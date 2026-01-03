Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΑπόπείρα Φόνου στη Λεμεσό: Θαλάσσια καταδίωξη των δύο υπόπτων – Συνελήφθησαν ενώ προσπαθούσαν να φύγουν από το νησί
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Απόπείρα Φόνου στη Λεμεσό: Θαλάσσια καταδίωξη των δύο υπόπτων – Συνελήφθησαν ενώ προσπαθούσαν να φύγουν από το νησί

 03.01.2026 - 12:06
Απόπείρα Φόνου στη Λεμεσό: Θαλάσσια καταδίωξη των δύο υπόπτων – Συνελήφθησαν ενώ προσπαθούσαν να φύγουν από το νησί

Σημαντικές εξελίξεις σημειώθηκαν γύρω από την υπόθεση της απόπειρας φόνου εναντίον 36χρονου Σύριου που έγινε στις 20 Δεκεμβρίου έξω από Κουρείο στην οδό Ανεξαρτησίας στη Λεμεσό.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, μετά από καταδίωξη στη θάλασσα ανοικτά της Ορμήδειας στη Λάρνακα, οι δύο καταζητούμενοι συνελήφθησαν. Τα δύο πρόσωπα φαίνεται να επιχειρούσαν να εγκαταλείψουν την χωρά με σκάφος.

Να σημειωθεί οτι ο λόγος που συνελήφθησαν από την Αστυνομία των Βρετανικών βάσεων αφόρα άλλα αδικήματα τα οποία διέπραξαν, αλλά εφόσον καταζητούνταν και από τις Αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας, θα παραδοθούν μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία για να οδηγηθούν ενώπιον Δικαστηρίου.

Πρόκειται για δύο αδέλφια λιβανικής καταγωγής ηλικίας 20 και 30 ετών αντίστοιχα.

Υπενθυμίζεται ότι στις 20 Δεκεμβρίου ο 36χρονος είχε δεχθεί επίθεση από τρία πρόσωπα εξω από καφετέρια στην οδό Ανεξαρτησίας. Ακολούθησε συμπλοκή, κατά την οποία του επιτέθηκαν χρησιμοποιώντας συσκευές εκκένωσης ηλεκτρικής ενέργειας ενώ ένας εκ των τριών δραστών ανέσυρε μαχαίρι και τον τραυμάτισε στην ωμοπλάτη.

Το θύμα νοσηλευόταν σε ιδιωτικό νοσηλευτήριο,έχει ξεπεράσει τον κίνδυνο και έδωσε κατάθεση στους ανακριτές για το εν λόγω συμβάν.

Θύμα και καταζητούμενοι είχαν απασχολήσει την Αστυνομία και στο παρελθόν. Της απόπειρας φόνου ακολούθησε πρόκληση ζημιάς από αγνώστους στο κουρείο του 30χρονου καταζητούμενου που βρίσκεται στην οδό Ανεξαρτησίας.

Το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Συνεχίζει το κρύο: Θα σχηματιστεί παγετός σε αυτές τις περιοχές – Πότε ανεβαίνει η θερμοκρασία – Δείτε αναλυτικά
Τραγωδία στη Βραζιλία: 11 νεκροί σε σύγκρουση λεωφορείου με φορτηγό
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 3 Ιανουαρίου – Μην ξεχάσετε να τους ευχηθείτε
Δύο νεκροί από τον σεισμό των 6,5 Ρίχτερ στο Μεξικό - Χτύπησε την ώρα ομιλίας της προέδρου - Δείτε βίντεο
Τους «τσάκωσαν» στη μέση αγοραπωλησίας ναρκωτικών – Προσπάθησαν να διαφύγουν πεζοί – Συνελήφθη 25χρονος
Εντόπισαν κλοπιμαίο όχημα, τηλεοράσεις και...καταζητούμενο - Σύλληψη δύο προσώπων

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Μικροπλαστικά παντού στην καθημερινότητα: Πού εντοπίζονται και πώς να μειώσουμε την έκθεσή μας σε αυτά

 03.01.2026 - 12:22
Επόμενο άρθρο

Κίνηση Κίρζη που στέλνει... ξεκάθαρα μηνύματα σε παίκτες και τεχνική ηγεσία ενόψει Πάφου

 03.01.2026 - 12:28

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Απόπείρα Φόνου στη Λεμεσό: Θαλάσσια καταδίωξη των δύο υπόπτων – Συνελήφθησαν ενώ προσπαθούσαν να φύγουν από το νησί

Απόπείρα Φόνου στη Λεμεσό: Θαλάσσια καταδίωξη των δύο υπόπτων – Συνελήφθησαν ενώ προσπαθούσαν να φύγουν από το νησί

  •  03.01.2026 - 12:06
Απαντά σε Φυτιρή με σκληρή γλώσσα η ΙΣΟΤΗΤΑ - «Δεν δεχόμαστε τελεσίγραφα»

Απαντά σε Φυτιρή με σκληρή γλώσσα η ΙΣΟΤΗΤΑ - «Δεν δεχόμαστε τελεσίγραφα»

  •  03.01.2026 - 10:21
Τραμπ: «Συλλάβαμε τον Μαδούρο και τον βγάλαμε εκτός Βενεζουέλας»

Τραμπ: «Συλλάβαμε τον Μαδούρο και τον βγάλαμε εκτός Βενεζουέλας»

  •  03.01.2026 - 11:35
Ο 55χρονος πατέρας - ήρωας του Κραν Μοντανά - «Έβλεπα ανθρώπους να καίγονται ζωντανοί» - Συγκλονίζει η μαρτυρία του

Ο 55χρονος πατέρας - ήρωας του Κραν Μοντανά - «Έβλεπα ανθρώπους να καίγονται ζωντανοί» - Συγκλονίζει η μαρτυρία του

  •  03.01.2026 - 09:55
Έτρεχε η Πυροσβεστική: Κατέρρευσε υποστατικό από πυρκαγιά στη Λάρνακα

Έτρεχε η Πυροσβεστική: Κατέρρευσε υποστατικό από πυρκαγιά στη Λάρνακα

  •  03.01.2026 - 09:17
Τους «τσάκωσαν» στη μέση αγοραπωλησίας ναρκωτικών – Προσπάθησαν να διαφύγουν πεζοί – Συνελήφθη 25χρονος

Τους «τσάκωσαν» στη μέση αγοραπωλησίας ναρκωτικών – Προσπάθησαν να διαφύγουν πεζοί – Συνελήφθη 25χρονος

  •  03.01.2026 - 08:00
Ιδού τα αυτοκίνητα που επιλέγουν οι Κύπριοι - Οι μάρκες που προτιμούν και οι διαφορές μεταξύ μεταχειρισμένων και καινούργιων

Ιδού τα αυτοκίνητα που επιλέγουν οι Κύπριοι - Οι μάρκες που προτιμούν και οι διαφορές μεταξύ μεταχειρισμένων και καινούργιων

  •  03.01.2026 - 07:17
Στεγνώνετε ρούχα μέσα στο σπίτι; Πώς να αποφύγετε την υγρασία

Στεγνώνετε ρούχα μέσα στο σπίτι; Πώς να αποφύγετε την υγρασία

  •  03.01.2026 - 08:42

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα