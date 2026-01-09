Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΓΔ της Αρχής Λιμένων: Εντός εξαμήνου η έναρξη εργασιών επέκτασης λιμανιού στο Λατσί

 09.01.2026 - 12:35
ΓΔ της Αρχής Λιμένων: Εντός εξαμήνου η έναρξη εργασιών επέκτασης λιμανιού στο Λατσί

Μέχρι τον Ιούνιο του 2026 αναμένεται να αρχίσουν οι εργασίες για την επέκταση του λιμανιού στο Λατσί της επαρχίας Πάφου, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Γενικός Διευθυντής της Αρχής Λιμένων Κύπρου (ΑΛΚ) Άνθιμος Χριστοδουλίδης.

Το έργο προβλέπει την προσθήκη περίπου 184 νέων θέσεων ελλιμενισμού, καθώς και τη δημιουργία χερσαίων υποστηρικτικών υποδομών συνολικού εμβαδού περίπου 4.500 τετραγωνικών μέτρων. Οι υποδομές αυτές, πρόσθεσε ο κ. Χριστοδουλίδης, θα περιλαμβάνουν χώρους συντήρησης και επιδιόρθωσης σκαφών, χώρους εστίασης και ψυχαγωγίας, γραφεία, καθώς και εγκαταστάσεις για τη στέγαση κυβερνητικών υπηρεσιών. Το συνολικό κόστος του έργου εκτιμάται ότι θα ανέλθει στα 52 εκατομμύρια ευρώ, είπε.

Όπως ανέφερε ο κ. Χριστοδουλίδης, το κόστος θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από τα αποθεματικά της Αρχής Λιμένων Κύπρου. Παράλληλα, το λιμάνι του Λατσιού θα αποτελέσει το πρώτο «πράσινο» λιμάνι της Κύπρου, με την εφαρμογή πρακτικών κυκλικής οικονομίας, ορθολογικής διαχείρισης αποβλήτων και αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Συνέχισε λέγοντας πως ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στη διαδικασία διαβούλευσης, καθώς, όπως είπε, πραγματοποιήθηκαν δημόσιες διαβουλεύσεις τόσο με την τοπική κοινωνία όσο και με τον Δήμο Πόλης Χρυσοχούς, με αντικείμενο τα περιβαλλοντικά ζητήματα αλλά και τη συνολική λειτουργία του έργου.

Αυτή την περίοδο έχουν ήδη υποβληθεί η μελέτη ειδικής οικολογικής αξιολόγησης και η Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΜΕΕΠ), οι οποίες βρίσκονται ενώπιον των αρμόδιων κυβερνητικών τμημάτων για αξιολόγηση.

Το επόμενο βήμα, σύμφωνα με τον κ. Χριστοδουλίδη, είναι η προώθηση του έργου στο Γενικό Λογιστήριο για έγκριση, ώστε στη συνέχεια να προκηρυχθεί ανοικτός διαγωνισμός για την εξεύρεση εργολάβου.

Χαρακτηρίζοντας το έργο ως ιδιαίτερα σημαντικό για την περιοχή και την κυπριακή λιμενική ανάπτυξη γενικότερα, ο Γενικός Διευθυντής της Αρχής Λιμένων σημείωσε καταληκτικά ότι αυτή την περίοδο, παράλληλα με την ανάπτυξη του λιμανιού στο Λατσί είναι σε εξέλιξη και το έργο της ανάπτυξης του λιμανιού στο Βασιλικό.

Πηγή: ΚΥΠΕ

