ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ακόμα ένα άτομο «συνελήφθη» για επίθεση σε αντιπροσωπεία αυτοκινήτων στα κατεχόμενα

 09.01.2026 - 12:10
Η «αστυνομία» συνέλαβε ακόμα ένα άτομο ως ύποπτο για την ένοπλη επίθεση κατά αντιπροσωπείας αυτοκινήτων στην κατεχόμενη Λευκωσία μετά και από την κατάθεση του 17χρονου, που ήδη τελεί υπό κράτηση ενώ «δικαστήριο» διέταξε την 7ημερη κράτησής τους.

Όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα, ο 17χρονος κατονόμασε άντρα ως τον ηθικό αυτουργό της επίθεσης, ο οποίος και «συνελήφθη» ενώ και οι δύο αντιμετωπίζουν κατηγορίες, μεταξύ άλλων για απόπειρα ανθρωποκτονίας, παράνομη κατοχή πυροβόλου όπλου και πυροβολισμό σε κατοικημένη περιοχή. Υπενθυμίζεται ότι κατά την επίθεση τραυματίστηκαν δύο άτομα.

Σε μαρτυρία στο «δικαστήριο» οι «ανακριτές» αναφέρθηκαν σε πλάνα σε κάμερες ασφαλείας όπου φαίνονται και οι δύο ύποπτοι, ζητώντας την κράτησή τους για 7 μέρες μέχρι να ολοκληρωθεί η εξέταση των πλάνων και του μαρτυρικού υλικού.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Βίκτωρας Παπαδόπουλος: «Ο ΠτΔ έχει καθαρά χέρια, εδώ σκέφτεται αν θα πάει σε ένα εστιατόριο» - Η κόντρα με ΑΚΕΛ και η απάντηση Στεφάνου

Βίκτωρας Παπαδόπουλος: «Ο ΠτΔ έχει καθαρά χέρια, εδώ σκέφτεται αν θα πάει σε ένα εστιατόριο» - Η κόντρα με ΑΚΕΛ και η απάντηση Στεφάνου

Κατηγορηματική διάψευση κάθε υπαινιγμού περί διαφθοράς εκπέμπει το Προεδρικό περιβάλλον του Νίκου Χριστοδουλίδη.Ο Διευθυντής του Γραφείου Τύπου του Προέδρου της Δημοκρατίας, Βίκτωρας Παπαδόπουλος, διαβεβαίωσε ότι ο Πρόεδρος ασκεί τα καθήκοντά του με απόλυτη εντιμότητα, τονίζοντας πως είναι βέβαιος ότι κατά την αποχώρησή του από το αξίωμα δεν θα υπάρξει καμία σκιά εις βάρος του.

