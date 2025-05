Ήρθε η ώρα για ξεκούραση με Netflix - Δείτε το top5 των σειρών και ταινιών που προτιμούν οι Κύπριοι – Trailer και βαθμολογίες

Η πλατφόρμα κάνει συνεχώς νέες προσθήκες και έτσι μπορείς να έχεις στη λίστα σου όσες από αυτές επιθυμείς.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο flixpatrol, νέες ταινίες και σειρές πήραν την πρωτιά τόσο σε Παγκόσμιο επίπεδο όσο και στην Κύπρο.

Δείτε πιο κάτω όσα πρωταγωνιστούν:

Στην κορυφή των charts του Netflix ανά το Παγκόσμιο, στα top 5 των ταινιών βρίσκονται το «Bad influence», το «Nonnas», το «Last Bullet», το «Exterritorial» και το «A deadly american marriage» ενώ στις πρώτες πέντε αγαπημένες σειρές βρίσκονται το «The Royals», το «Tastefully Yours», το «The four seasons», το «Forever» και το «You»

Δείτε την κατάταξη:

Η ταινία που κρατά την πρωτιά

Η ταινία «Bad influence» (Mala influencia) που κρατά την πρωτιά σύμφωνα με τον ιστότοπο flixpatrol, αναφέρει στην περιγραφή της τα εξής:

Ένα ορφανό αγόρι και ένα χαϊδεμένο πλουσιόπαιδο προσπαθούν να αποκαλύψουν μυστικά του παρελθόντος για να σώσουν τον ρομαντισμό τους.

Σύμφωνα με το IMDB έχει βαθμολογία 4.2/10 από 1,7Κ χρήστες που ψήφισαν.

Δείτε το trailer:

Η σειρά που κρατά την πρωτιά

Η σειρά που αποτελεί την αγαπημένη του κοινού και κρατά τα σκήπτρα αυτό το διάστημα είναι το «The Royals»

Ακολουθεί τη σύγκρουση μεταξύ ενός δικαιούχου πρίγκιπα και ενός επιχειρηματία νεοφυών τεχνολογιών, εξερευνώντας τους αντίπαλους κόσμους και τις αλληλεπιδράσεις τους μέσα σε ένα σύγχρονο παραμυθένιο σκηνικό.



Σύμφωνα με το IMDB έχει βαθμολογία 3.8/10 από 1.5Κ χρήστες που ψήφισαν.

Δείτε το trailer εδώ:

Τι επιλέγουν οι Κύπριοι

Σύμφωνα με τον ιστότοπο flixpatrol στην κορυφή των charts του Netflix ανά το Παγκόσμιο στα top 5 των ταινιών βρίσκονται το «Nonnas», το «Bad influence», το «Inside man: most wanted», το «Last Bullet» και το «A deadly American Marriage».

Όπως παρατηρούμε στον πίνακα, οι πρώτες τρεις ταινίες βρίσκονται σταθερά στη θέση που ήταν, το «Last Bullet» ανέβηκε μία θέση ενώ το «A deadly American Marriage» κατέβηκε μία θέση στις προτιμήσεις του κοινού.

Το top 5 των Κυπρίων στις σειρές

Στις πρώτες πέντε αγαπημένες σειρές βρίσκονται το «The Royals», το «The four seasons», Bad Thoughts», το «Asterix and Obelix: The big fight» και το «FOREVER».

Σύμφωνα με τον πίνακα, στον ιστότοπο Flixpatrol, οι πρώτες δύο σειρές κρατάνε σταθερά τη θέση τους, ενώ οι δύο τελευταίες της πεντάδας, έπεσαν μία θέση αντίστοιχα.

Βαθμολογίες στο IMDB

Ταινίες:

«Nonnas»

Βαθμολογία: 7/10 από 9,3Κ χρήστες που ψήφισαν μέχρι στιγμής

Δείτε trailer:

«Inside man: most wanted»

Βαθμολογία: 5,6/10 από 6,7Κ χρήστες που ψήφισαν μέχρι στιγμής

Δείτε trailer:

«Last Bullet»

Βαθμολογία: 6,2/10 από 1,5Κ χρήστες που ψήφισαν μέχρι στιγμής

Δείτε trailer:

«A deadly American Marriage»

Βαθμολογία: 6,7/10 από 1,9Κ χρήστες που ψήφισαν μέχρι στιγμής

Δείτε trailer:

Σειρές

«The four seasons»

Βαθμολογία: 7,3/10 από 14Κ χρήστες που ψήφισαν μέχρι στιγμής

Δείτε trailer:

«Asterix and Obelix: The big fight»

Βαθμολογία: 8/10 από 3,2Κ χρήστες που ψήφισαν μέχρι στιγμής

Δείτε trailer:

«FOREVER»

Βαθμολογία: 7,9/10 από 1,1Κ χρήστες που ψήφισαν μέχρι στιγμής

Δείτε trailer: