωντάνια της πόλης.

Το Street Party απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες, με οικογενειακό χαρακτήρα κατά τις απογευματινές ώρες και πιο έντονο ρυθμό καθώς προχωρά η βραδιά.

*Με πληροφορίες από το CheckInCyprus

 

 

Απόπείρα Φόνου στη Λεμεσό: Θαλάσσια καταδίωξη των δύο υπόπτων – Συνελήφθησαν ενώ προσπαθούσαν να φύγουν από το νησί

Απόπείρα Φόνου στη Λεμεσό: Θαλάσσια καταδίωξη των δύο υπόπτων – Συνελήφθησαν ενώ προσπαθούσαν να φύγουν από το νησί

Σημαντικές εξελίξεις σημειώθηκαν γύρω από την υπόθεση της απόπειρας φόνου εναντίον 36χρονου Σύριου που έγινε στις 20 Δεκεμβρίου έξω από Κουρείο στην οδό Ανεξαρτησίας στη Λεμεσό.

