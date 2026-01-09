Ecommbx
ΑΕΛ – ΟΜΟΝΟΙΑ: Αυτά είναι τα μέτρα Ασφαλείας για τη Διεξαγωγή του Ποδοσφαιρικού Αγώνα
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΑΕΛ – ΟΜΟΝΟΙΑ: Αυτά είναι τα μέτρα Ασφαλείας για τη Διεξαγωγή του Ποδοσφαιρικού Αγώνα

 09.01.2026 - 11:51
ΑΕΛ – ΟΜΟΝΟΙΑ: Αυτά είναι τα μέτρα Ασφαλείας για τη Διεξαγωγή του Ποδοσφαιρικού Αγώνα

Η Αστυνομία ενημερώνει για τα μέτρα που θα ληφθούν για την ασφαλή διεξαγωγή του ποδοσφαιρικού αγώνα για το πρωτάθλημα Α΄ κατηγορίας της ΚΟΠ, μεταξύ των ομάδων ΑΕΛ και ΟΜΟΝΟΙΑ, που θα διεξαχθεί στο στάδιο ΑΛΦΑΜΕΓΑ Stadium στη Λεμεσό, την Παρασκευή, 09 Ιανουαρίου, 2026 και ώρα 7.00 το βράδυ.

Οι είσοδοι του σταδίου θα ανοίξουν για το κοινό η ώρα 5.30μ.μ.. Προτρέπονται οι φίλαθλοι που θα παρακολουθήσουν τον αγώνα να προσέλθουν έγκαιρα στο στάδιο, το αργότερο 45 λεπτά πριν την έναρξη του αγώνα για αποφυγή τυχόν καθυστέρησης και δικής τους ταλαιπωρίας. Διευκρινίζεται ότι φίλαθλοι που θα φθάσουν αργοπορημένα στο στάδιο, ενδέχεται να εισέλθουν αργοπορημένα σε αυτό, μετά την έναρξη του αγώνα.

Στις εισόδους του σταδίου θα διεξάγεται έλεγχος για την κάρτα φιλάθλου και στη συνέχεια η είσοδος θα επιτυγχάνεται μέσω των περιστροφικών εισόδων με έγκυρο εισιτήριο εισόδου. Θα γίνεται επίσης, ειδικός έλεγχος στα παιδικά εισιτήρια εισόδου. Όσοι κατέχουν παιδικά εισιτήρια θα πρέπει να φέρουν μαζί τους την πολιτική τους ταυτότητα η οποία μπορεί να τους ζητηθεί.

Στο στάδιο θα λειτουργήσουν ταμεία για αγορά εισιτηρίων εισόδου μόνο για τους φιλάθλους της γηπεδούχου ομάδας της ΑΕΛ. Για τους οπαδούς της ΟΜΟΝΟΙΑΣ τα εισιτήρια θα διατεθούν μόνο για προπώληση και δεν θα λειτουργήσουν ταμεία αγοράς εισιτηρίων στο στάδιο.

H Αστυνομία Κύπρου, υπενθυμίζει στους οδηγούς οχημάτων ότι απαγορεύεται αυστηρά η στάθμευση οχημάτων πάνω σε πεζοδρόμια, δρόμους ή σε άλλα σημεία που παρεμποδίζουν τη διακίνηση πεζών και οχημάτων στην ευρύτερη περιοχή του Σταδίου ΑΛΦΑ ΜΕΓΑ.

Κατά τη διάρκεια αθλητικών και άλλων εκδηλώσεων στο στάδιο, θα πραγματοποιούνται αυξημένοι αστυνομικοί έλεγχοι και οποιοδήποτε όχημα εντοπιστεί να βρίσκεται  παράνομα σταθμευμένο,  θα καταγγέλλεται.

Η Αστυνομία καλεί το κοινό και ιδιαίτερα τους φιλάθλους να χρησιμοποιούν τους καθορισμένους και εγκεκριμένους χώρους στάθμευσης του σταδίου καθώς και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των αστυνομικών για ομαλή κυκλοφορία και ασφάλεια όλων.

Η συνεργασία και η κατανόηση του κοινού συμβάλλουν καθοριστικά στην αποφυγή ταλαιπωρίας και κυκλοφοριακών προβλημάτων, καθώς και στη διασφάλιση της ασφάλειας πεζών και οδηγών.

Γηπεδούχος ομάδα ΑΕΛ

Στους οπαδούς της γηπεδούχου ομάδας της ΑΕΛ, θα παραχωρηθούν η νότια, η δυτική και η ανατολική κερκίδα. Θα λειτουργήσουν οι είσοδοι S1, S3, W1, W2, Ε1, Ε2, καθώς και η είσοδος VIP στην κεντρική κερκίδα.

