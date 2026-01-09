Το πρόσωπο πίσω από τον σάλο: Ποια είναι η «Έμιλυ» που διέρρευσε το επίμαχο βίντεο - Δείτε φωτογραφίες

Παρότι η κυβέρνηση κάνει λόγο για οργανωμένη υβριδική επίθεση, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ανάλυση του ίδιου του λογαριασμού που ανήρτησε το υλικό: του @EmilyTanalyst.

Ο λογαριασμός ανήκει σε χρήστη που εμφανίζεται με το όνομα Emily Thompson και αυτοπαρουσιάζεται ως ανεξάρτητη ερευνήτρια και αναλύτρια, με ειδίκευση στην εσωτερική και εξωτερική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών. Στο δημόσιο προφίλ της αναφέρει ότι δραστηριοποιείται επίσης ως λέκτορας, χωρίς ωστόσο να παραθέτει περαιτέρω επαληθεύσιμα στοιχεία.

Παρά τη γεωπολιτική θεματολογία που δηλώνει, η απήχηση του λογαριασμού παραμένει περιορισμένη. Ο αριθμός των ακολούθων αυξήθηκε απότομα τις τελευταίες ώρες, από μερικές εκατοντάδες σε λιγότερο από χίλιους, γεγονός που υποδηλώνει ότι η δημοσιότητα προήλθε κυρίως από τη διαρροή του βίντεο. Η ένδειξη Blue Verified παραπέμπει σε συνδρομητική επαλήθευση, χωρίς να αποτελεί εγγύηση αξιοπιστίας του περιεχομένου, επιβεβαιώνοντας απλώς ότι πρόκειται για ενεργό λογαριασμό.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, το προφίλ δημιουργήθηκε το 2022, δηλώνει έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο και εμφανίζει αυξημένη δραστηριότητα το τελευταίο διάστημα, με συχνές αναρτήσεις και σχολιασμό πολιτικών εξελίξεων.

Σημειώνεται ότι η «Emily Thomspon», στον λογαριασμό της στο X δημοσιεύει κάποια άρθρα στην ιστοσελίδα thethinkingconservative.com.

Από την αμερικανική πολιτική… στην Κύπρο

Κατά το πρόσφατο παρελθόν, η δραστηριότητα της Emily Thompson περιοριζόταν κυρίως στην αναπαραγωγή ειδήσεων και αναλύσεων από διεθνή think tanks και πολιτικά μέσα, όπως το Politico Playbook, το Cook Political Report, το CSIS, το Carnegie και οι Moscow Times. Οι παρεμβάσεις της συνήθως συνοδεύονταν από σύντομα, υπαινικτικά σχόλια, χωρίς εκτενή ανάλυση.

Ωστόσο, από τον Δεκέμβριο του 2025 και έπειτα, καταγράφεται σαφής αλλαγή κατεύθυνσης. Το ενδιαφέρον της στρέφεται έντονα προς την Κύπρο και την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, με αυξημένο αριθμό πρωτότυπων αναρτήσεων. Η θεματολογία περιλαμβάνει ζητήματα όπως η επικείμενη ανάληψη της Προεδρίας της ΕΕ από την Κύπρο το 2026, η επίσκεψη Ζελένσκι, οι επαφές για το Κυπριακό, οι ενεργειακές εξελίξεις στο κοίτασμα «Αφροδίτη», καθώς και οι γεωπολιτικές ισορροπίες μεταξύ Ρωσίας, Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας.

Ο λόγος που χρησιμοποιείται για τα κυπριακά ζητήματα εμφανίζεται πιο αναλυτικός και θετικός, με έμφαση σε έννοιες όπως η οικοδόμηση γεφυρών, το σταδιακό πολιτικό μομέντουμ και η αυξανόμενη σημασία της Κύπρου στο διεθνές περιβάλλον.

Το κατά πόσο η μετατόπιση αυτή είναι συγκυριακή ή εντάσσεται σε ευρύτερο σχεδιασμό παραμένει ανοιχτό ερώτημα, ωστόσο το προφίλ της «Emily» βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης.