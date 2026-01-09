Ecommbx
Το πρόσωπο πίσω από τον σάλο: Ποια είναι η «Έμιλυ» που διέρρευσε το επίμαχο βίντεο - Δείτε φωτογραφίες
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το πρόσωπο πίσω από τον σάλο: Ποια είναι η «Έμιλυ» που διέρρευσε το επίμαχο βίντεο - Δείτε φωτογραφίες

 09.01.2026 - 12:19
Το πρόσωπο πίσω από τον σάλο: Ποια είναι η «Έμιλυ» που διέρρευσε το επίμαχο βίντεο - Δείτε φωτογραφίες

 09.01.2026 - 12:19

Από τη στιγμή που το επίμαχο βίντεο με τις φερόμενες συνομιλίες «επενδυτών» και την κρυφή καταγραφή δημοσιεύτηκε στην πλατφόρμα Χ, άρχισε να αναπτύσσεται έντονη φημολογία γύρω από τα κίνητρα και την ταυτότητα του προσώπου που προχώρησε στη διαρροή.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Το βίντεο, η πολιτική ευθύνη και η κυβερνητική αμηχανία

Παρότι η κυβέρνηση κάνει λόγο για οργανωμένη υβριδική επίθεση, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ανάλυση του ίδιου του λογαριασμού που ανήρτησε το υλικό: του @EmilyTanalyst.

Ο λογαριασμός ανήκει σε χρήστη που εμφανίζεται με το όνομα Emily Thompson και αυτοπαρουσιάζεται ως ανεξάρτητη ερευνήτρια και αναλύτρια, με ειδίκευση στην εσωτερική και εξωτερική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών. Στο δημόσιο προφίλ της αναφέρει ότι δραστηριοποιείται επίσης ως λέκτορας, χωρίς ωστόσο να παραθέτει περαιτέρω επαληθεύσιμα στοιχεία.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Πολιτικός σάλος από το επίμαχο βίντεο – Τα τουρκικά γράμματα και τα σενάρια υβριδικής επίθεσης

Παρά τη γεωπολιτική θεματολογία που δηλώνει, η απήχηση του λογαριασμού παραμένει περιορισμένη. Ο αριθμός των ακολούθων αυξήθηκε απότομα τις τελευταίες ώρες, από μερικές εκατοντάδες σε λιγότερο από χίλιους, γεγονός που υποδηλώνει ότι η δημοσιότητα προήλθε κυρίως από τη διαρροή του βίντεο. Η ένδειξη Blue Verified παραπέμπει σε συνδρομητική επαλήθευση, χωρίς να αποτελεί εγγύηση αξιοπιστίας του περιεχομένου, επιβεβαιώνοντας απλώς ότι πρόκειται για ενεργό λογαριασμό.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, το προφίλ δημιουργήθηκε το 2022, δηλώνει έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο και εμφανίζει αυξημένη δραστηριότητα το τελευταίο διάστημα, με συχνές αναρτήσεις και σχολιασμό πολιτικών εξελίξεων.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Είναι τελικά προϊόν AI το επίμαχο βίντεο; Τι ισχύει με τον λογαριασμό που το δημοσίευσε - Δείτε φωτογραφίες

 

Image

Σημειώνεται ότι η «Emily Thomspon», στον λογαριασμό της στο X δημοσιεύει κάποια άρθρα στην ιστοσελίδα thethinkingconservative.com.

Από την αμερικανική πολιτική… στην Κύπρο

Κατά το πρόσφατο παρελθόν, η δραστηριότητα της Emily Thompson περιοριζόταν κυρίως στην αναπαραγωγή ειδήσεων και αναλύσεων από διεθνή think tanks και πολιτικά μέσα, όπως το Politico Playbook, το Cook Political Report, το CSIS, το Carnegie και οι Moscow Times. Οι παρεμβάσεις της συνήθως συνοδεύονταν από σύντομα, υπαινικτικά σχόλια, χωρίς εκτενή ανάλυση.

Ωστόσο, από τον Δεκέμβριο του 2025 και έπειτα, καταγράφεται σαφής αλλαγή κατεύθυνσης. Το ενδιαφέρον της στρέφεται έντονα προς την Κύπρο και την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, με αυξημένο αριθμό πρωτότυπων αναρτήσεων. Η θεματολογία περιλαμβάνει ζητήματα όπως η επικείμενη ανάληψη της Προεδρίας της ΕΕ από την Κύπρο το 2026, η επίσκεψη Ζελένσκι, οι επαφές για το Κυπριακό, οι ενεργειακές εξελίξεις στο κοίτασμα «Αφροδίτη», καθώς και οι γεωπολιτικές ισορροπίες μεταξύ Ρωσίας, Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας.

Ο λόγος που χρησιμοποιείται για τα κυπριακά ζητήματα εμφανίζεται πιο αναλυτικός και θετικός, με έμφαση σε έννοιες όπως η οικοδόμηση γεφυρών, το σταδιακό πολιτικό μομέντουμ και η αυξανόμενη σημασία της Κύπρου στο διεθνές περιβάλλον.

Το κατά πόσο η μετατόπιση αυτή είναι συγκυριακή ή εντάσσεται σε ευρύτερο σχεδιασμό παραμένει ανοιχτό ερώτημα, ωστόσο το προφίλ της «Emily» βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης.

Βίκτωρας Παπαδόπουλος: «Ο ΠτΔ έχει καθαρά χέρια, εδώ σκέφτεται αν θα πάει σε ένα εστιατόριο» - Η κόντρα με ΑΚΕΛ και η απάντηση Στεφάνου

Βίκτωρας Παπαδόπουλος: «Ο ΠτΔ έχει καθαρά χέρια, εδώ σκέφτεται αν θα πάει σε ένα εστιατόριο» - Η κόντρα με ΑΚΕΛ και η απάντηση Στεφάνου

Κατηγορηματική διάψευση κάθε υπαινιγμού περί διαφθοράς εκπέμπει το Προεδρικό περιβάλλον του Νίκου Χριστοδουλίδη.Ο Διευθυντής του Γραφείου Τύπου του Προέδρου της Δημοκρατίας, Βίκτωρας Παπαδόπουλος, διαβεβαίωσε ότι ο Πρόεδρος ασκεί τα καθήκοντά του με απόλυτη εντιμότητα, τονίζοντας πως είναι βέβαιος ότι κατά την αποχώρησή του από το αξίωμα δεν θα υπάρξει καμία σκιά εις βάρος του.