Διευκρινίζεται ότι, είσοδος θα επιτραπεί στην κερκίδα η οποία καθορίζεται στο εισιτήριο εισόδου. Σε διαφορετική περίπτωση ΔΕΝ θα επιτρέπεται η είσοδος στο στάδιο.

Για την ομαλή προσέλευση τους στο στάδιο, οι οπαδοί της ΑΕΛ καλούνται να κατευθυνθούν προς το ΑΛΦΑΜΕΓΑ Stadium, μέσω του αυτοκινητόδρομου προς Πάφο, να ακολουθήσουν την έξοδο προς Κολόσσι και ακολούθως μέσω της αερογέφυρας, να ακολουθήσουν τη στροφή δεξιά προς το στάδιο.

Φιλοξενούμενη ομάδα ΟΜΟΝΟΙΑ

Στους οπαδούς της φιλοξενούμενης ομάδας ΟΜΟΝΟΙΑ, θα παραχωρηθεί η βόρεια κερκίδα και θα λειτουργήσει μόνο η είσοδος Ν2 του σταδίου.

Διευκρινίζεται ότι είσοδος θα επιτραπεί στην κερκίδα η οποία καθορίζεται στο εισιτήριο εισόδου. Σε διαφορετική περίπτωση ΔΕΝ θα επιτρέπεται η είσοδος στο στάδιο.

Για την ομαλή προσέλευση και αποχώρηση τους προς και από το στάδιο, οι οπαδοί της ομάδας της ΟΜΟΝΟΙΑΣ καλούνται να κατευθυνθούν προς το ΑΛΦΑΜΕΓΑ Stadium, μέσω του αυτοκινητόδρομου προς Πάφο, να ακολουθήσουν την έξοδο προς Φράγμα Κούρρη και στη συνέχεια μέσω της οδού Παρθενώνος (1ο στρίψιμο δεξιά). Ακολούθως από την 1η έξοδο (αριστερά) του νέου κυκλικού κόμβου, να κατευθυνθούν προς το στάδιο.

 

Τονίζεται σε όλους ότι:

  • Απαγορεύεται αυστηρώς η μεταφορά στο γήπεδο φωτοβολίδων, κροτίδων και άλλων επικίνδυνων αντικειμένων
  • Απαγορεύεται η μεταφορά πανό πολιτικού, υβριστικού ή άλλου προκλητικού περιεχομένου και ενδυμάτων στα οποία αναγράφονται πολιτικά σύμβολα
  • Απαγορεύεται η αναγραφή συνθημάτων στον περιβάλλοντα χώρο, στους τοίχους του σταδίου και οπουδήποτε αλλού
  • Απαγορεύεται η είσοδος εντός του σταδίου, φιλάθλων που έχουν στην κατοχή τους σακίδια ώμου και προστατευτικά κράνη μοτοσικλετιστών
  • Σε κανένα πρόσωπο, δεν θα επιτρέπεται να διακινείται τόσο στο περιβάλλοντα χώρο του σταδίου όσο και στις κερκίδες αποκρύβοντας το πρόσωπο του
  • Οποιοσδήποτε δεν ακολουθεί τους πιο πάνω κανόνες μπορεί να εκδιωχθεί από το στάδιο χωρίς προειδοποίηση και χωρίς να έχει καμία νομική απαίτηση έναντι των αρχών του σταδίου ακόμα και αν κατέχει νόμιμο εισιτήριο εισόδου. Επίσης κινδυνεύει να συλληφθεί και να του επιβληθεί αυστηρό χρηματικό πρόστιμο

 

Τα σημεία συλλογής προσωπικών αντικειμένων είναι για τους οπαδούς της ΑΕΛ έξω από την είσοδο S1 και για τους οπαδούς της ΟΜΟΝΟΙΑΣ στα νότια ταμεία, έξω από την είσοδο Ν2.

Λόγω της πυκνής τροχαίας κίνησης που αναμένεται στους αυτοκινητόδρομους κατά τη μετάβαση και την αποχώρηση των οπαδών από το στάδιο, καλούνται οι οδηγοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, υπομονετικοί και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των επί καθήκοντι μελών της Αστυνομίας.

Επισημαίνεται ότι η Αστυνομία θα βρίσκεται στην περιοχή του ΑΛΦΑΜΕΓΑ Stadium για παροχή τροχαίων διευκολύνσεων στο κοινό, τόσο κατά την προσέλευση, όσο και κατά την αποχώρηση των φιλάθλων, αλλά και για την πρόληψη και καταστολή οποιωνδήποτε πράξεων βίας από μέρους οποιουδήποτε.

Οποιοδήποτε πρόσωπο επιθυμεί να επικοινωνήσει με την Αστυνομία στη Λεμεσό, μπορεί να τηλεφωνεί στον αριθμό 25-805050, ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον τηλεφωνικό αριθμό 1460 και για περιστατικά επείγουσας ανάγκης στον τηλεφωνικό αριθμό 112.

 

