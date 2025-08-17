Πυρκαγιά στην Τσάδα: Ενισχύονται οι δυνάμεις από άλλες επαρχίες - Προστατεύθηκαν κατοικίες

ΠτΔ: Συμμετέχει στην τηλεδιάσκεψη της «Συμμαχίας των Προθύμων» - Ενημερώνεται για συνάντηση Τραμπ - Πούτιν
Γραπτη δήλωση εξέδωσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.
ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Οδηγοί προσοχή: Έκλεισαν δρόμοι λόγω της πυρκαγιάς στην Τσάδα - Δείτε σε ποια σημεία
Ενισχύονται οι δυνάμεις της Πυροσβεστικές από επαρχίες Λάρνακας, Λεμεσού, Λευκωσίας και ΕΜΑΚ.
Επιπρόσθετα συνδράμουν με αριθμό οχημάτων το Τμήμα Δασών, Πολιτική Άμυνα, Επαρχιακή διοίκηση Πάφου, η Υπηρεσία Θήρας και διάφορες εθελοντικές ομάδες.
Έχει ενεργοποιηθεί το Ίκαρος 2 που αφορά πτητικά μέσα.
ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Πυρκαγιά στην Τσάδα: Πήρε διαστάσεις λόγω της βλάστησης – Επιχειρούν πτητικά μέσα - Δείτε βίντεο
Ο Αρχιπύραρχος της Π.Υ. κατευθύνεται στο Συντονιστικό Κέντρο Ζήνων και έχει ενεργοποιηθεί το Εθνικό Σχέδιο ΠΥΡΣΟΣ.
Προστατευθήκαν κατοικίες από τις δυνάμεις πυρόσβεσης κατά την εξέλιξη της πυρκαγιάς.
Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις