Απόπείρα Φόνου στη Λεμεσό: Θαλάσσια καταδίωξη των δύο υπόπτων – Συνελήφθησαν ενώ προσπαθούσαν να φύγουν από το νησί

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, μετά από καταδίωξη στη θάλασσα ανοικτά της Ορμήδειας στη Λάρνακα, οι δύο καταζητούμενοι συνελήφθησαν. Τα δύο πρόσωπα φαίνεται να επιχειρούσαν να εγκαταλείψουν την χωρά με σκάφος.

Να σημειωθεί οτι ο λόγος που συνελήφθησαν από την Αστυνομία των Βρετανικών βάσεων αφόρα άλλα αδικήματα τα οποία διέπραξαν, αλλά εφόσον καταζητούνταν και από τις Αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας, θα παραδοθούν μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία για να οδηγηθούν ενώπιον Δικαστηρίου.

Πρόκειται για δύο αδέλφια λιβανικής καταγωγής ηλικίας 20 και 30 ετών αντίστοιχα.

Υπενθυμίζεται ότι στις 20 Δεκεμβρίου ο 36χρονος είχε δεχθεί επίθεση από τρία πρόσωπα εξω από καφετέρια στην οδό Ανεξαρτησίας. Ακολούθησε συμπλοκή, κατά την οποία του επιτέθηκαν χρησιμοποιώντας συσκευές εκκένωσης ηλεκτρικής ενέργειας ενώ ένας εκ των τριών δραστών ανέσυρε μαχαίρι και τον τραυμάτισε στην ωμοπλάτη.

Το θύμα νοσηλευόταν σε ιδιωτικό νοσηλευτήριο,έχει ξεπεράσει τον κίνδυνο και έδωσε κατάθεση στους ανακριτές για το εν λόγω συμβάν.

Θύμα και καταζητούμενοι είχαν απασχολήσει την Αστυνομία και στο παρελθόν. Της απόπειρας φόνου ακολούθησε πρόκληση ζημιάς από αγνώστους στο κουρείο του 30χρονου καταζητούμενου που βρίσκεται στην οδό Ανεξαρτησίας.

Το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις