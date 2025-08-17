Οδηγοί προσοχή: Έκλεισαν δρόμοι λόγω της πυρκαγιάς στην Τσάδα - Δείτε σε ποια σημεία

ΠτΔ: Συμμετέχει στην τηλεδιάσκεψη της «Συμμαχίας των Προθύμων» - Ενημερώνεται για συνάντηση Τραμπ - Πούτιν
Γραπτη δήλωση εξέδωσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.
Δρόμος Πόλης Χρυσοχούς με κατεύθυνση την Πάφο, στο ύψος Στρουμπιού (περιοχή Λεμονάρης).
Κύριος δρόμος Μεσόγης προς Τσάδα.
Στα σημεία βρίσκονται μέλη της Αστυνομίας για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
