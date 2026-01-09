Οδηγοί προσοχή: Ολισθηροί και επικίνδυνοι δρόμοι - Δείτε σε ποιο σημείο

Ο δρόμος από την πλατεία Τροόδους μέχρι την κορυφή του Ολύμπου, είναι ανοικτός μόνο για οχήματα εφοδιασμένα με αντιολισθητικές αλυσίδες, ή με κίνηση και στους τέσσερις τροχούς.

Οι οδηγοί προτρέπονται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να οδηγούν με χαμηλή ταχύτητα, να διατηρούν απόσταση ασφαλείας από προπορευόμενα οχήματα, και να έχουν αναμμένα τα φώτα πορείας των οχημάτων τους.