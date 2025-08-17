Ecommbx
LIKE ONLINE

Viral αστυνομικός στη Νέα Υόρκη: Η στιγμή που «κόλλησε» το βλέμμα του σε γυναίκα σε αγώνα μπέιζμπολ (vid)

 17.08.2025 - 09:05
Viral αστυνομικός στη Νέα Υόρκη: Η στιγμή που «κόλλησε» το βλέμμα του σε γυναίκα σε αγώνα μπέιζμπολ (vid)

Βίντεο από αγώνα Yankees έγινε viral δείχνοντας αστυνομικό να κοιτάζει επίμονα γυναίκα. Οι αντιδράσεις στα social media, οι υπερασπιστές του και η κριτική στο κανάλι.

Ένα βίντεο από αγώνα των New York Yankees με τους Minnesota Twins έγινε viral το βράδυ της Δευτέρας και έχει διχάσει το κοινό στα social media. Ο λόγος; Ένας αστυνομικός που βρισκόταν σε υπηρεσία καταγράφηκε να κοιτάζει επίμονα μια γυναίκα φίλαθλο που περνούσε μπροστά του.

Το βίντεο που έγινε viral

Κατά τη διάρκεια της τηλεοπτικής μετάδοσης από το YES Network, η κάμερα κατέγραψε τον ένστολο να «κολλάει» το βλέμμα του στη γυναίκα για αρκετά δευτερόλεπτα, ενώ έκανε και μια γκριμάτσα που πολλοί χαρακτήρισαν «περίεργη». Το απόσπασμα αναρτήθηκε αμέσως στο X (πρώην Twitter) και στο TikTok, συγκεντρώνοντας χιλιάδες προβολές και σχόλια.

«Το είδα live και ξέσπασα σε γέλια, κράτησαν την κάμερα πάνω του για ένα ολόκληρο δευτερόλεπτο!» έγραψε ένας χρήστης. Άλλοι σχολίασαν ειρωνικά: «Πόσο πιο φανερό μπορεί να γίνει… Θεέ μου!».

Οι αντιδράσεις στα social media

Το κοινό όμως δεν έμεινε ομόφωνο. Πολλοί κατηγόρησαν τον αστυνομικό ότι «κοίταζε απρεπώς» μια γυναίκα την ώρα της υπηρεσίας του, ενώ άλλοι τον υπερασπίστηκαν λέγοντας ότι «δεν έκανε τίποτα σκανδαλώδες».

«Αυτός ο τύπος έλεγχε ότι η κοπέλα δεν είχε κάτι επικίνδυνο. Έκανε απλώς τη δουλειά του», σχολίασε ένας χρήστης.

Υπήρξαν και αυτοί που έστρεψαν τα βέλη τους προς το κανάλι:

  • «Ωραίος τρόπος να εκθέσετε έναν άνθρωπο δημόσια στα social media».

  • «Ήταν πραγματικά απαραίτητο να δείξετε το πρόσωπο του αστυνομικού;».

ΠΗΓΗ: Gazzetta.gr

 

 

ΠΗΓΗ: Gazzetta.gr

 

