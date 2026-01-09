Ακόμα ένα άτομο «συνελήφθη» για επίθεση σε αντιπροσωπεία αυτοκινήτων στα κατεχόμενα

Όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα, ο 17χρονος κατονόμασε άντρα ως τον ηθικό αυτουργό της επίθεσης, ο οποίος και «συνελήφθη» ενώ και οι δύο αντιμετωπίζουν κατηγορίες, μεταξύ άλλων για απόπειρα ανθρωποκτονίας, παράνομη κατοχή πυροβόλου όπλου και πυροβολισμό σε κατοικημένη περιοχή. Υπενθυμίζεται ότι κατά την επίθεση τραυματίστηκαν δύο άτομα.

Σε μαρτυρία στο «δικαστήριο» οι «ανακριτές» αναφέρθηκαν σε πλάνα σε κάμερες ασφαλείας όπου φαίνονται και οι δύο ύποπτοι, ζητώντας την κράτησή τους για 7 μέρες μέχρι να ολοκληρωθεί η εξέταση των πλάνων και του μαρτυρικού υλικού.

Πηγή: ΚΥΠΕ