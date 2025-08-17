Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΕλλάδα«Δεν το πίστευα ότι το παιδί μου θα γυρίσει» - Συγκλονίζει η μητέρα της 14χρονης που βγήκε από τη ΜΕΘ στην Πάτρα
ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν το πίστευα ότι το παιδί μου θα γυρίσει» - Συγκλονίζει η μητέρα της 14χρονης που βγήκε από τη ΜΕΘ στην Πάτρα

 17.08.2025 - 09:15
«Δεν το πίστευα ότι το παιδί μου θα γυρίσει» - Συγκλονίζει η μητέρα της 14χρονης που βγήκε από τη ΜΕΘ στην Πάτρα

Δέκα ημέρες αγωνίας με την κόρη της να δίνει μάχη για τη ζωή της στη ΜΕΘ βίωσε η μητέρα της 14χρονης από την Κεφαλονιά που πλέον κάνει βήματα προς την ανάρρωση.

Η κοπέλα βρίσκεται πλέον εκτός κινδύνου, αλλά θα χρειαστεί αρκετός χρόνος φυσικοθεραπείας για να αναρρώσει από την προσωρινή παράλυση των άκρων της.

Μιλώντας στο Mega, η μητέρα της 14χρονης αποκάλυψε ότι η πρώτη λέξη που μου είπε η κόρη της, μόλις που άνοιξε τα μάτια της, ήταν «μαμά σ’ αγαπάω, φίλα με, αγκάλιασέ με», ενώ ήθελε να πει ευχαριστώ σε όλο το προσωπικό.

«Κόρη μου, άνοιξέ μου λίγο τα μάτια σου, γιατί κλείνεις τα μάτια σου; Δεν μπορούσε να βγάλει κουβέντα, δεν μου μίλαγε, σε μία στιγμή βλέπω το χέρι της ότι πέφτει. Και λέω τώρα χάνω το παιδί μου», είπε ακόμη,

«Έλεγε η κόρη μου η μικρή, που είναι 4 χρόνων, ‘μαμά η αδερφή μου πού είναι στο νοσοκομείο, θέλω να δω την αδερφή μου, τι έχει πάθει η αδερφή μου’», πρόσθεσε η γυναίκα.

«Δεν το πίστευα ότι το παιδί μου θα γυρίσει, έμπαινα κάθε μέρα να τη δω, της μίλαγα και δεν μου απαντούσε».

Η 14χρονη είχε προσβληθεί από ένα σπάνιο σύνδρομο που εμφανίζεται σε λιγότερο από δύο ανθρώπους ανά 100.000 τον χρόνο και το οποίο της προκάλεσε φλεγμονή στο κεντρικό νευρικό σύστημα.

Το απόγευμα της Δευτέρας 4 Αυγούστου η υγεία της 14χρονης επιδεινώθηκε ξαφνικά και ραγδαία, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός.

Η μεταφορά της έγινε με αεροδιακομιδή από την Κεφαλονιά, στο Καραμανδάνειο της Πάτρας, όπου διασωληνώθηκε άμεσα και μετέπειτα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Ρίου.

Ο Δημήτρης Μπάκος, διοικητής του πανεπιστημιακού γενικού νοσοκομείου Πατρών, είπε ότι είναι εξαιρετικά σπάνια περίπτωση και όλο αυτό «πυροδοτήθηκε από μία ιογενή νόσο. Ήταν μεγάλος ο κίνδυνος γιατί αντιμετώπισε και ένα οξύ αναπνευστικό πρόβλημα, γι’ αυτό και εισήχθη στη ΜΕΘ Παίδων».

