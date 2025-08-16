Ecommbx
ΔΙΕΘΝΗ

Βιντεοδιάσκεψη μεταξύ των χωρών της «Συμμαχίας των Προθύμων» για την Ουκρανία πριν τη συνάντηση Τραμπ - Ζελένσκι

 16.08.2025 - 17:09
Οι ηγέτες των χωρών που συγκροτούν την αποκαλούμενη «Συμμαχία των Προθύμων», χωρών συμμάχων του Κιέβου, θα πραγματοποιήσουν βιντεοδιάσκεψη αύριο Κυριακή στις 16:00 (ώρα Ελλάδας), ενόψει της επίσκεψης του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Ουάσινγκτον τη Δευτέρα, ανακοίνωσε σήμερα το Μέγαρο των Ηλυσίων.

Στη συνάντηση θα συμπροεδρεύσουν ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς και ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ.

Κοινή δήλωση Ευρωπαίων ηγετών

Με κοινή τους δήλωση, οι Ευρωπαίοι ηγέτες χαιρέτισαν την προσπάθεια του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να προχωρήσει σε συνομιλίες με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα, τονίζοντας ότι στόχος παραμένει «ο τερματισμός των δολοφονιών στην Ουκρανία, το τέλος του ρωσικού πολέμου επιθετικότητας και η επίτευξη μιας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης».

Όπως επισημαίνεται στη δήλωση που συνυπογράφουν Εμανουέλ Μακρόν, Τζόρτζια Μελόνι, Φρίντριχ Μερτς, Κιρ Στάρμερ, Αλεξάντερ Στουμπ, Ντόναλντ Τουσκ, Αντόνιο Κόστα και Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο Τραμπ ενημέρωσε τόσο τους Ευρωπαίους ηγέτες όσο και τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι για το περιεχόμενο της συνάντησής του με τον Πούτιν. Η δήλωση υπογραμμίζει ότι το επόμενο βήμα, όπως το οραματίζεται ο Αμερικανός πρόεδρος, πρέπει να είναι «περαιτέρω συνομιλίες με τη συμμετοχή του Ζελένσκι, τον οποίο θα συναντήσει σύντομα στην Ουάσινγκτον».

Οι Ευρωπαίοι τάσσονται υπέρ μιας τριμερούς συνάντησης Τραμπ – Ζελένσκι – Πούτιν, με την υποστήριξη της Ευρώπης, διαμηνύοντας ταυτόχρονα ότι η Ουκρανία πρέπει να λάβει «ατσάλινα» (ironclad) εγγυήσεις ασφάλειας για να υπερασπιστεί την κυριαρχία και την εδαφική της ακεραιότητα. Χαιρέτισαν δε τη δήλωση του Τραμπ ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να παράσχουν τέτοιες εγγυήσεις. «Η Ουκρανία δεν μπορεί να έχει περιορισμούς ούτε στις ένοπλες δυνάμεις της, ούτε στη συνεργασία της με τρίτες χώρες. Η Ρωσία δεν μπορεί να έχει δικαίωμα βέτο στον δρόμο της Ουκρανίας προς την ΕΕ και το ΝΑΤΟ», υπογραμμίζεται χαρακτηριστικά.

Η κοινή δήλωση επαναλαμβάνει ότι μόνο η Ουκρανία μπορεί να αποφασίσει για το έδαφός της και ότι τα διεθνή σύνορα δεν μπορεί να αλλάζουν δια της βίας. «Η στήριξή μας στην Ουκρανία θα συνεχιστεί. Είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε περισσότερα για να παραμείνει ισχυρή μέχρι να τερματιστεί η μάχη και να έρθει μια δίκαιη και διαρκής ειρήνη», αναφέρουν οι ηγέτες.

Παράλληλα, ξεκαθαρίζουν ότι όσο συνεχίζονται οι επιθέσεις, η Ευρώπη θα εντείνει τις κυρώσεις και τα ευρύτερα οικονομικά μέτρα για να ασκηθεί πίεση στη ρωσική πολεμική οικονομία. «Η Ουκρανία μπορεί να βασίζεται στην αταλάντευτη αλληλεγγύη μας καθώς εργαζόμαστε για μια ειρήνη που θα διασφαλίζει τα ζωτικά συμφέροντα ασφαλείας της ίδιας και της Ευρώπης», καταλήγει η ανακοίνωση.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

