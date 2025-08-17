Ecommbx
Κοινοτάρχης Τσάδας: Αστραπιαία επεκτάθηκε η φωτιά - Απομακρύνθηκε κάτοικος που δεν επιθυμούσε να εγκαταλείψει την κατοικία του

 17.08.2025 - 17:14
Σε διάστημα πέντε λεπτών η φωτιά που εκδηλώθηκε στην Τσάδα επεκτάθηκε αστραπιαία, σύμφωνα με τον κοινοτάρχη Μάριο Ιωάννου, ο οποίος δήλωσε πως η πυρκαγιά, για κατάσβεση της οποίας επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις, τώρα φαίνεται "να έχει περιοριστεί".

Σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ ο κ. Ιωάννου ανέφερε πως χάρη στην άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας απετράπησαν τα χειρότερα, αφού η φωτιά είχε πλησιάσει απειλητικά κατοικίες.

Όπως δήλωσε, μετά από επίμονες προσπάθειες της Πυροσβεστικής και της Πολιτικής Άμυνας έγινε κατορθωτή η απομάκρυνση κατοίκου, που δεν επιθυμούσε να εγκαταλείψει την κατοικία του.

Τόσο ο κάτοικος της Τσάδας όσο και η κατοικία του δεν έπαθαν οτιδήποτε, διευκρίνισε ο κοινοτάρχης.

Η πυρκαγιά κατέκαψε, σύμφωνα με τον κ. Ιωάννου, ξηρά χόρτα και άγρια βλάστηση, σημειώνοντας ωστόσο πως λόγω του δύσβατου της περιοχής το έργο της κατάσβεσης κατέστη δύσκολο.

Η φωτιά, όπως εξήγησε, ξεκίνησε χαμηλά προς την Τάλα και επεκτάθηκε προς την κοινότητα του και συγκεκριμένα μεταξύ της περιοχής Τσάδας και Κοίλης. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν πυροσβεστικές επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

