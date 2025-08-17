Ecommbx
Κοινωνία
Στους 37 βαθμούς η θερμοκρασία - Αναλυτικά η πρόγνωση μέχρι την Τετάρτη
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στους 37 βαθμούς η θερμοκρασία - Αναλυτικά η πρόγνωση μέχρι την Τετάρτη

 17.08.2025 - 07:59
17.08.2025 - 07:59

Εποχική χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, αρχικά ασθενείς μέχρι μέτριοι 3 με 4 μποφόρ, για να καταστούν μέχρι το απόγευμα μέτριοι 4 και παροδικά στα προσήνεμα, μέχρι ισχυροί 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 30 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 34 στα υπόλοιπα παράλια και στους 29 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Το βράδυ ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 21 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 23 στα παράλια και στους 17 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Τη Δευτέρα, την Τρίτη και την Τετάρτη ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακά μικρή άνοδο για να κυμανθεί λίγο πιο πάνω από τους κλιματικούς μέσους όρους.

