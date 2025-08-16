Ecommbx
ΑρχικήΚοινωνίαΕποχική χαμηλή πίεση επηρεάζει την Κύπρο - Ανεβαίνει η θερμοκρασία - Το σκηνικό του καιρού μέχρι την Τετάρτη
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εποχική χαμηλή πίεση επηρεάζει την Κύπρο - Ανεβαίνει η θερμοκρασία - Το σκηνικό του καιρού μέχρι την Τετάρτη

 16.08.2025 - 22:10
Εποχική χαμηλή πίεση επηρεάζει την Κύπρο - Ανεβαίνει η θερμοκρασία - Το σκηνικό του καιρού μέχρι την Τετάρτη

Εποχική χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος με τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί και αργότερα τοπικά μεταβλητοί, ασθενείς και παροδικά τοπικά μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ. Η θάλασσα στα δυτικά και τα βόρεια θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη, ενώ στα νότια και τα ανατολικά θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 21 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 24 στα παράλια και γύρω στους 17 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, τις πρωινές ώρες ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ, για να ενισχυθούν σταδιακά και να καταστούν μέχρι το μεσημέρι μέτριοι μέχρι ισχυροί και τοπικά ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 36 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 34 στα νοτιοανατολικά, τα ανατολικά και τα βόρεια παράλια και γύρω στους 30 βαθμούς στα νοτιοδυτικά και τα δυτικά παράλια καθώς και στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ, ο καιρός θα παραμείνει κυρίως αίθριος με τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, ιδιαίτερα στα δυτικά και τα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί και αργότερα τοπικά μεταβλητοί, ασθενείς και παροδικά τοπικά μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ. Η θάλασσα στα ανατολικά θα καταστεί ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη, ωστόσο στα υπόλοιπα παράλια θα είναι λίγο ταραγμένη.

Τη Δευτέρα, την Τρίτη αλλά και την Τετάρτη, ο καιρός θα συνεχίσει να είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις.

Η θερμοκρασία μέχρι την Τρίτη δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, παραμένοντας κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής. Την Τετάρτη αναμένεται μικρή άνοδος της θερμοκρασίας.

Συναγερμός σήμανε το βράδυ του Σαββάτου καθώς αλλοδαπός μπούκαρε σε γνωστό εστιατόριο στο Παραλίμνι και επιτέθηκε με μαχαίρι στον γιο του ιδιοκτήτη.

