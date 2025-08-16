Ecommbx
ΔΙΕΘΝΗ

Τραγικός θάνατος για 53χρονο στην Ινδονησία: Τον άρπαξε κροκόδειλος σε ποτάμι, έδωσαν μάχη οι συγγενείς για τη σορό

 16.08.2025 - 18:29
Τραγικός θάνατος για 53χρονο στην Ινδονησία: Τον άρπαξε κροκόδειλος σε ποτάμι, έδωσαν μάχη οι συγγενείς για τη σορό

Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 53χρονος στην Ινδονησία όταν τον άρπαξε κροκόδειλος από το πόδι την ώρα που έκανε μπάνιο με συγγενείς του στον ποταμό Μπουλέτε.

Σε βίντεο που κατέγραψαν αυτόπτες μάρτυρες όσων συνέβησαν την Πέμπτη το απόγευμα, φαίνεται ο κροκόδειλος να έχει στα σαγόνια του το άψυχο κορμί του 53χρονου Αριφουντίνν.

Στο ίδιο βίντεο έχουν καταγραφεί και οι προσπάθειες συγγενών και φίλων να αποσπάσουν από το ερπετό την άψυχη σορό του άτυχου άνδρα που ήταν πατέρας τεσσάρων παιδιών.

Ο 53χρονος προσπάθησε να κρατηθεί στην επιφάνεια του νερού αλλά το δάγκωμα του κροκόδειλου υπερνίκησε τις δυνάμεις του.

Κάτοικοι της περιοχής έστησαν παγίδα στον κροκόδειλο όταν αυτός πλησίασε μια όχθη καταφέρνοντας να αποσπάσουν τη σορό του 53χρονου.

Οι ντόπιοι δήλωσαν σοκαρισμένοι, καθώς ο ποταμός, που χρησιμοποιείται συχνά για κολύμπι και πλύσιμο ρούχων, δεν θεωρούνταν μέχρι τώρα βιότοπος κροκοδείλων.

Ινδονησία: Τραγικός θάνατος για 53χρονο - Τον άρπαξε κροκόδειλος σε ποτάμι, έδωσαν μάχη οι συγγενείς για τη σορόΟ 53χρονος που κατασπαράχθηκε από τον κροκόδειλο στην Ινδονησία

Η Ινδονησία φιλοξενεί 14 είδη κροκοδείλων, ορισμένα άκρως επιθετικά, που ζουν σε εκβολές ποταμών. Οι ειδικοί πιστεύουν ότι η υπεραλίευση και η καταστροφή των παράκτιων περιοχών για γεωργικούς σκοπούς έχουν αναγκάσει τα ζώα να μετακινηθούν περισσότερο προς το εσωτερικό της χώρας σε αναζήτηση τροφής.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Ως «μια νέα αντανάκλαση μιας τυραννικής ελληνοκυπριακής νοοτροπίας» και «προειδοποιητικό σημάδι για όλους όσοι πιστεύουν στη δημοκρατία και την ισότητα», αποτελούν οι πιέσεις που ασκήθηκαν στον Αφζάλ Καν, τον Βρετανό Βουλευτή, μετά την παράνομη επίσκεψή του στην «τδβκ» κατόπιν πρόσκλησής του, αναφέρει σε γραπτή δήλωσή του ο Ερσίν Τατάρ.

