Πυρκαγιά στην Τσάδα: Ενισχύονται οι δυνάμεις από άλλες επαρχίες - Προστατεύθηκαν κατοικίες

Ενισχύονται οι δυνάμεις της Πυροσβεστικές από επαρχίες Λάρνακας, Λεμεσού, Λευκωσίας και ΕΜΑΚ.

Επιπρόσθετα συνδράμουν με αριθμό οχημάτων το Τμήμα Δασών, Πολιτική Άμυνα, Επαρχιακή διοίκηση Πάφου, η Υπηρεσία Θήρας και διάφορες εθελοντικές ομάδες.

Έχει ενεργοποιηθεί το Ίκαρος 2 που αφορά πτητικά μέσα.

Ο Αρχιπύραρχος της Π.Υ. κατευθύνεται στο Συντονιστικό Κέντρο Ζήνων και έχει ενεργοποιηθεί το Εθνικό Σχέδιο ΠΥΡΣΟΣ.

Προστατευθήκαν κατοικίες από τις δυνάμεις πυρόσβεσης κατά την εξέλιξη της πυρκαγιάς.