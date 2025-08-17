Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Πυρκαγιά στην Τσάδα: Ενισχύονται οι δυνάμεις από άλλες επαρχίες - Προστατεύθηκαν κατοικίες

 17.08.2025 - 17:05
Πυρκαγιά στην Τσάδα: Ενισχύονται οι δυνάμεις από άλλες επαρχίες - Προστατεύθηκαν κατοικίες

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία (Π.Υ.) ανταποκρίθηκε σε πυρκαγιά βόρεια της Κοινότητας Τσάδας με οχήματα από Πυροσβεστικούς σταθμούς Πάφου και Αγροτικούς.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Οδηγοί προσοχή: Έκλεισαν δρόμοι λόγω της πυρκαγιάς στην Τσάδα - Δείτε σε ποια σημεία

Ενισχύονται οι δυνάμεις της Πυροσβεστικές από επαρχίες Λάρνακας, Λεμεσού, Λευκωσίας και ΕΜΑΚ.

Επιπρόσθετα συνδράμουν με αριθμό οχημάτων το Τμήμα Δασών, Πολιτική Άμυνα, Επαρχιακή διοίκηση Πάφου, η Υπηρεσία Θήρας και διάφορες εθελοντικές ομάδες.

Έχει ενεργοποιηθεί το Ίκαρος 2 που αφορά πτητικά μέσα.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Πυρκαγιά στην Τσάδα: Πήρε διαστάσεις λόγω της βλάστησης – Επιχειρούν πτητικά μέσα - Δείτε βίντεο

Ο Αρχιπύραρχος της Π.Υ. κατευθύνεται στο Συντονιστικό Κέντρο Ζήνων και έχει ενεργοποιηθεί το Εθνικό Σχέδιο ΠΥΡΣΟΣ.

Προστατευθήκαν κατοικίες από τις δυνάμεις πυρόσβεσης κατά την εξέλιξη της πυρκαγιάς.

 

Γραπτη δήλωση εξέδωσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης. 

