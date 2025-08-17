Πυρκαγιά στην Τσάδα: Πήρε διαστάσεις λόγω της βλάστησης – Επιχειρούν πτητικά μέσα - Δείτε βίντεο

ΠτΔ: Συμμετέχει στην τηλεδιάσκεψη της «Συμμαχίας των Προθύμων» - Ενημερώνεται για συνάντηση Τραμπ - Πούτιν
Ξέσπασε πυρκαγιά στην Τσάδα – Υπάρχουν κοντά κατοικίες – Δείτε βίντεο
Για την κατάσβεση της σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις.
Σημειώνεται πως στην περιοχή πνέουν άνεμοι καθιστώντας το έργο της κατάσβεσης δύσκολο.
Τα αίτια της πρόκλησης της φωτιάς θα διερευνηθούν σε μεταγενέστερο στάδιο και μετά την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς.
Σύμφωνα με φωτογραφίες και βίντεο στην ομάδα ΚΑΙΡΟΦΙΛΟΙ ΚΥΠΡΟΥ η φωτιά έφτασε μέχρι τον δρόμο ενώ πτητικά μέσα επιχειρούν για την κατάσβεσή της.
