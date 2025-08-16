Ecommbx
Έγγραφα της συνόδου της Αλάσκας βρέθηκαν σε... εκτυπωτή ξενοδοχείου με οδηγίες για το πώς προφέρεται το «POO-tihn»
ΔΙΕΘΝΗ

Έγγραφα της συνόδου της Αλάσκας βρέθηκαν σε... εκτυπωτή ξενοδοχείου με οδηγίες για το πώς προφέρεται το «POO-tihn»

 16.08.2025 - 21:56
Έγγραφα της συνόδου της Αλάσκας βρέθηκαν σε... εκτυπωτή ξενοδοχείου με οδηγίες για το πώς προφέρεται το «POO-tihn»

Προπαρασκευαστικά έγγραφα για συμμετέχοντες στη σύνοδο κορυφής ανάμεσα στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν βρέθηκαν σε εκτυπωτή ξενοδοχείου στο Άνκορατζ της Αλάσκας.

Το ραδιοφωνικό δίκτυο NPR μετέδωσε ότι οκτώ σελίδες ανακαλύφθηκαν την Παρασκευή, το πρωί σε εκτυπωτή του Captain Cook Hotel, που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 20 λεπτών με το αυτοκίνητο από τη στρατιωτική βάση Έλμεντορφ-Ρίτσαρντσον, όπου συναντήθηκαν οι δύο πρόεδροι για να συζητήσουν τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Στα έγγραφα, τα οποία δημοσιοποιήθηκαν από το NPR, περιλαμβάνονται ένα λεπτομερές πρόγραμμα με συγκεκριμένες αίθουσες συναντήσεων, πρόσωπα επαφής από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ με αριθμούς τηλεφώνων, το μενού για το σχεδιαζόμενο γεύμα, μίνι βιογραφικά με φωτογραφίες των συμμετεχόντων. Το γεύμα περιλάμβανε πράσινη σαλάτα, φιλέ μινιόν και βακαλάο, με επιδόρπιο κρεμ μπρουλέ.

Επίσης στα έγγραφα υπήρχαν οδηγοί προφοράς για τα ρωσικά ονόματα, μεταξύ των οποίων «POO-tihn» για τον ρώσο πρόεδρο. Ειδικοί σε θέματα ασφαλείας διατύπωσαν επικρίσεις.

«Είναι άλλη μια απόδειξη της τσαπατσουλιάς και της ανικανότητας της κυβέρνησης», δήλωσε στο ραδιοσταθμό ο Τζον Μάικελς, καθηγητής νομικής στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Λος Άντζελες (UCLA). «Δεν αφήνεις πράγματα σε εκτυπωτές. Τόσο απλό είναι».

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Μαχαιρώματα στο Παραλίμνι: Στο νοσοκομείο το θύμα - Συνελήφθη ο δράστης

Συναγερμός σήμανε το βράδυ του Σαββάτου καθώς αλλοδαπός μπούκαρε σε γνωστό εστιατόριο στο Παραλίμνι και επιτέθηκε με μαχαίρι στον γιο του ιδιοκτήτη.

Μαχαιρώματα στο Παραλίμνι: Στο νοσοκομείο το θύμα - Συνελήφθη ο δράστης

  •  16.08.2025 - 23:01
Σε διαθεσιμότητα ο αστυνομικός που συνελήφθη για σεξουαλική παρενόχληση

  •  16.08.2025 - 21:03
«Χρυσά διαβατήρια»: Στο μικροσκόπιο 195 υποθέσεις, 26 πρόσωπα ήδη ενώπιον Δικαιοσύνης - Διακρατικά εμπόδια και περίπλοκοι φάκελοι φρενάρουν τις έρευνες

  •  16.08.2025 - 14:15
VIDEO: Η απάντηση του μέλους του 112 σε πολίτη που κάλεσε για πυρκαγιά - «Εν τζαι εν εγώ που θα την σβήσω..»

  •  16.08.2025 - 20:04
Φωτιά σε δωμάτιο που διαμένουν εργαζόμενοι ξενοδοχείου - Τι κατέδειξαν οι πρώτες εξετάσεις

  •  16.08.2025 - 15:03
Οικογένεια Μαζωνάκη: «Για εμάς αξία έχει η ασφάλεια του Γιώργου, οτιδήποτε άλλο δεν μας αγγίζει»

  •  16.08.2025 - 19:54
Πας εξόρμηση στα ορεινά; Πού θα βρεις λαχταριστούς λουκουμάδες και σιάμισιη

  •  16.08.2025 - 14:32
Απίστευτο: Έκαναν κράτηση σε παγκάκια σε εκδρομικό χώρο - «Δώκε σσοινίν του χωρκάτη, να μπει με τες ποΐνες μες στο κρεβάτιν»

  •  16.08.2025 - 19:59