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διακοπές με Netflix: Δείτε το top5 των σειρών και ταινιών που προτιμούν οι Κύπριοι – Trailer και βαθμολογίες
Πεζός παρασύρθηκε από όχημα - Στο νοσοκομείο 65χρονος
Είσαι χορτοφάγος; Αυτά είναι τα vegan-friendly ξενοδοχεία σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου
Στους 37 βαθμούς η θερμοκρασία - Αναλυτικά η πρόγνωση μέχρι την Τετάρτη
Έκλεψε ηλεκτρικές συσκευές από οικία στη Λάρνακα - Χειροπέδες σε 37χρονη
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 17 Αυγούστου - Σε ποιους να ευχηθείτε χρόνια πολλά

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Σεισμός 6 Ρίχτερ στη νήσο Σουλαουέζι της Ινδονησίας - Δεκάδες τραυματίες, οι δύο σε κρίσιμη κατάσταση

 17.08.2025 - 09:13
Μαχαιρώματα στο Παραλίμνι: Απόπειρα φόνου διερευνά η Αστυνομία - Το χρονικό και η κατάσταση υγείας του θύματος

Μαχαιρώματα στο Παραλίμνι: Απόπειρα φόνου διερευνά η Αστυνομία - Το χρονικό και η κατάσταση υγείας του θύματος

Η Αστυνομία διερευνά υπόθεση απόπειρας φόνου, που διαπράχθηκε χθες το βράδυ, στην επαρχία Αμμοχώστου, με θύμα 18χρονο. Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης συνελήφθη 23χρονος, με το ΤΑΕ Αμμοχώστου να συνεχίζει τις εξετάσεις.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Μαχαιρώματα στο Παραλίμνι: Απόπειρα φόνου διερευνά η Αστυνομία - Το χρονικό και η κατάσταση υγείας του θύματος

Μαχαιρώματα στο Παραλίμνι: Απόπειρα φόνου διερευνά η Αστυνομία - Το χρονικό και η κατάσταση υγείας του θύματος

  •  17.08.2025 - 07:22
Πεζός παρασύρθηκε από όχημα - Στο νοσοκομείο 65χρονος

Πεζός παρασύρθηκε από όχημα - Στο νοσοκομείο 65χρονος

  •  17.08.2025 - 07:30
Είσαι χορτοφάγος; Αυτά είναι τα vegan-friendly ξενοδοχεία σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου

Είσαι χορτοφάγος; Αυτά είναι τα vegan-friendly ξενοδοχεία σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου

  •  17.08.2025 - 08:28
Έκλεψε ηλεκτρικές συσκευές από οικία στη Λάρνακα - Χειροπέδες σε 37χρονη

Έκλεψε ηλεκτρικές συσκευές από οικία στη Λάρνακα - Χειροπέδες σε 37χρονη

  •  17.08.2025 - 07:49
Διακοπές με Netflix: Δείτε το top5 των σειρών και ταινιών που προτιμούν οι Κύπριοι – Trailer και βαθμολογίες

Διακοπές με Netflix: Δείτε το top5 των σειρών και ταινιών που προτιμούν οι Κύπριοι – Trailer και βαθμολογίες

  •  17.08.2025 - 07:36
Στους 37 βαθμούς η θερμοκρασία - Αναλυτικά η πρόγνωση μέχρι την Τετάρτη

Στους 37 βαθμούς η θερμοκρασία - Αναλυτικά η πρόγνωση μέχρι την Τετάρτη

  •  17.08.2025 - 07:59
Πρόλαβαν τα χειρότερα: Ξέσπασε πυρκαγιά από κάρβουνα που απορρίφθηκαν σε όχθη ποταμού στις Πλάτρες

Πρόλαβαν τα χειρότερα: Ξέσπασε πυρκαγιά από κάρβουνα που απορρίφθηκαν σε όχθη ποταμού στις Πλάτρες

  •  17.08.2025 - 08:21
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 17 Αυγούστου - Σε ποιους να ευχηθείτε χρόνια πολλά

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 17 Αυγούστου - Σε ποιους να ευχηθείτε χρόνια πολλά

  •  17.08.2025 - 08:32

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα