Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΥγείαΤρέξιμο: 8 συμβουλές για αρχάριους που δεν ξέρουν από πού να ξεκινήσουν
ΥΓΕΙΑ

Τρέξιμο: 8 συμβουλές για αρχάριους που δεν ξέρουν από πού να ξεκινήσουν

 16.08.2025 - 21:26
Τρέξιμο: 8 συμβουλές για αρχάριους που δεν ξέρουν από πού να ξεκινήσουν

Το να ξεκινήσετε το τρέξιμο μπορεί στην αρχή να φαίνεται τρομακτικό — ειδικά αν δεν έχετε ασκηθεί για καιρό ή καθόλου. Όμως, τα οφέλη του είναι τεράστια: καλύτερη φυσική κατάσταση, ενίσχυση της καρδιάς και του ανοσοποιητικού, καλή ψυχολογία. Το κλειδί; Να ξεκινήσετε σωστά, χωρίς πίεση.

Παρακάτω θα βρείτε 8 απλές συμβουλές της Dr Laura Dorwart, για να μπείτε στο μονοπάτι του τρεξίματος με ασφάλεια και αυτοπεποίθηση.

1. Ξεκινήστε αργά και ήπια

Μην προσπαθήσετε να τρέξετε 5 χιλιόμετρα από την πρώτη μέρα. Ξεκινήστε με περπάτημα, ακόμη και για 10-20 λεπτά.

Έπειτα, μπορείτε να δοκιμάσετε εναλλαγή περπατήματος και τρεξίματος (π.χ. 3 λεπτά περπάτημα – 3 λεπτά τρέξιμο). Με τον χρόνο, θα αυξήσετε την αντοχή σας χωρίς τραυματισμούς.

2. Φορέστε τον σωστό εξοπλισμό

Επενδύστε σε καλά παπούτσια για τρέξιμο. Φορέστε άνετα, αθλητικά ρούχα που «αναπνέουν». Οι γυναίκες καλό είναι να φορούν υποστηρικτικό αθλητικό σουτιέν.

3. Μην περιορίζεστε μόνο στο τρέξιμο

Η γενική φυσική κατάσταση βοηθά πολύ. Συνδυάστε το τρέξιμο με κολύμπι, ενδυνάμωση, ποδήλατο ή χορό.

Στόχος: 150 λεπτά μέτριας άσκησης την εβδομάδα ή 75 λεπτά έντονης.

4. Ξεκούραση = Πρόοδος

Μην τρέχετε κάθε μέρα. Το σώμα χρειάζεται χρόνο για να αναρρώσει. Αντίθετα, μπορείτε να έχετε εύκολες και δύσκολες μέρες, σε επίπεδα ή ανηφορικά εδάφη αντίστοιχα.

5. Κάντε ένα απλό εβδομαδιαίο πρόγραμμα

Για παράδειγμα: Δευτέρα, Πέμπτη, Κυριακή: περπάτημα 10’ + τρέξιμο/εναλλαγή 15’ + αποθεραπεία 5’.

Τρίτη, Παρασκευή: ενδυνάμωση ή άλλη αερόβια άσκηση.

Τετάρτη, Σάββατο: ξεκούραση.

Προσαρμόστε το πρόγραμμα στο δικό σας ρυθμό και βάλτε σταδιακή αύξηση χιλιομέτρων και δυσκολίας.

6. Φροντίστε τη διατροφή και την ενυδάτωσή σας

Το σώμα σας χρειάζεται «καύσιμα»: Φάτε υδατάνθρακες και πρωτεΐνες πριν και μετά το τρέξιμο, πίνετε τακτικά νερό, απόφυγετε το τρέξιμο με άδειο στομάχι ή εντελώς γεμάτο.

7. Μάθετε να αναπνέεις σωστά

Η βαθιά αναπνοή βοηθά στην απόδοση και μειώνει την κούραση. Δοκιμάστε κοιλιακή αναπνοή όταν τρέχετε αλλά και στην καθημερινότητά σας.

8. Βρείτε υποστήριξη – δεν είστε μόνοι

Κατεβάστε μία εφαρμογή τρεξίματος (π.χ. Strava, Nike Run Club) ή γίνετε μέλος σε ομάδα δρομέων. Η σύνδεση με άλλους κάνει τη διαδικασία πιο ευχάριστη και πιο σταθερή.

Αν θέλετε να πάτε παρακάτω…

Για μεγαλύτερες αποστάσεις (π.χ. ημιμαραθώνιο):

– Τρέξτε σταθερά για 6 μήνες τουλάχιστον

– Συνεργαστείτε με προπονητή ή φυσικοθεραπευτή

– Εξασφαλίστε καλή τεχνική, επαρκή ξεκούραση και ενδυνάμωση

Ξεκινάτε ξανά μετά από παύση;

– Ξεκινήστε από το μηδέν, όχι από εκεί που είχατε μείνει

– Προσαρμόστε τον ρυθμό σας στα νέα δεδομένα

– Κάντε ασκήσεις ενδυνάμωσης για γόνατα και αρθρώσεις.

Σημείωση, αν υπάρχει ιστορικό τραυματισμού, συμβουλευτείτε ειδικό.

Το τρέξιμο δεν είναι μόνο γυμναστική — είναι εργαλείο αυτοβελτίωσης, αποσυμπίεσης και ενδυνάμωσης.

Το σημαντικότερο; Δεν υπάρχει «σωστός» τρόπος να ξεκινήσετε, αρκεί να ξεκινήσετε. Κάντε το με τον δικό σας ρυθμό και απόλαυσέ το!

ΠΗΓΗ: ygeiamou.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Στη γειτονιά των αγγέλων ο Ανθούλλης Παντελή: Πότε θα γίνει η κηδεία και η παράκληση της οικογένειας - Φωτογραφία
Τραγωδία στην Πάφο: Βρισκόταν με φίλους στην παραλία ο άτυχος 30χρονος – Άκαρπες οι προσπάθειες ναυαγοσώστη για ανάνηψη – Τι διερευνά η Αστυνομία
VIDEO: Η απάντηση του μέλους του 112 σε πολίτη που κάλεσε για πυρκαγιά - «Εν τζαι εν εγώ που θα την σβήσω..»
Οικογένεια Μαζωνάκη: «Για εμάς αξία έχει η ασφάλεια του Γιώργου, οτιδήποτε άλλο δεν μας αγγίζει»
Απίστευτο: Έκαναν κράτηση σε παγκάκια σε εκδρομικό χώρο - «Δώκε σσοινίν του χωρκάτη, να μπει με τες ποΐνες μες στο κρεβάτιν»
Το μεγαλύτερο αεροδρόμιο του κόσμου έκτασης 57 τετραγωνικών χιλιομέτρων θα ανοίξει το 2030

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Σε διαθεσιμότητα ο αστυνομικός που συνελήφθη για σεξουαλική παρενόχληση

 16.08.2025 - 21:03
Επόμενο άρθρο

Έγγραφα της συνόδου της Αλάσκας βρέθηκαν σε... εκτυπωτή ξενοδοχείου με οδηγίες για το πώς προφέρεται το «POO-tihn»

 16.08.2025 - 21:56
Μαχαιρώματα στο Παραλίμνι: Στο νοσοκομείο το θύμα - Συνελήφθη ο δράστης

Μαχαιρώματα στο Παραλίμνι: Στο νοσοκομείο το θύμα - Συνελήφθη ο δράστης

Συναγερμός σήμανε το βράδυ του Σαββάτου καθώς αλλοδαπός μπούκαρε σε γνωστό εστιατόριο στο Παραλίμνι και επιτέθηκε με μαχαίρι στον γιο του ιδιοκτήτη.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Μαχαιρώματα στο Παραλίμνι: Στο νοσοκομείο το θύμα - Συνελήφθη ο δράστης

Μαχαιρώματα στο Παραλίμνι: Στο νοσοκομείο το θύμα - Συνελήφθη ο δράστης

  •  16.08.2025 - 23:01
Σε διαθεσιμότητα ο αστυνομικός που συνελήφθη για σεξουαλική παρενόχληση

Σε διαθεσιμότητα ο αστυνομικός που συνελήφθη για σεξουαλική παρενόχληση

  •  16.08.2025 - 21:03
«Χρυσά διαβατήρια»: Στο μικροσκόπιο 195 υποθέσεις, 26 πρόσωπα ήδη ενώπιον Δικαιοσύνης - Διακρατικά εμπόδια και περίπλοκοι φάκελοι φρενάρουν τις έρευνες

«Χρυσά διαβατήρια»: Στο μικροσκόπιο 195 υποθέσεις, 26 πρόσωπα ήδη ενώπιον Δικαιοσύνης - Διακρατικά εμπόδια και περίπλοκοι φάκελοι φρενάρουν τις έρευνες

  •  16.08.2025 - 14:15
VIDEO: Η απάντηση του μέλους του 112 σε πολίτη που κάλεσε για πυρκαγιά - «Εν τζαι εν εγώ που θα την σβήσω..»

VIDEO: Η απάντηση του μέλους του 112 σε πολίτη που κάλεσε για πυρκαγιά - «Εν τζαι εν εγώ που θα την σβήσω..»

  •  16.08.2025 - 20:04
Φωτιά σε δωμάτιο που διαμένουν εργαζόμενοι ξενοδοχείου - Τι κατέδειξαν οι πρώτες εξετάσεις

Φωτιά σε δωμάτιο που διαμένουν εργαζόμενοι ξενοδοχείου - Τι κατέδειξαν οι πρώτες εξετάσεις

  •  16.08.2025 - 15:03
Οικογένεια Μαζωνάκη: «Για εμάς αξία έχει η ασφάλεια του Γιώργου, οτιδήποτε άλλο δεν μας αγγίζει»

Οικογένεια Μαζωνάκη: «Για εμάς αξία έχει η ασφάλεια του Γιώργου, οτιδήποτε άλλο δεν μας αγγίζει»

  •  16.08.2025 - 19:54
Πας εξόρμηση στα ορεινά; Πού θα βρεις λαχταριστούς λουκουμάδες και σιάμισιη

Πας εξόρμηση στα ορεινά; Πού θα βρεις λαχταριστούς λουκουμάδες και σιάμισιη

  •  16.08.2025 - 14:32
Απίστευτο: Έκαναν κράτηση σε παγκάκια σε εκδρομικό χώρο - «Δώκε σσοινίν του χωρκάτη, να μπει με τες ποΐνες μες στο κρεβάτιν»

Απίστευτο: Έκαναν κράτηση σε παγκάκια σε εκδρομικό χώρο - «Δώκε σσοινίν του χωρκάτη, να μπει με τες ποΐνες μες στο κρεβάτιν»

  •  16.08.2025 - 19:59

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα